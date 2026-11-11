لاہور میں آلودگی کی سطح خطرناک، AQI 451 ریکارڈ
لاہور عالمی آلودگی کے سروے میں پہلے نمبر پر ہے جہاں ہوا کا معیار انتہائی خطرناک ہے۔ پنجاب بھر میں سموگ نے عوام کو شدید صحت کے خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔
لاہور شہر نے عالمی سطح پر ہوا کی آلودگی کے حوالے سے ایک بار پھر سرفہرست مقام حاصل کیا ہے اور یہاں موجودہ صورتحال عوامی صحت کے لیے انتہائی تشویشناک بن چکی ہے۔ بین الاقوامی ماحولیاتی نگرانی ویب سائٹ کی تازہ ترین رپورٹس کے مطابق لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس (AQI) کی سطح 451 ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ کسی بھی قابل قبول حد سے کہیں زیادہ ہے۔ اس اعداد و شمار کی روشنی میں لاہور کو دنیا کے سب سے آلودہ بڑے شہروں کی فہرست میں پہلی درجہ بندی دی گئی ہے جبکہ ہوا میں موجود زہریلے ذرات کی مقدار انسانوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔
مختلف علاقوں میں آلودگی کی شدت
لاہور کے مختلف تجارتی اور رہائشی اضلاع میں آلودگی کی سطح انتہائی غیر معمولی ہے جس سے مقامی لوگ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ گلبرگ علاقے میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی قدر 758 تک پہنچ گئی ہے جو کہ شہر کے دیگر حصوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ علائمہ اقبال ٹاؤن میں یہ شرح 752 ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ سیّد مرتبہ علی روڈ پر یہ قدر 613 تک محدود ہے۔ ان اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ شہر کے بعض خاص مناطق میں ہوا کا معیار نہ صرف خطرناک بلکہ زندگی کے لیے بھی سنگین خطرات پیدا کر رہا ہے۔Also readDollar gains traction as Fed speakers warn of risks from inflation
دیگر شہروں میں بھی خراب کیفیت
لاہور کے علاوہ پنجاب کے دیگر بڑے شہروں میں بھی ہوا کی آلودگی کی سطح انتہائی تشویشناک ہے اور مقامی انتظامیہ کو سخت اقدامات اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی قدر 902 ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر میں اب تک کی سب سے بلند سطح ہے۔ گوجرانوالہ میں یہ قدر 726 ہے جبکہ فیصل آباد میں یہ عدد 388 تک محدود ہے۔ ان تمام اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ صوبائی سطح پر سموگ کا مسئلہ ایک وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا بحران بن چکا ہے۔
دہلی کا دوسرا نمبر پر ہونا
بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی بھی آلودگی کے حوالے سے شدید متاثر ہے اور وہاں ایئر کوالٹی انڈیکس کی قدر 224 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اگرچہ نئی دہلی کی آلودگی لاہور کے مقابلے میں کم ہے لیکن یہ بھی ایک خطرناک حد تک ہے۔ عالمی سطح پر لاہور کا پہلا نمبر پر آنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جنوبی ایشیا کے اس خطے میں ماحولیاتی تحفظ کے معیارات کو سختی سے نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔
بارش کا امکان اور موسمیاتی پیش گوئی
محکمہ موسمیات نے آئندہ دو دنوں میں بارش کی توقع ظاہر کی ہے جو کہ سموگ کی شدت میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ متوقع بارشوں سے ہوا میں موجود ذرات کی مقدار کم ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی موسم میں سردی کا اضافہ بھی متوقع ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ بارش عارضی طور پر آلودگی کو کم کر سکتی ہے لیکن مستقل حل کے لیے صنعتی اخراج اور گاڑیوں کے زہریلے دھوئیں کو کنٹرول کرنا ناگزیر ہے۔
صحت کے خطرات اور مستقبل کے اقدامات
مسلسل جاری اینٹی سموگ اقدامات کے باوجود لاہور کے متعدد علاقوں میں ہوا کا معیار اب بھی خطرناک حد تک برقرار ہے۔ عوام کو شدید صحت کے خطرات لاحق ہیں اور طبی ماہرین نے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی ہے۔ حکومتی سطح پر مزید سخت قوانین اور عملدرآمد کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے تاکہ مستقبل میں ایسی صورتحال دوبارہ پیش نہ آئے۔
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