لازوال عشق: ڈیٹنگ شو پر شدید تنقید، پیمرا کا دائرہ اختیار نہ ہونے کا اعلان

پاکستان میں ایک نئے ڈیٹنگ ریئلٹی شو، 'لازوال عشق' کو آن لائن شدید تنقید کا سامنا ہے۔ ناقدین اس شو کے مواد کو غیر اخلاقی قرار دے رہے ہیں، جبکہ پیمرا نے وضاحت کی ہے کہ اس کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔
نیوز ڈیسک انسٹاگرام پر جاتے ہوئے، 43 سالہ اسٹار نے ایک بولڈ پرنٹڈ آؤٹ فٹ کی تصویر شیئر کی، جس کے کیپشن میں مزاحیہ انداز میں لکھا: جھووووومنگ فو ایوا۔' تاہم، ان کی پوسٹ ٹھیک اس وقت سامنے آئی ہے جب ان کا آنے والا ڈیجیٹل ریئلٹی شو لازوال عشق آن لائن شدید تنقید کا سامنا کر رہا ہے۔ اس شو کا ٹیزر، جو اس ہفتے کے شروع میں جاری کیا گیا تھا، نے شدید بحث، بائیکاٹ کالز اور ریگولیٹری مداخلت کے مطالبات کو جنم دیا۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ( پیمرا ) نے اس کے جواب میں وضاحت جاری کی، جس میں کہا
گیا ہے کہ لازوال عشق پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ سیریز لائسنس یافتہ ٹی وی چینلز کی بجائے خصوصی طور پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر سٹریم کی جائے گی۔ ٹیزر شو کے تصور کو متعارف کرواتا ہے: آٹھ مدمقابل، چار مرد اور چار خواتین، ترکی میں ایک لگژری ولا میں ایک ساتھ رہتے ہیں، جن کے روزانہ کے تعاملات فلمائے جاتے ہیں۔ عمر، جو ترکی کے دلکش مقامات کی تلاش کے دوران مغربی ملبوسات میں نظر آتی ہے، اس منصوبے کو جذباتی نشیب و فراز کے ذریعے “ابدی محبت” کی تلاش کے طور پر بیان کرتی ہے۔ لو آئی لینڈ اور ٹو ہاٹ ٹو ہینڈل جیسے بین الاقوامی ہٹ فلموں سے ماڈلنگ کی گئی اور ترک کامیابی عشق اداسی سے متاثر ہو کر، لازوال عشق کو اردو بولنے والے سامعین کے لیے پاکستان کی پہلی ڈیٹنگ-مقابلہ ریئلٹی سیریز کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تقریباً 100 اقساط پر مشتمل، یہ اتحاد، چیلنجز، خاتمے اور آخر کار ایک “جیتنے والے جوڑے” کو تاج پہنائے گا۔ لیکن اس منصوبے نے رائے کو تیزی سے تقسیم کر دیا ہے۔ ناقدین نے اسے “غیر اخلاقی” اور ثقافتی اقدار کے منافی قرار دیتے ہوئے بائیکاٹ ہیش ٹیگز کو ہوا دی ہے، جبکہ دیگر اس بارے میں متجسس ہیں کہ یہ فارمیٹ مقامی طور پر کیسے ترجمہ کرے گا۔\لازوال عشق کے بارے میں رد عمل کی بڑی وجہ مبینہ طور پر اس کا کھلا فارمیٹ ہے۔ مبصرین کو خدشہ ہے کہ یہ شو پاکستانی معاشرے میں اخلاقی اقدار کو کمزور کر سکتا ہے اور خاندانی نظام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے باوجود، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شو تفریحی ہے اور اس میں کچھ نیا پیش کرنے کی صلاحیت ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بحث میں حمایت اور مخالفت کے مختلف خیالات شامل ہیں۔ کچھ صارفین شو کی حمایت کرتے ہوئے اسے جدید اور تفریحی قرار دے رہے ہیں، جبکہ دوسرے اس کے مواد پر تنقید کر رہے ہیں اور اسے پاکستان کے ثقافتی تناظر کے خلاف قرار دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگز “لازوال عشق بائیکاٹ” اور اس سے ملتے جلتے رجحانات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جو اس شو کے خلاف عوام کے شدید رد عمل کی عکاسی کرتے ہیں۔ پیمرا کی جانب سے اس شو پر اپنا اختیار نہ ہونے کی وضاحت نے تنازع کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ شو ٹی وی چینلز پر نشر نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے مواد کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بھی ریگولیٹری اقدامات کی ضرورت ہے۔\اس ریئلٹی شو کی کامیابی یا ناکامی پاکستان میں تفریحی صنعت کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ شو مقبول ہو جاتا ہے، تو اس سے اسی طرح کے مزید شوز کی راہ ہموار ہو سکتی ہے، جس سے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر مواد کی پیداوار میں اضافہ ہو گا۔ تاہم، اگر یہ شو ناکام ہو جاتا ہے، تو اس سے ڈیٹنگ شوز اور اس طرح کے متنازعہ مواد کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ لازوال عشق کی ریلیز سے قبل، پروڈیوسرز کو سخت چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں شو کو معاشرتی توقعات کے مطابق ڈھالنا اور زیادہ سے زیادہ سامعین کو متوجہ کرنے کے لیے ایک متوازن مواد فراہم کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ، انہیں سوشل میڈیا پر جاری تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کا اثر شو کی ریٹنگ اور مقبولیت پر پڑ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر، لازوال عشق پاکستانی تفریحی صنعت میں ایک دلچسپ تجربہ ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا یہ شو کامیابی حاصل کرتا ہے یا نہیں، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اس نے پہلے ہی ایک اہم بحث کو جنم دیا ہے، جو پاکستانی معاشرے میں تفریحی مواد کے مستقبل کے بارے میں اہم سوالات اٹھاتا ہے۔ اس سب کے باوجود، شو کے پروڈیوسرز اور تخلیق کاروں کو امید ہے کہ وہ ایک ایسا شو پیش کریں گے جو سامعین کو تفریح فراہم کرے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی اقدار کا احترام کرے
لازوال عشق ڈیٹنگ شو تنقید پیمرا ریئلٹی شو