لازوال عشق: رئیلٹی شو پر تنقید، پیمرا کا دائرہ اختیار نہ ہونے کا اعلان

اردو میں پہلا ڈیٹنگ رئیلٹی شو 'لازوال عشق' آن لائن تنقید کی زد میں، پیمرا کا دائرہ اختیار نہ ہونے کا اعلان، شو کا تصور اور تنازع۔
نیوز ڈیسک انسٹاگرام پر آتے ہوئے، 43 سالہ اسٹار نے ایک جرات مندانہ پرنٹ شدہ لباس کی تصویر شیئر کی، جس کے ساتھ مزاحیہ انداز میں کیپشن دیا: 'جُھومِنگ فور ایوّا۔' تاہم، ان کی یہ پوسٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ان کا آنے والا ڈیجیٹل رئیلٹی شو ' لازوال عشق ' آن لائن بڑھتے ہوئے ردعمل کا سامنا کر رہا ہے۔ اس شو کا ٹیزر، جو اس ہفتے کے شروع میں جاری کیا گیا تھا، نے گرما گرم بحث، بائیکاٹ کی کالز، اور ریگولیٹری مداخلت کے مطالبات کو جنم دیا۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ( پیمرا ) نے اس کے جواب
میں وضاحت جاری کی، جس میں نوٹ کیا گیا کہ 'لازوال عشق' پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ سیریز لائسنس یافتہ ٹی وی چینلز کی بجائے خصوصی طور پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر اسٹریمنگ کی جائے گی۔ ٹیزر شو کے تصور کو متعارف کراتا ہے: آٹھ مقابلہ کرنے والے، چار مرد اور چار خواتین، ترکی میں ایک لگژری ولا میں ایک ساتھ رہتے ہیں، جن کی روزمرہ کی بات چیت فلمائی جاتی ہے۔ عمر، جو ترکی کے خوبصورت مقامات کی تلاش کے دوران بولڈ مغربی ملبوسات میں نظر آتے ہیں، اس منصوبے کو جذباتی اتار چڑھاؤ کے ذریعے 'ازلی محبت' کی تلاش کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ 'لو آئی لینڈ' اور 'ٹو ہاٹ ٹو ہینڈل' جیسی بین الاقوامی ہٹ فلموں کے ماڈل پر اور ترکی کی کامیابی 'آشک اداسی' سے متاثر ہو کر، 'لازوال عشق' کو اردو بولنے والے سامعین کے لیے پاکستان کی پہلی ڈیٹنگ-مقابلہ رئیلٹی سیریز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 100 اقساط پر مشتمل، یہ اتحاد، چیلنجز، ایلیمینیشنز، اور آخر میں 'وننگ جوڑے' کا تاج پہنائے گا۔\لیکن یہ منصوبہ رائے کو واضح طور پر تقسیم کر چکا ہے۔ ناقدین نے اسے 'غیر اخلاقی' اور ثقافتی اقدار کے خلاف قرار دیا ہے، جس سے بائیکاٹ ہیش ٹیگز کو ہوا مل رہی ہے، جب کہ دوسرے اس بارے میں تجسس میں ہیں کہ یہ فارمیٹ مقامی سطح پر کیسے کام کرے گا۔ یہ شو، جس میں پاکستانی تفریح کی صنعت کے کچھ مشہور نام بھی شامل ہیں، جلد ہی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ریلیز ہونے والا ہے۔ اگرچہ اس شو نے ابھی تک عوامی سطح پر بڑی کامیابی حاصل نہیں کی ہے، لیکن اس نے یقینی طور پر سوشل میڈیا پر لوگوں کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ شو میں شامل ہونے والے افراد کے بارے میں مزید تفصیلات کے بارے میں فی الحال کوئی معلومات موجود نہیں ہیں۔ تاہم، امید کی جا رہی ہے کہ شو جلد ہی ریلیز ہو جائے گا اور لوگوں کی توجہ حاصل کرے گا۔\'لازوال عشق' کا اعلان ایسے وقت میں ہوا ہے جب پاکستان میں رئیلٹی شوز پر بحث جاری ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے شوز پاکستانی ثقافت اور اقدار کے خلاف ہیں، جب کہ دوسروں کا کہنا ہے کہ وہ تفریح کا ایک جائز ذریعہ ہیں۔ اس شو کے پروڈیوسرز نے ابھی تک عوام کے خدشات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ تاہم، انہوں نے کہا ہے کہ وہ شو کو پاکستانی ثقافت اور اقدار کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس شو کے بارے میں لوگوں کے ملے جلے جذبات ہیں، لیکن اس کے باوجود، سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں کافی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آیا شو لوگوں کی توقعات پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ شو کی کامیابی یا ناکامی اس بات پر منحصر ہوگی کہ یہ کتنا اچھا بنایا گیا ہے، مقابلہ کرنے والے کتنے دل چسپ ہیں، اور اس میں کتنا ڈرامہ ہے۔ مجموعی طور پر، 'لازوال عشق' ایک ایسا شو ہے جس کے بارے میں لوگ بہت متجسس ہیں۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کے باوجود، یہ یقینی طور پر ایک ایسا شو ہے جو توجہ حاصل کرے گا، خاص طور پر پاکستان میں
