قومی اسمبلی کا پولیو کے خاتمے کے لیے سخت قانون منظور: نادرا سے سرٹیفکیٹ لازمی اور بھاری جرمانے

قومی اسمبلی نے پولیو کے خاتمے کے لیے ایک جامع قانون منظور کیا ہے جس کے تحت 10 سال سے کم عمر بچوں کے لیے نادرا کا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی ہوگا اور انکار کرنے والوں پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔
پاکستان کی قومی اسمبلی نے ملک بھر سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے ایک انتہائی سخت اور جامع قانون کی منظوری دے دی ہے، جس کا بنیادی مقصد بچوں کو اس अपाहिज کرنے والی بیماری سے بچانا اور پاکستان کو عالمی نقشے پر پولیو پاک ملک بنانا ہے۔ اس نئے قانونی ڈھانچے کے تحت اب 10 سال سے کم عمر کے تمام بچوں کے لیے پولیو ویکسین کے تمام مقررہ ڈوزز لینا قانونی طور پر لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس قانون کی سب سے نمایاں اور انقلابی خصوصیت یہ ہے کہ اب نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا کے ذریعے پولیو ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی والدین یا بچوں کے قانونی سرپرست جان بوجھ کر اپنے بچوں کو ویکسین پلانے سے انکار کریں گے تو انہیں بھاری مالی جرمانے ادا کرنے ہوں گے۔ قانون کے مطابق، پہلی بار ویکسینیشن سے انکار کرنے پر 50 ہزار روپے اور دوسری بار انکار کرنے کی صورت میں ایک لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ یہ اقدام حکومت کی جانب سے ان لوگوں کے لیے ایک سخت وارننگ ہے جو غلط معلومات یا مذہبی و سماجی غلط فہمیوں کی بنیاد پر بچوں کی صحت کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ پاکستان اس وقت دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں وائلڈ پولیو وائرس اب بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر ملک کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے اور ہزاروں بچوں کی صحت شدید خطرے میں ہے، اسی لیے اس قانون کے ذریعے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس قانون کے عملی نفاذ کے لیے تعلیمی اداروں کو بھی ایک اہم ستون کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اب تمام اسکولوں، کالجوں اور ابتدائی تعلیمی مراکز کے لیے یہ لازمی ہوگا کہ وہ 10 سال سے کم عمر کے بچوں سے پولیو ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ طلب کریں۔ نادرا سے جاری ہونے والا یہ سرٹیفکیٹ اس بات کی سرکاری ضمانت ہوگا کہ بچے نے تمام ضروری ڈوزز لے لیے ہیں اور وہ بیماری سے محفوظ ہے۔ اگر کسی بچے کے پاس یہ سرٹیفکیٹ موجود نہ ہوا تو اسے نہ صرف تعلیمی اداروں میں داخلے بلکہ کئی دیگر اہم سرکاری معاملات اور دستاویزات کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، وفاقی حکومت نے اسلام آباد کے لیے ایک خصوصی پانچ سالہ قومی پولیو خاتمہ حکمت عملی تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ دارالحکومت کو مکمل طور پر پولیو سے پاک کیا جا سکے اور اسے دیگر شہروں کے لیے ایک مثالی نمونہ بنایا جائے۔ یہ حکمت عملی نہ صرف ویکسینیشن کی شرح کو بڑھانے بلکہ عوامی آگاہی مہمات کو بھی تیز کرنے پر مرکوز ہوگی تاکہ معاشرے کے ہر طبقے تک درست طبی معلومات پہنچ سکیں اور ویکسین کے بارے میں پائے جانے والے خوف، افواہوں اور شکوک و شبہات کو جڑ سے ختم کیا جا سکے تاکہ کوئی بھی بچہ اس بیماری کا شکار نہ ہو۔ پولیو کے خاتمے کی اس مشکل مہم میں سب سے اہم اور خطرناک کردار فرنٹ لائن ورکرز کا ہوتا ہے، جو اکثر دور دراز اور حساس علاقوں میں جا کر بچوں کو ویکسین پلاتے ہیں۔ حکومت نے ان ورکرز کی حفاظت اور حوصلہ افزائی کے لیے بھی انتہائی سخت قوانین منظور کیے ہیں۔ اب پولیو ٹیموں کو دھمکانے، ان پر حملہ کرنے یا انہیں کسی بھی طرح خوفزدہ کرنے والوں کو سات سال تک سخت قید اور بھاری جرمانے کی سزا دی جا سکے گی۔ خطرناک اور حساس علاقوں میں کام کرنے والی ٹیموں کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے تاکہ وہ بغیر کسی خوف اور دباؤ کے اپنا قومی فرض انجام دے سکیں۔ مزید برآں، وفاقی حکومت نے فرنٹ لائن پولیو ورکرز کے لیے ایک خصوصی سپورٹ فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ ان کی مالی معاونت کی جا سکے اور ان کی بے لوث خدمات کا اعتراف کیا جائے۔ پولیو کے متاثرین کی بحالی کے لیے بھی ایک خصوصی بل پاس کیا گیا ہے جس کے تحت معذور بچوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے اور انہیں معاشرے کا فعال حصہ بنانے کے لیے جامع اقدامات کیے جائیں گے۔ اس قانون کے تحت پولیو ویکسینیشن سے متعلق تمام قانونی مقدمات کی سماعت صرف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کریں گے تاکہ قانونی کارروائی میں تیزی لائی جا سکے اور فیصلے شفاف ہوں۔ یہ تمام اقدامات اس پختہ عزم کا اظہار ہیں کہ پاکستان کسی بھی قیمت پر پولیو کا خاتمہ کرے گا تاکہ آنے والی نسلیں ایک صحت مند اور توانا زندگی گزار سکیں.
