قیمتوں میں استحکام، افراط زر میں کمی: اقتصادی رابطہ کمیٹی کا نوٹس

وفاقی وزیر خزانہ کی سربراہی میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، ضروری اشیاء کی قیمتوں میں استحکام اور افراط زر کے دباؤ میں کمی پر غور، نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے ذریعے مارکیٹ کی نگرانی کو مضبوط بنانے کا فیصلہ، ارغچی کی پاکستان کی دوسری دورہ جوہری مذاکرات کے لیے نہیں
اسلام آباد: اقتصادی رابطہ کمیٹی ( ای سی سی ) نے ضروری اشیاء کی قیمتوں میں استحکام اور افراط زر کے دباؤ میں کمی کا نوٹس لیا ہے۔ کمیٹی نے اہم اشاریہ جات میں کمی، بہتر سپلائی سائیڈ کوآرڈینیشن اور ہدف بنائے گئے پالیسی اقدامات کو اجاگر کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ و ریونیو سینیٹر محمد اورنگزیب کی سربراہی میں منعقد ہونے والے اجلاس میں، کمیٹی نے اقتصادی استحکام اور حکمرانی کی حمایت کے لیے مالیاتی اقدامات اور اصلاحات کی ایک سیریز کی منظوری دی۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ اتار چڑھاؤ کی مدت کے بعد، حالیہ اعداد و شمار وفاقی، صوبائی اور ضلعی سطح پر مربوط کوششوں کی مدد سے قیمتوں میں تدریجی استحکام ظاہر کرتے ہیں۔ خاص طور پر نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے ذریعے ادارے کے میکانزم نے مارکیٹ کی نگرانی کو مضبوط کیا ہے اور بروقت مداخلت کو ممکن بنایا ہے۔ بتایا گیا کہ افراط زر کا دباؤ موجود ہے، لیکن اس میں اعتدال کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور ابھرتے ہوئے رجحانات بہتر قیمتوں کی استحکام کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ہفتہ وار مانیٹرنگ کے اعداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ عارضی اضافے کے بعد، ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی رفتار سست ہو گئی ہے، اور حالیہ ہفتوں میں حساس قیمت اشاریہ (ایس پی آئی) میں کمی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ متعدد ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی ہے جبکہ کچھ میں معمولی اضافہ ہوا ہے، جو قیمتوں کے دباؤ میں وسیع پیمانے پر نرمی کا اشارہ ہے۔ ای سی سی کو مزید بتایا گیا کہ اہم خوراک اور گھریلو اشیاء کی قیمتیں تدریجی طور پر زیادہ مستحکم سطحوں کی طرف بڑھ رہی ہیں، بعض اشیاء اپنی پرتشدد سطحوں کے قریب واپس آ گئی ہیں۔ اس رجحان کو مؤثر انتظامی اقدامات، بہتر سپلائی چین کی نگرانی اور وفاقی اور صوبائی حکام کے درمیان بہتر کوآرڈینیشن کا سہرا ہے۔ کمیٹی نے اطمینان کا اظہار کیا کہ بروقت پالیسی کے ردعمل، مضبوط مانیٹرنگ میکانزم اور مربوط عمل درآمد کے امتزاج نے مثبت نتائج دینا شروع کر دیے ہیں، ضروری اشیاء کی قیمتوں میں استحکام اور بہتر مارکیٹ کے جذبات کے واضح اشارے ہیں۔ بعدازاں، ای سی سی نے معمول کے ایجنڈا کے معاملات پر غور کیا اور متعدد تجاویز کی منظوری دی، بشمول مختلف وزارتوں اور ڈویژنوں کے لیے تکنیکی ضمنی گرانٹس (ٹی ایس جی)۔ ایران کے میڈیا کے مطابق، ارغچی کی پاکستان کی دوسری دورہ جوہری مذاکرات کے لیے نہیں ہے۔ یہ دورہ باہمی تعلقات کو فروغ دینے اور علاقائی تعاون کو بڑھانے کے لیے ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت ، سرمایہ کاری اور ثقافتی تبادلے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ارغچی کی دورہ پاکستان کے لیے ایران کی جانب سے ایک اہم پیشرفت ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا عزم ظاہر کرتی ہے۔ اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیاسی تعاون میں اضافہ ہونے کی امید ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی اور ثقافتی روابط ہیں، اور دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا مظاہرہ کیا ہے۔ ارغچی کی دورہ اس تعاون کو مزید آگے بڑھانے اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی مفادات کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس دورے کے دوران، ارغچی پاکستانی قیادت سے ملاقات کریں گے اور علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تجارت کو بڑھانے اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں کو مضبوط کرنے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ ارغچی کی دورہ پاکستان کے لیے ایران کی جانب سے ایک مثبت پیغام ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید بہتر بنانے کا عزم ظاہر کرتی ہے.
