لاڑکانہ میں محبت سندھ ریلی کے دوران گرفتاریوں پر قومی عوامی تحریک کا دھرنا
لاڑکانہ میں قومی عوامی تحریک کی جانب سے محبت سندھ ریلی کے دوران پولیس نے سیکڑوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا جس کے خلاف ایاز لطیف پلیجو کی قیادت میں دھرنا دیا گیا۔
لاڑکانہ میں قومی عوامی تحریک کی جانب سے محبت سندھ ریلی کے انعقاد کے دوران صورتحال کشیدہ ہو گئی اور پولیس نے متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا جس کے بعد پارٹی کی قیادت نے اتاترک ٹاور پر دھرنا دے دیا۔ اس احتجاجی مظاہرے کی قیادت قومی عوامی تحریک کے مرکزی صدر ایاز لطیف پلیجو نے کی اور انہوں نے فوری طور پر تمام گرفتار افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔
رالی کا آغاز اور گرفتاریوں کا سلسلہ
قومی عوامی تحریک نے اتاترک ٹاور باقرانی سے آغاز کیا اور جناح باغ چوک تک ریلی نکالی جس میں سینکڑوں کارکنان، خواتین اور پارٹی کے اہم رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی کے دوران پولیس کی جانب سے کارکنان کو روکنے کی کوشش کی گئی جس کے نتیجے میں متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا جن میں سات وکلاء بھی شامل تھے۔Also readFrom Fifty Shades to five-finger discounts Jamie Dornan's shocking shoplifting confession
پارٹی کے مطابق کارکنان مکمل طور پر پرامن تھے لیکن انہیں بغیر کسی واضح وجہ کے حراست میں لیا گیا جس کے خلاف ایاز لطیف پلیجو نے سخت نوٹس لیا اور انہوں نے پولیس کی کارروائی کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی۔
ایاز لطیف پلیجو کا دھرنا اور نکات
گرفتاریوں کے خلاف کارکنان نے اتاترک ٹاور کے مقام پر دھرنا دے دیا جہاں ایاز لطیف پلیجو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاڑکانہ کو کربلا نہیں بنایا جائے اور سندھ کے عوام تمام مسائل کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تمام گرفتار ساتھیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ان کی گرفتاریوں کو غیر قانونی قرار دیا۔
مرکزی صدر نے واضح کیا کہ وہ سندھ کی تقسیم اور نئے صوبوں کے منصوبے کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ سندھ کوئی دکان یا پلاٹ نہیں بلکہ عوام کے ساتھ روح کا رشتہ رکھتی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سندھ کو تقسیم کرنے کی کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔
سندہ کی یکجہتی اور قومی اتحاد کی اپیل
ایاز لطیف پلیجو کا کہنا تھا کہ اگر آٹھ کروڑ سندھی متحد ہو جائیں تو مخالفین ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور وہ سندھ کی سالمیت کے لیے ہر حالت میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی تشکیل میں سندھیوں کے اہم کردار کی بھی تفصیل سے وضاحت کی اور کہا کہ پاکستان ہر ایک کا ہے۔
انہوں نے حکمرانوں سے اپیل کی کہ وہ عوام کو آپس میں لڑانے کے بجائے قومی اتحاد کو فروغ دیں اور ایسے اقدامات اٹھائیں جو ملک کی سالمیت کو مضبوط بنائیں۔ ان کے خیال میں قومی اتحاد ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے ملک کی ترقی ممکن ہے۔
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