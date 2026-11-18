لانا نسیمبہ کا اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل کے عہدے کے لیے امیدواری کا اعلان
اماراتی ایلچی لانا نسیمبہ اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل کے عہدے کے لیے امیدوار ہیں۔ وہ خود مختار ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں اور سوڈان کے مسئلے پر سخت گرفت کی ضمانت دیتی ہیں۔
امارات ی ایلچی اور سابقہ وزیر لانا نسیمبہ نے 18 نومبر 2026 کو ایک بین الاقوامی خبری ایجنسی کو دیے گئے انٹرویو میں واضح کیا کہ وہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے خود مختار امیدوار ہیں۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب ابوظہبی کی جانب سے سوڈان میں موجود پیرامیلیٹری گروپس کو دی جانے والی حمایت کے خلاف ان کی نامزدگی پر شدید تنقید کی جا رہی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی تصدیق کی کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکی ہیں تاکہ وہ کسی بھی حکومتی دباؤ سے آزاد رہ کر اپنے فرائض سرانجام دے سکیں۔
خود مختاری اور سوڈان تنازعے میں موقف
لانا نسیمبہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی تمام ذمہ داریاں اور کردار مکمل طور پر آزادانہ انداز میں نبھائیں گی۔ انہوں نے الزامات کی تردید کی ہے کہ وہ کسی خاص ملک کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہیں۔ ان کا مؤقف ہے کہ ہر امیدوار کسی نہ کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے اور ہر ملک کی خارجہ پالیسی میں ایسے پہلو ہو سکتے ہیں جن سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اس تناظر میں انہوں نے کہا کہ ان کا کردار مکمل خود مختار ہوگا اور وہ کسی بھی قسم کی سرکاری ہدایت کے تحت کام نہیں کریں گی۔Also readپی ایس ایکس ای میں سایبر حملے: چین کے ساتھ نئے منصوبے اور آئی ٹی جدید سازی
ابوظہبی کی جانب سے سوڈان کی جنگ میں ملوث 'ریپڈ سپورٹ فورسز' کو ہتھیاروں اور مالی امداد فراہم کرنے کے الزامات کو متعلقہ اداروں نے ہمیشہ سے مسترد کیا ہے۔ تاہم، اقوام متحدہ کے ماہرین اور دیگر حلقوں نے متحدہ عرب امارات پر اس گروہ کو اسلحہ اور فنڈز فراہم کرنے کے سخت الزامات عائد کیے ہیں۔ ان الزامات میں نسل کشی اور اس جیسے سنگین جرائم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان پابندیوں کے باوجود لانا نسیمبہ کو خلیجی ممالک سے وسیع سپورٹ حاصل ہے۔
انسانی حقوق کے گروپس کا ردعمل اور تنقید
اس نامزدگی کے دوران مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ لانا نسیمبہ کو اقوام متحدہ کی سب سے اعلیٰ عہدے کے لیے نامزد نہ کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ سوڈان میں جاری خانہ جنگی اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی وجہ سے ان کا انتخاب موزوں نہیں ہے۔ سوڈان کی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان 2023 سے جاری جھڑپوں کے دوران ہونے والے نقصان کے پیش نظر یہ اعتراضات مزید شدت اختیار کر گئے ہیں۔
لانا نسیمبہ نے اپنے کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ 2013 سے 2024 تک اقوام متحدہ میں امارات کی سفیر رہ چکی ہیں۔ اسی مدت میں وہ اماراتی وزارت خارجہ میں ریاستی وزیر کی حیثیت سے بھی خدمات سرانجام دیتی رہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ ہر ملک کی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں اور اس سے ان کا کردار متاثر نہیں ہونا چاہیے۔
سوڈان کو کامیابی کا معیار اور اگلی کارروائیاں
امیدوار نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر اس رپورٹ کو انتہائی سنجیدگی سے لیں گی جو ان کے زیرِ انتظام شائع ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ ایسے کسی بھی ملک کا نام لوگے گی جو ان رپورٹس میں نامزد ہوگا۔ لانا نسیمبہ نے سوڈان کے مسئلے کو اپنی کامیابی کا بنیادی پیمانہ قرار دیا ہے۔ وہ واحد امیدوار ہیں جنہوں نے ریکارڈ پر کسی بھی جھگڑے کو کامیابی کی کسوٹی کے طور پر پیش کیا ہے۔
اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری بننے کے لیے کسی بھی امیدوار کو سلامتی کونسل کے 15 ارکان میں سے کم از کم 9 ووٹ حاصل کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ پانچ مستقل ارکان ممالک برطانیہ، چین، فرانس، روس اور امریکہ میں سے کسی ایک کی جانب سے ویٹو کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ موجودہ جنرل سیکرٹری انتونئو گوتریس 31 دسمبر کو اپنا دوسرا دور مکمل کر کے عہدے سے الگ ہوں گے۔ فی الحال کسی بھی امیدوار کو واضح پس منظر کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا ہے۔
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