قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ٹیکس اصلاحات کا جائزہ لیا

قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے وفاقی بجٹ میں تجویز کردہ ٹیکس اقدامات کا جائزہ لیا، جس میں برآمد کنندگان کے لیے ٹیکس میں کمی، سفری ٹیکسوں میں تبدیلیاں اور پنک ٹیکس کے خاتمے شامل ہیں۔
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے پیر کے روز وفاقی بجٹ میں تجویز کردہ متعدد ٹیکس اقدامات کا جائزہ لیا، جن میں برآمد کنندگان کے لیے ریلیف، سفر سے متعلق ٹیکسوں میں تبدیلیاں اور بعض لیویز کے خاتمے شامل ہیں۔ کمیٹی کے اجلاس کے دوران رکن میرزا اختیار بیگ نے نوٹ کیا کہ حکومت نے اس سے قبل برآمد کنندگان کے لیے فکسڈ ٹیکس نظام ختم کر دیا تھا اور انہیں عام ٹیکس نظام میں لایا تھا۔ وفاقی بورڈ آف ریونیو ( ایف بی آر ) کے حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ برآمد کنندگان پر لاگو ٹیکس کی شرح اب 2 فیصد سے کم کر کے 1.
2 فیصد کر دی گئی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ نظرثانی شدہ شرح عام ٹیکس نظام کے تحت کم از کم ٹیکس کے طور پر کام کرے گی۔ سابق وزیر خارجہ حنا ربانی کھر نے مشاہدہ کیا کہ پاکستان میں برآمد کنندگان پیشگی ٹیکس کے تابع ہیں۔ ٹیکس حکام نے جواب دیا کہ نظام برآمد کنندگان کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے اور نوٹ کیا کہ معیشت کے مختلف شعبوں میں پیشگی ٹیکس کے طریقہ کار پہلے سے بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہے ہیں۔ حکام کے مطابق کارپوریٹ سیکٹر سہ ماہی بنیادوں پر پیشگی ٹیکس ادا کرتا ہے، جبکہ بینک ہر ماہ پیشگی ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بینکاری اداروں کو عالمی سطح پر عام طور پر زیادہ ٹیکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کمیٹی کو یہ بھی بتایا گیا کہ کھاد کی تیاری میں شامل تین بڑے کاروباری گروہوں کو رعایتی ایل این جی کی فراہمی کے ذریعے سبسڈی ملتی ہے۔ ہوابازی کے شعبے میں ٹیکس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایف بی آر کے ایک رکن نے کمیٹی کو بتایا کہ بین الاقوامی بزنس کلاس سفر پر ٹیکسوں میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد ہوابازی کی صنعت کی حمایت کرنا ہے، جسے نقصان اٹھانا پڑا ہے، جبکہ ٹیکس وصولی میں بھی بہتری لانی ہے۔ ایف بی آر کے رکن حامد عتیق خان نے قانون سازوں کو بتایا کہ زیادہ تر مسافر زیادہ ٹیکسوں سے بچنے کے لیے بیرون ملک سے ٹکٹ خریدنا شروع کر چکے ہیں، جس سے ملکی ٹیکس محصولات میں کمی آئی ہے۔ کمیٹی کو مزید بتایا گیا کہ بیرون ملک اثاثوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس (سی وی ٹی) ختم کر دیا گیا ہے۔ قانون سازوں نے نام نہاد 'پنک ٹیکس' پر بھی بحث کی۔ حامد عتیق خان نے کہا کہ اس ٹیکس کی شرح 18 فیصد سے کم کر کے صفر کر دی گئی ہے۔ کمیٹی کی رکن ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے اس اصطلاح پر اعتراض کیا اور حکام پر زور دیا کہ وہ اس کا نام تبدیل کریں۔ کمیٹی کو یہ بھی بتایا گیا کہ مجوزہ ٹیکس اقدامات کے تحت شپنگ انڈسٹری پر 18 فیصد سیلز ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ اجلاس میں بجٹ تجاویز اور ٹیکس اصلاحات کا جائزہ جاری رکھا گیا جس کا مقصد محصولات میں اضافے اور معیشت کے اہم شعبوں کی حمایت میں توازن پیدا کرنا ہے۔ اس اجلاس میں اراکین نے مختلف پہلوؤں پر غور کیا اور حکام سے وضاحتیں طلب کیں۔ حکام نے بتایا کہ ٹیکس نظام کو مزید موثر بنانے کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں اور عوام پر بوجھ کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کمیٹی نے سفری شعبے میں ٹیکسوں میں کمی کے اثرات کا بھی جائزہ لیا اور اس بات پر زور دیا کہ اس سے نہ صرف صنعت کو فائدہ ہوگا بلکہ ملکی محصولات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اراکین نے برآمد کنندگان کی مشکلات پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور ان کے لیے مزید سہولیات فراہم کرنے کی سفارش کی۔ کمیٹی نے کھاد کی صنعت کو دی جانے والی سبسڈیوں کا بھی جائزہ لیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ان سبسڈیوں کا از سر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کا صحیح استعمال یقینی بنایا جا سکے۔ قانون سازوں نے پنک ٹیکس کے خاتمے کو خواتین کے لیے ایک مثبت قدم قرار دیا اور حکام سے کہا کہ وہ اس ٹیکس کا نام تبدیل کر کے اسے زیادہ مناسب بنائیں۔ کمیٹی نے شپنگ انڈسٹری پر نئے ٹیکس کے اثرات پر بھی غور کیا اور اس بات پر زور دیا کہ اس شعبے کی ترقی کے لیے مناسب پالیسیاں بنائی جائیں۔ آخر میں کمیٹی نے ایف بی آر کے حکام کو ہدایت کی کہ وہ ٹیکس اصلاحات پر عملدرآمد کو یقینی بنائیں اور عوام کو ان تبدیلیوں کے بارے میں آگاہ کریں۔ اجلاس میں مزید کہا گیا کہ حکومت معیشت کی بہتری کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید اصلاحات متوقع ہیں
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