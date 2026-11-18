لاہور میں دھند کا شدید مہاج, AQI 593 تک پہنچ گیا
لاہور اور پنجاب کے دیگر شہر دھند کا شکار, AQI 593 تک پہنچ گیا, میڈیکل ماہرین نے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی ہے۔
پنجاب کے دارالحکومت لاہور اور صوبے کے دیگر بڑے شہر خطرناک سطح کی ہوا کے آلودگی کا شکار ہو گئے ہیں۔ متعلقہ حکام کے مطابق لاہور میں اوسط دھند کی سطح 366 ریکارڈ کی گئی ہے جو صحت کے لیے انتہائی خطرناک قرار دی جاتی ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے شہریوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے اور انتظامیہ نے فوری احتیاطی اقدامات اٹھانے کا حکم دیا ہے۔
لاہور کے مختلف علاقوں میں ہوا کے معیار کے اشاریے (AQI) میں تشویشناک اضافہ ہو گیا ہے۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں یہ سطح 593 تک پہنچ گئی ہے جو کہ سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح samanabad میں AQI کی سطح 554 ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ ماڈل ٹاؤن میں یہ 503 تک جا پہنچی ہے۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ شہر کے وسطی اور شمالی حصے سب سے زیاد متاثر ہوئے ہیں۔Also readتیل کی قیمتیں امریکی اسٹاکس میں اضافے کے سبب گر گئیں
موسمیاتی صورتحال اور درجہ حرارت
محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور میں کم از کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ہوا میں نمی کی سطح 68 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے جو دھند کے بچھاؤ میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ ہوا کی رفتار صرف تین کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ دھند کو پھیلنے میں مدد دے رہی ہے۔
محکمہ موسمیات نے صوبائی دارالحکومت میں آج کسی بھی قسم کی بارش کی پیش گوئی نہیں کی ہے۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے آلودگی کے ذرات زمین سے اٹھ کر ہوا میں معلق رہتے ہیں اور دھند کی شدت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جیسے جیسے دن آگے بڑھے گا، درجہ حرارت میں کمی اور نمی میں اضافہ آلودگی کے اثرات کو مزید بڑھا سکتا ہے۔
پنجاب کے دیگر شہروں میں شدید آلودگی
لاہور کے علاوہ پنجاب کے دیگر بڑے شہروں میں بھی ہوا کی آلودگی شدید سطح پر موجود ہے۔ ملتان میں AQI کی سطح 533 ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ لاہور کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ کسور میں یہ سطح 481 تک پہنچی ہے جبکہ گجرانوالہ میں 429 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ آلودگی کا مسئلہ صرف دارالحکومت تک محدود نہیں بلکہ پورے صوبے میں پھیل چکا ہے۔
خانیوال میں AQI کی سطح 412 ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ خطرناک حد کے قریب ہے۔ فیصل آباد میں آلودگی کی سطح نسبتا کم یعنی 318 ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن یہ بھی صحت کے لیے محفوظ حد سے باہر ہے۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صوبے کے بیشتر بڑے شہر ہوا کی بدترین آلودگی کا شکار ہیں اور شہریوں کو فوری احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت ہے۔
صحت کے ماہرین کی ہدایات اور احتیاطی تدابیر
طبی ماہرین نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ہوا کی آلودگی کے نقصانات سے بچنے کے لیے سخت احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ انہوں نے واضح ہدایت کی ہے کہ شہریوں کو غیر ضروری طور پر باہر نکلتے وقت ماسک پہننا لازمی ہو جائے گا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شدید آلودگی سے دمے، سانس کی مشکلات اور آنکھوں کی جلن جیسے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔
ماہرین نے خاص طور پر بچوں، بوڑھوں اور وہ افراد جن کو سانس کی بیماریاں ہیں، سے اپیل کی ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے یا ضرورت پڑنے پر مکمل حفاظتی سامان استعمال کریں۔ باہر نکلنا ناگزیر ہو تو این ایف 95 یا اس سے بہتر معیار کے ماسک کا استعمال کیا جائے۔ صحت کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ گھروں کے اندر ہوا صاف کرنے والے آلات کا استعمال اور کھڑکیاں بند رکھنا آلودگی سے بچاؤ کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔
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