لاریسا بونسی کا آریان خان کے ساتھ رشتے پر پہلی بار کھل کر بات کریں
برازیلی ماڈل لاریسا بونسی نے آریان خان کے ساتھ رومانوی تعلق کی افواہوں پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آریان کی کامیابیوں اور شاہ رخ خان کے خاندان کے ساتھ اپنے تعلق پر تفصیل سے بات کی۔
برازیلی ماڈل اور اداکارہ لاریسا بونسی نے بالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کے ساتھ مبینہ رومانوی تعلقات کی افواہوں پر پہلی مرتبہ تفصیلی کھل کر بات کی ہے۔ 2024 سے جاری ان قیاس آرائیوں کے باوجود لاریسا نے نہ تو اس تعلق کی تصدیق کی اور نہ ہی اس کی تردید کی۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں آریان خان کی شخصیت، ان کی محنت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر روشنی ڈالی۔
آریان کی محنت اور لاریسا کی تعریف
لاریسا بونسی کے مطابق آریان خان ایک انتہائی ذہین اور پُرعزم فرد ہیں جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آریان کے پاس زندگی میں پہلے ہی سب کچھ موجود ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی پسند کے کاموں اور مستقبل کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ لاریسا نے امید ظاہر کی کہ آریان کے مضبوط ارادوں کی بدولت وہ اپنی منزل ضرور حاصل کر لیں گے۔Also readDRAP Ensures Local Medicines for Rare Diseases
شاہ رخ خان سے تعریف اور مستقبل کی خواہش
اداکارہ نے شاہ رخ خان کے خاندان کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی خصوصی قرار دیا اور بالی ووڈ سپر اسٹار کی کامیابیوں کی بھرپور تعریف کی۔ ان کے بقول شاہ رخ خان ہمیشہ نمبر ون رہیں گے اور ان کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ کیریئر کو آگے بڑھانے کا انداز قابلِ تقلید ہے۔ لاریسا کا کہنا تھا کہ دیگر فنکار شاہ رخ خان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ آریان کی پہلی ویب سیریز کے سیٹ پر موجود رہی ہیں اور وہ مستقبل میں ان کی ہدایت کاری میں کسی پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہتی ہیں۔
بھارت میں قیام اور زبان سیکھنے کا انوکھا طریقہ
31 سالہ لاریسا بونسی کا تعلق برازیل سے ہے جو تقریباً سولہ برس پہلے کام کی تلاش میں بھارت منتقل ہوئی تھیں۔ ابتدا میں ممبئی ان کے لیے ایک نیا شہر تھا لیکن وقت کے ساتھ وہاں ان کا گھر بن گیا۔ بھارتی تفریحی صنعت میں جگہ بناتے ہوئے انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کسی دوسرے ملک سے آکر ایک نئی فلمی صنعت میں اپنی شناخت قائم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لاریسا نے بتایا کہ انہوں نے ہندی زبان سیکھنے کے لیے باقاعدہ کلاسز لینے کے بجائے روزمرہ زندگی میں لوگوں سے بات چیت کا سہارا لیا۔ انہوں نے یہاں تک کہ رکشہ ڈرائیوروں سے گفتگو بھی اپنی زبان سیکھنے کے عمل کا حصہ بنایا۔
آئندہ پراجیکٹس اور آریان کی ہدایت کاری
ماڈلنگ کے علاوہ لاریسا نے ہدایت کار وکرم بھٹ کی آنے والی ہارر فلم '1920: کولڈ ونٹر' میں اداکاری کی ہے۔ انہیں خوفناک فلمیں دیکھنے کا شوق ہے اور اس فلم میں کام کرنا ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے۔ لاریسا کا کہنا ہے کہ انہوں نے '1920' سیریز کی تمام فلمیں دیکھ لی ہیں اور انہوں نے انہیں واقعی خوف زدہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب آریان خان نے اپنے والد شاہ رخ خان کے برعکس اداکاری کے بجائے فلم سازی اور ہدایت کاری کا انتخاب کیا ہے۔ ان کی پہلی ویب سیریز 'دی بیڈز آف بالی ووڈ' 2025 میں نیٹ فلکس پر ریلیز ہوئی تھی جس کے ذریعے انہوں نے ہدایت کاری کی دنیا میں قدم رکھا۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at ExpressNewsPK
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment