لاہور میں دفعہ 144 کی توسیع: 29 نومبر تک پابندی کا نوٹیفکیشن جاری
ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن محمد علی اعجاز نے 29 نومبر تک دفعہ 144 کی توسیع کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس میں 5 یا زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی عائد ہے۔
ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن (ر) محمد علی اعجاز نے شہر میں عوامی امن و امان برقرار رکھنے کے لیے دفعہ 144 کو مزید تین روز کے لیے توسیع دینے کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔
یہ اہم قانونی حکم نامہ 26 نومبر سے شروع ہو کر 29 نومبر تک لاگو رہے گا، جس کا مقصد شہر میں سیکیورٹی خدشات کو ختم کرنا اور شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔Also readIranian men, women hockey teams to visit Pakistan next month
دفعہ 144 کی نئی شرائط اور پابندیاں
نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ ضلع لاہور کے کسی بھی حصے میں پانچ یا اس سے زیادہ افراد کا اجتماع یا جلوس نکالنا مکمل طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے تشدد کی کیفیت پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔
انتظامیہ نے انتباہ جاری کیا ہے کہ غیر قانونی اجتماعات کی طرف لوگوں کو اکسانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور ایسے عناصر کے خلاف فوری قانونی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔
مستثنیات اور عبادت گاہوں کی صورتحال
تاہم، نوٹیفکیشن میں شادی بیاہ، نماز جنازہ، تدفین اور عبادت گاہوں میں نماز کی ادائیگی جیسے اہم مذہبی اور سماجی کاموں کو پابندیوں سے استثناء قرار دیا گیا ہے تاکہ عوام کی بنیادی ضروریات پر کوئی اثر نہ پڑے۔
یہ استثناء اس شرط کے ساتھ ہے کہ ان تمام اجتماعات میں پانچ سے زیادہ افراد کا جمع ہونا نہ ہو، تاکہ سیکیورٹی پروٹوکولز کی خلاف ورزی نہ ہو اور فضا میں دہشت نہ پھیلتی ہے۔
سیکیورٹی معلومات اور انتظامیہ کا کردار
ڈپٹی کمشنر لاہور نے وضاحت کی کہ حساس سیکیورٹی اطلاعات کی بنیاد پر یہ اقدام اٹھایا گیا ہے، جس میں عوامی امن و امان کو اولین ترجیح دی جاتی ہے اور شہر میں عام فضا برقرار رکھنا انتظامیہ کا بنیادی فرض ہے۔
کیپٹن (ر) محمد علی اعجاز کا کہنا ہے کہ تین روزہ پابندی کا اہم مقصد شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہے اور وہ یقین دلاتے ہیں کہ ضلع لاہور میں امن و عامہ کی فضا ہر صورت برقرار رکھی جائے گی۔
شہریوں سے تعاون کی اپیل اور مستقبل
انتظامیہ نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ وہ دفعہ 144 کی پابندیوں پر مکمل تعاون کریں اور کسی بھی قسم کے بے ترتیب اجتماع یا جلوس سے گریز کریں تاکہ شہر میں امن کی فضا برقرار رہے۔
اس نئی مدت کے دوران محکمہ پولیس اور متعلقہ ادارے حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کریں گے تاکہ کوئی بھی بے ضابطگی نہ ہو اور شہریوں کی زندگیوں کو کوئی خطرہ نہ لاحق ہو۔
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