قومی اسمبلی کا امریکہ ایران امن معاہدے میں پاکستانی قیادت کے کردار کو خراج تحسین

قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کرتے ہوئے امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے میں ثالثی پر پاکستانی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس کوشش کو پاکستان کی عظیم سفارتی کامیابی قرار دیا۔
قومی اسمبلی کے ایوان زیریں میں جمعے کے روز تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے میں ثالثی کرنے پر پاکستان ی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق اس قرارداد میں پاکستان کے اس سفارتی کردار کو سراہا گیا جس نے خطے میں امن و استحکام کے لیے نئی راہیں کھولی ہیں۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان کی کوششوں سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم ہوئی اور باہمی اعتماد میں اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ اگر قومی اسمبلی اس سلسلے میں کوئی قرارداد منظور کرتی ہے تو یہ نہ صرف پاکستان کی امن کی کوششوں میں "عظیم کامیابی" کی تصدیق ہوگی بلکہ دنیا کو اتحاد اور یکجہتی کا پیغام بھی جائے گا۔ انہوں نے حکومت اور اپوزیشن دونوں اطراف سے اپیل کی کہ وہ مل کر دنیا کو یہ پیغام دیں کہ "سیاسی اختلافات کے باوجود ہم قومی معاملات پر ہمیشہ متحد رہیں گے"۔ وزیراعظم نے کہا کہ اگر وہ ان لوگوں کا نام نہیں لیں گے جنہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن کے لیے دن رات کام کیا، تو "میں اپنے آپ سے، آپ سے، اس ایوان سے اور پاکستان کے عوام سے انصاف نہیں کروں گا"۔ وزیراعظم نے کہا "یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، کہ اس میں سب سے اہم کردار فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہے، جنہوں نے گزشتہ دو سے تین ماہ سے دن رات بے خوابی کی قربانی دے کر امن کی بحالی کے لیے کام کیا"۔ انہوں نے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بھی امن کوششوں میں تعاون پر شکریہ ادا کیا اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو سراہا جنہوں نے " ایران کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا"۔ وزیراعظم نے قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی اور دیگر اپوزیشن ارکان، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور حکمران مسلم لیگ (ن) کے دیگر اتحادیوں کو بھی مبارکباد دی۔ اس موقع پر ایوان میں موجود تمام ارکان نے کھڑے ہو کر قرارداد کی حمایت کی اور پاکستان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ قرارداد پاکستان کے سفارتی کردار کو اجاگر کرتی ہے جس نے عالمی سطح پر امن کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے مطابق اس کامیابی سے پاکستان کا بین الاقوامی وقار بلند ہوا ہے اور اس سے مستقبل میں بھی ایسے تنازعات کے حل کے لیے راستہ ہموار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے امن کا حامی رہا ہے اور اس کوشش سے یہ ثابت ہوا ہے کہ پاکستان عالمی امن کے لیے ایک قابل اعتماد شراکت دار ہے.
قومی اسمبلی کے ایوان زیریں میں جمعے کے روز تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے میں ثالثی کرنے پر پاکستانی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق اس قرارداد میں پاکستان کے اس سفارتی کردار کو سراہا گیا جس نے خطے میں امن و استحکام کے لیے نئی راہیں کھولی ہیں۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان کی کوششوں سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم ہوئی اور باہمی اعتماد میں اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ اگر قومی اسمبلی اس سلسلے میں کوئی قرارداد منظور کرتی ہے تو یہ نہ صرف پاکستان کی امن کی کوششوں میں "عظیم کامیابی" کی تصدیق ہوگی بلکہ دنیا کو اتحاد اور یکجہتی کا پیغام بھی جائے گا۔ انہوں نے حکومت اور اپوزیشن دونوں اطراف سے اپیل کی کہ وہ مل کر دنیا کو یہ پیغام دیں کہ "سیاسی اختلافات کے باوجود ہم قومی معاملات پر ہمیشہ متحد رہیں گے"۔ وزیراعظم نے کہا کہ اگر وہ ان لوگوں کا نام نہیں لیں گے جنہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن کے لیے دن رات کام کیا، تو "میں اپنے آپ سے، آپ سے، اس ایوان سے اور پاکستان کے عوام سے انصاف نہیں کروں گا"۔ وزیراعظم نے کہا "یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، کہ اس میں سب سے اہم کردار فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہے، جنہوں نے گزشتہ دو سے تین ماہ سے دن رات بے خوابی کی قربانی دے کر امن کی بحالی کے لیے کام کیا"۔ انہوں نے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بھی امن کوششوں میں تعاون پر شکریہ ادا کیا اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو سراہا جنہوں نے "ایران کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا"۔ وزیراعظم نے قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی اور دیگر اپوزیشن ارکان، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور حکمران مسلم لیگ (ن) کے دیگر اتحادیوں کو بھی مبارکباد دی۔ اس موقع پر ایوان میں موجود تمام ارکان نے کھڑے ہو کر قرارداد کی حمایت کی اور پاکستان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ قرارداد پاکستان کے سفارتی کردار کو اجاگر کرتی ہے جس نے عالمی سطح پر امن کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے مطابق اس کامیابی سے پاکستان کا بین الاقوامی وقار بلند ہوا ہے اور اس سے مستقبل میں بھی ایسے تنازعات کے حل کے لیے راستہ ہموار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے امن کا حامی رہا ہے اور اس کوشش سے یہ ثابت ہوا ہے کہ پاکستان عالمی امن کے لیے ایک قابل اعتماد شراکت دار ہے
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