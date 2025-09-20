لازوال عشق: رئیلٹی شو تنازعہ میں گھرا

اداکارہ کی انسٹاگرام پوسٹ کے بعد ڈیجیٹل رئیلٹی شو 'لازوال عشق' کو آن لائن شدید تنقید کا سامنا۔ شو کے ٹیزر نے بحث چھیڑ دی، بائیکاٹ کالز اور ریگولیٹری مداخلت کے مطالبات سامنے آئے۔ پیمرا نے وضاحت جاری کی، اور شو کی نوعیت پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔
نیوز ڈیسک انسٹاگرام پر 43 سالہ اداکارہ نے ایک جرات مندانہ پرنٹ شدہ لباس میں اپنی تصویر شیئر کی اور مزاحیہ انداز میں کیپشن لکھا: 'جھووووومنگ فو ایوا۔' تاہم، ان کی یہ پوسٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ان کے آنے والے ڈیجیٹل رئیلٹی شو ' لازوال عشق ' کو آن لائن شدید تنقید کا سامنا ہے۔ رواں ہفتے کے اوائل میں جاری ہونے والے شو کے ٹیزر نے گرما گرم بحث، بائیکاٹ کالز اور ریگولیٹری مداخلت کے مطالبات کو جنم دیا۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ( پیمرا ) نے اس کے جواب میں وضاحت جاری کی، جس میں بتایا
گیا کہ 'لازوال عشق' پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ سیریز لائسنس یافتہ ٹی وی چینلز کے بجائے خصوصی طور پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر نشر کی جائے گی۔ ٹیزر شو کے تصور کو متعارف کراتا ہے: آٹھ شرکاء، چار مرد اور چار خواتین، ترکی میں ایک لگژری ولا میں ایک ساتھ رہتے ہیں، جن کی روزانہ کی بات چیت کو فلمایا جاتا ہے۔ عمر، جو ترکی کے خوبصورت مقامات کی سیر کرتے ہوئے مغربی لباس میں نظر آتی ہیں، اس منصوبے کو جذباتی اونچ نیچ کے ذریعے 'ابدی محبت' کی تلاش کے طور پر بیان کرتی ہیں۔ 'لازوال عشق' بین الاقوامی ہٹ فلموں جیسے 'لو آئی لینڈ' اور 'ٹو ہاٹ ٹو ہینڈل' کے ماڈل پر مبنی ہے اور ترکی کی کامیابی 'عشق آداسی' سے متاثر ہو کر اردو بولنے والے سامعین کے لیے پاکستان کی پہلی ڈیٹنگ مقابلہ رئیلٹی سیریز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 100 اقساط پر مشتمل اس شو میں اتحاد، چیلنجز، اخراج اور بالآخر ایک 'جیتنے والے جوڑے' کو تاج پہنایا جائے گا۔ لیکن اس منصوبے نے رائے کو بہت زیادہ تقسیم کر دیا ہے۔ مخالفین نے اسے 'غیر اخلاقی' اور ثقافتی اقدار کے خلاف قرار دیا ہے، بائیکاٹ ہیش ٹیگز کو ہوا دی، جب کہ دیگر اس بارے میں متجسس ہیں کہ یہ فارمیٹ مقامی طور پر کیسے منتقل ہوگا۔\'لازوال عشق' کے خلاف سوشل میڈیا پر بڑھتے ہوئے ردعمل کی وجہ سے یہ شو بحث کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس شو کی نوعیت پر سوال اٹھائے ہیں، اور اسے پاکستانی معاشرے کے لیے نامناسب قرار دیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ شو نوجوانوں کو مغربی ثقافت سے متاثر کرنے اور بے حیائی پھیلانے کا باعث بنے گا۔ اس کے برعکس، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شو تفریحی ہے اور لوگوں کو محبت اور رشتے کی تلاش کے لیے ایک نیا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ پیمرا کی جانب سے اس شو پر کسی قسم کی پابندی عائد نہ کرنے کے اعلان کے بعد، بحث مزید تیز ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ اس شو کے حق اور مخالفت میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ پیمرا کے فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں، جبکہ دیگر کا کہنا ہے کہ پیمرا نے صحیح فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ شو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر نشر کیا جائے گا۔\اس شو کے پروڈیوسرز کا کہنا ہے کہ 'لازوال عشق' ایک تفریحی شو ہے جو محبت اور رشتے کے بارے میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شو کا مقصد لوگوں کو تفریح فراہم کرنا اور انہیں محبت کی تلاش کے لیے ایک پلیٹ فارم دینا ہے۔ پروڈیوسرز نے اس بات پر زور دیا ہے کہ شو میں کسی بھی قسم کا غیر اخلاقی مواد نہیں دکھایا جائے گا۔ تاہم، ناقدین کا کہنا ہے کہ پروڈیوسرز کی وضاحتیں کافی نہیں ہیں اور یہ شو پاکستانی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس تنازعہ کے نتیجے میں، 'لازوال عشق' کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ اس شو کے بارے میں مزید جاننے اور اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آیا یہ شو پاکستانی سامعین کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ اس تنازعہ نے ڈیجیٹل رئیلٹی شوز کی اخلاقیات اور پاکستانی معاشرے پر ان کے اثرات کے بارے میں ایک اہم بحث کو جنم دیا ہے