اسلام آباد: اقتصادی رابطہ کمیٹی (ای سی سی) نے ضروری اشیاء کی قیمتوں میں استحکام اور افراط زر کے دباؤ میں کمی کا نوٹس لیا ہے۔ کمیٹی نے اہم اشاریہ جات میں کمی، بہتر سپلائی سائیڈ کوآرڈینیشن اور ہدف بنائے گئے پالیسی اقدامات کو اجاگر کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ و ریونیو سینیٹر محمد اورنگزیب کی سربراہی میں منعقد ہونے والے اجلاس میں، کمیٹی نے اقتصادی استحکام اور حکمرانی کی حمایت کے لیے مالیاتی اقدامات اور اصلاحات کی ایک سیریز کی منظوری دی۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ اتار چڑھاؤ کی مدت کے بعد، حالیہ اعداد و شمار وفاقی، صوبائی اور ضلعی سطح پر مربوط کوششوں کی مدد سے قیمتوں میں تدریجی استحکام ظاہر کرتے ہیں۔ خاص طور پر نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے ذریعے ادارے کے میکانزم نے مارکیٹ کی نگرانی کو مضبوط کیا ہے اور بروقت مداخلت کو ممکن بنایا ہے۔ بتایا گیا کہ افراط زر کا دباؤ موجود ہے، لیکن اس میں اعتدال کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور ابھرتے ہوئے رجحانات بہتر قیمتوں کی استحکام کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ہفتہ وار مانیٹرنگ کے اعداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ عارضی اضافے کے بعد، ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی رفتار سست ہو گئی ہے، اور حالیہ ہفتوں میں حساس قیمت اشاریہ (ایس پی آئی) میں کمی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ متعدد ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی ہے جبکہ کچھ میں معمولی اضافہ ہوا ہے، جو قیمتوں کے دباؤ میں وسیع پیمانے پر نرمی کا اشارہ ہے۔ ای سی سی کو مزید بتایا گیا کہ اہم خوراک اور گھریلو اشیاء کی قیمتیں تدریجی طور پر زیادہ مستحکم سطحوں کی طرف بڑھ رہی ہیں، بعض اشیاء اپنی پرتشدد سطحوں کے قریب واپس آ گئی ہیں۔ اس رجحان کو مؤثر انتظامی اقدامات، بہتر سپلائی چین کی نگرانی اور وفاقی اور صوبائی حکام کے درمیان بہتر کوآرڈینیشن کا سہرا ہے۔ کمیٹی نے اطمینان کا اظہار کیا کہ بروقت پالیسی کے ردعمل، مضبوط مانیٹرنگ میکانزم اور مربوط عمل درآمد کے امتزاج نے مثبت نتائج دینا شروع کر دیے ہیں، ضروری اشیاء کی قیمتوں میں استحکام اور بہتر مارکیٹ کے جذبات کے واضح اشارے ہیں۔ بعدازاں، ای سی سی نے معمول کے ایجنڈا کے معاملات پر غور کیا اور متعدد تجاویز کی منظوری دی، بشمول مختلف وزارتوں اور ڈویژنوں کے لیے تکنیکی ضمنی گرانٹس (ٹی ایس جی)۔ ایران کے میڈیا کے مطابق، ارغچی کی پاکستان کی دوسری دورہ جوہری مذاکرات کے لیے نہیں ہے۔ یہ دورہ باہمی تعلقات کو فروغ دینے اور علاقائی تعاون کو بڑھانے کے لیے ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور ثقافتی تبادلے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ارغچی کی دورہ پاکستان کے لیے ایران کی جانب سے ایک اہم پیشرفت ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا عزم ظاہر کرتی ہے۔ اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیاسی تعاون میں اضافہ ہونے کی امید ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی اور ثقافتی روابط ہیں، اور دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا مظاہرہ کیا ہے۔ ارغچی کی دورہ اس تعاون کو مزید آگے بڑھانے اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی مفادات کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس دورے کے دوران، ارغچی پاکستانی قیادت سے ملاقات کریں گے اور علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تجارت کو بڑھانے اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں کو مضبوط کرنے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ ارغچی کی دورہ پاکستان کے لیے ایران کی جانب سے ایک مثبت پیغام ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید بہتر بنانے کا عزم ظاہر کرتی ہے
معیشت افراط زر قیمتیں ای سی سی نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ایران ارغچی تجارت سرمایہ کاری