لاہور میں اسموگ کے خلاف آگاہی مہم کا آغاز
لاہور ٹریفک پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے فضائی آلودگی اور اسموگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیمانے پر آگاہی سائیکل ریلی نکالی جس میں سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شیرازی بھی شامل تھے۔
لاہور ٹریفک پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے مل کر فضائی آلودگی اور اسموگ کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی آگاہی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس مہم کا حصہ ایک طویل سائیکل ریلی تھی جس میں عہدیداران اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس مہم کا مقصد شہریوں کو موٹر سائیکل اور کاروں کے بجائے سائیکلنگ کو اپنانے پر آمادہ کرنا ہے۔
13 کلومیٹر طویل سائیکل ریلی کا نقشہ
لائبرٹی مارکیٹ سے آغاز ہونے والی یہ سائیکل ریلی کا فاصلہ 13 کلومیٹر طویل تھا۔ یہ ریلی سب سے پہلے سی بی ڈی کے راستے سے گزری جہاں سے یہ کلمہ چوک کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کے بعد ریلی قذافی اسٹیڈیم کے قریب سے گزر کر لبرٹی کے علاقے میں داخل ہوئی۔Also readپولینڈ میں کراکوف پلےس فائرنگ: 5 افراد ہلاک
ریلی کا اگلای سفر مین بلیوارڈ گلبرگ سے ہوتا ہوا صدیق ٹریڈ سینٹر تک پھیلا ہوا تھا۔ آخر میں یہ سائیکل ریلی واپس اسی لبرٹی مارکیٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ لاہور ٹریفک پولیس کی لیڈی وارڈنز کا ایک خصوصی دستہ اس ریلی کی قیادت کرتا رہا۔
سی ٹی او لاہور کے اہم پیغامات
سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شیرازی نے اس موقع پر کہا کہ سائیکلنگ کو فروغ دینے سے فضائی آلودگی میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ یہ طرز زندگی صحت مند معاشرے کی تعمیر میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ سید عبدالرحیم شیرازی نے شہریوں سے درخواست کی کہ وہ مختصر فاصلوں کے لیے موٹر سائیکل اور گاڑی کے استعمال کو کم کریں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ اسموگ کے تدارک کے لیے نہ صرف حکومتی ادارے بلکہ ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسموگ کے خلاف جنگ صرف حکومتی اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ ایک اجتماعی کوشش ہے۔ سید عبدالرحیم شیرازی نے ٹریفک قوانین کی پابندی کو انسانی جانوں کے تحفظ کی ضمانت قرار دیا۔
عورتوں کی شرکت اور روڈ سیفٹی
سی ٹی او لاہور کے مطابق اس ریلی میں خواتین کی شرکت ماحول دوست طرز زندگی کا مثبت پیغام ہے۔ اس کے علاوہ اس سے خواتین کی خودمختاری کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ لاہور ٹریفک پولیس شہریوں میں روڈ سیفٹی اور ماحولیاتی تحفظ سے متعلق شعور بیدار کرنے کے لیے مسلسل سرگرم عمل ہے۔
آئندہ اقدامات اور شہری ذمہ داریاں
لاہور ٹریفک پولیس کے مطابق سائیکلنگ کو فروغ دینے سے نہ صرف آلودگی پر قابو پایا جا سکتا ہے بلکہ محفوظ سڑکیں بھی میسر آتی ہیں۔ سی ٹی او لاہور نے مزید کہا کہ صاف فضا اور صحت مند معاشرہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس طرح کی کوششوں سے شہریوں کو آلودہ ماحول سے محفوظ رہنے کا موقع ملے گا۔
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