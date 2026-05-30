لاہور میں بارش کے ساتھ موسم میں تبدیلی آئی ہے، جس سے شہریوں کو رہائی ملی ہے۔ موسمی محکمہ کے مطابق موسم میں تبدیلی کی وجہ سے گرمی کی شدت کم ہوگئی ہے اور موسم بہت ہی ٹھنڈا اور خوشگوار ہوگیا ہے۔
لاہور میں مختلف حصوں میں شدید بارش اور گرج نے آج شام کو موسم کو خوشگوار بنایا، جس سے شہری وں کو چند روزوں کی شدید گرم ی سے رہائی ملی۔ بارش کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوائیں اور گرج نے شہر کو تاریک کر دیا۔ موسم میں تیزی سے تبدیلی آئی جس سے مختلف علاقوں میں بارش شروع ہوگئی اور گرج کے ساتھ ساتھ ہلکی ٹھنڈی ہوائیں بھی لگیں۔ شہری وں کو گرم ی کے دور کے اثرات کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے بعد وہ بارش کے ساتھ ہی خوشی سے باہر آئے۔ موسم میں تبدیلی کی وجہ سے گرم ی کی شدت کم ہوگئی اور موسم بہت ہی ٹھنڈا اور خوشگوار ہوگیا۔ لاہور میں 26.
5 ملی میٹر بارش ہوئی جس کے بارے میں موسمی معلومات کے مطابق نئی شہر میں 48 ملی میٹر بارش ہوئی، جس کے بعد جہانگیر ٹاؤن میں 37 ملی میٹر، لکشمی چوک میں 30 ملی میٹر اور گلبرگ میں 20 ملی میٹر بارش ہوئی۔ بارش کی وجہ سے لاہور میں موسم میں تبدیلی آئی اور موسم بہت ہی ٹھنڈا اور خوشگوار ہوگیا۔ موسمی محکمہ کے مطابق لاہور میں موسم کی درجہ حرارت 33 ڈگری تک پہنچنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ گرمی کا دباؤ ٹوٹ گیا ہے اور بارش کی وجہ سے گرمی کی شدت کم ہوگئی ہے۔ موسمی محکمہ نے کہا ہے کہ لاہور میں برساتی پانی کی وجہ سے موسم میں تبدیلی آئی ہے۔ موسمی محکمہ نے کہا ہے کہ برساتی پانی کی وجہ سے موسم میں تبدیلی آئی ہے اور موسم بہت ہی ٹھنڈا اور خوشگوار ہوگیا ہے۔