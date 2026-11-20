لاہور میں دھند کی شدت بڑھنے سے شہری پریشان
لاہور میں ہوائی معیار کا انڈیکس 400 سے تجاوز کر گیا ہے جس کے نتیجے میں شہریوں کو سانس کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔
لاہور عالمی سطح پر بدترین فضائی آلودگی کا شکار شہر کے طور پر ابھر رہا ہے جہاں ہوائی معیار کا انڈیکس چار سو چار سو سے زائد کے درجے پر پہنچ چکا ہے۔ گولبرگ علاقے میں آلودگی کی سطح ساٹھ تک پہنچ گئی ہے جبکہ بُرقی روڈ پر یہ درجہ پانچ سو پچاس تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں ہلکی ہوائیں اور بارش کی توقعات نہ ہونے کی وجہ سے دھند کا عمل جاری ہے۔
آلودگی کی شدت اور متاثرہ علاقے
پنجاب کے شہروں میں فضائی آلودگی کے شدید ہونے کی وجہ سے میٹروپولیٹن شہر لاہور کی موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک بن گئی ہے۔ قومی میڈیا کے مطابق شہر کی اوسط ذراتی مادہ کی ارتکاز چار سو سے تجاوز کر چکی ہے جس سے فضا کی کیفیت مزید خراب ہو رہی ہے۔ گولبرگ سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ قرار پایا ہے جہاں ہوا کی کیفیت انتہائی خراب ہے۔Also readسعودی عرب کا ایک اور حیرت انگیز تعمیراتی منصوبہ
بورکی روڈ پر ہوائی معیار کا انڈیکس پانچ سو پچاس تک پہنچ گیا ہے جو شہر کے اندر آلودگی کے بڑھتے ہوئے اثرات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ ذراتی مادہ کی یہ بڑھتی ہوئی سطح شہریوں کی صحت کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں دھند کی وجہ سے نظر کی سطح کم ہو گئی ہے۔
موسمیاتی صورتحال اور پیش گوئی
محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں موسم بتدریج ٹھنڈا ہو رہا ہے جس سے دھند کی شدت میں اضافے کا اندیشہ ہے۔ شہر کی کم از کم درجہ حرارت بارہ ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکی ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکیہہ ڈگری سینٹی گریڈ متوقع ہے۔
موسمیاتی پیش گوئی کے مطابق ہوائوں کی رفتار میں کافی کمی آئی ہے جو آلودگی کے منتشر ہونے کے عمل کو متاثر کر رہی ہے۔ اس وجہ سے موجودہ خراب فضائی کیفیت کے جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے چند دنوں میں لاہور میں بارش کی کسی بھی توقع کو مسترد کر دیا ہے۔
صوبائی سطح پر آلودگی کا اثر
پنجاب کے دیگر حصوں میں بھی دھند کی شدت برقرار ہے جس نے صوبے بھر میں فضائی آلودگی کے اثرات کو بڑھا دیا ہے۔ ملتان میں ذراتی مادہ کی سطح چھ سو چالیس تک ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ ایک انتہائی خطرناک حد ہے۔
اسی طرح سرگودھا میں بھی آلودگی کی سطح سوہتر تک پہنچ گئی ہے جو صوبے میں ہوائی معیار کی خرابی کی وسیع پیمانے پر عکاسی کرتی ہے۔ ان اعداد و شمار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لاہور اور دیگر شہروں میں ہوا کی صفائی کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ شہریوں کو گھر کے اندر رہنے اور ماسک پہننے کی ہدایت کی گئی ہے۔
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