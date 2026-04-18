لاہور قلندرز کا راولپنڈی کو 211 رنز کا بھاری ہدف

پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے 27ویں میچ میں لاہور قلندرز نے راولپنڈی کو 211 رنز کا ہدف دیا۔ فخر زمان کی 84 اور محمد فاروق کی 63 رنز کی اننگز نمایاں رہیں۔
لاہور قلندرز نے پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے 27ویں میچ میں راولپنڈی کو 211 رنز کا بھاری ہدف دے دیا۔ یہ میچ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں سنیچر کو کھیلا گیا۔
لاہور کی اننگز کا آغاز اوپنر فخر زمان نے کیا، جنہوں نے 54 گیندوں پر 84 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ ان کے ساتھ محمد فاروق نے 41 گیندوں پر 63 رنز بنائے۔ اس جوڑی نے 121 رنز کی شاندار اوپننگ پارٹنرشپ قائم کی، جس نے بڑے مجموعے کی بنیاد رکھی۔ راولپنڈی کے باؤلرز رنز کے بہاؤ کو روکنے میں ناکام رہے، تاہم محمد عامر اور رضا اللہ نے دو دو وکٹیں حاصل کر کے کچھ مزاحمت کی۔
لاہور قلندرز نے یہ میچ چھ میں سے دو جیت کے ساتھ شروع کیا تھا، اور وہ ٹورنامنٹ میں اپنی پوزیشن بہتر بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے برعکس، راولپنڈی اس مہم میں اب تک چھ میچوں میں شکست سے دوچار ہو کر جدوجہد کر رہے تھے۔
راولپنڈی کی ٹیم میں محمد رضوان (کپتان اور وکٹ کیپر)، شاہزیب خان، یاسر خان، ڈیرل مچل، سیم بلنگز، ڈیان فورسٹر، سعد مسعود، کول میک کینچی، رضا اللہ خان، آصف آفریدی، اور محمد عامر شامل تھے۔
لاہور قلندرز کی ٹیم میں ایم فاروق، فخر زمان، عبداللہ شفیق، چارتھ اسالنکا، حسنین (وکٹ کیپر)، سکندر رضا، آصف علی، ڈینیل سیمز، شاہین آفریدی (کپتان)، اسامہ میر، اور حارث رؤف شامل ہیں۔
یہ میچ دونوں ٹیموں کے لیے اہم تھا، خاص طور پر راولپنڈی کے لیے جو ٹورنامنٹ میں اپنی پہلی فتح کی تلاش میں تھے۔ لاہور قلندرز کا بڑا ہدف ان کے مضبوط بلے بازی کا عکاس تھا۔ فخر زمان اور محمد فاروق کی شراکت نے میچ کا رخ طے کر دیا تھا۔
باؤلنگ کے شعبے میں، لاہور کے باؤلرز نے راولپنڈی کے بلے بازوں کو دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی ہوگی۔ لیکن پہلے بلے بازی کی صورت میں 211 کا مجموعہ ایک بڑا چیلنج پیش کرتا ہے۔ راولپنڈی کے باؤلرز کو اس بڑے ہدف کے دفاع میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، لیکن ان کی جانب سے وکٹیں حاصل کرنے کی کوشش قابل ستائش ہے۔
کپتان شاہین آفریدی کی قیادت میں لاہور قلندرز نے اب تک کھیلے گئے میچوں میں کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں اور ان کا مقصد اب جیت کا تسلسل برقرار رکھنا ہے۔ دوسری طرف، راولپنڈی کی ٹیم کو اپنی حکمت عملی میں بہتری لانے کی اشد ضرورت ہے۔
اس میچ کے نتائج سے پوائنٹس ٹیبل پر دونوں ٹیموں کی پوزیشن پر نمایاں فرق پڑے گا۔ راولپنڈی کے لیے یہ میچ جیتنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ٹورنامنٹ میں اپنی بقا کو یقینی بنا سکیں۔
یہ پی ایس ایل کے سیزن 11 کا ایک اہم میچ ثابت ہوا، جس نے شائقین کرکٹ کو سنسنی خیز مقابلے کا موقع فراہم کیا۔
فخر زمان کی شاندار فارم، جنہوں نے 84 رنز بنائے، لاہور قلندرز کے لیے ایک بڑا اثاثہ ثابت ہوئی۔ ان کی جارحانہ بلے بازی نے راولپنڈی کے باؤلرز پر دباؤ ڈالا۔
محمد فاروق کا 63 رنز کا کیریئر بہترین سکور بھی قابل ذکر ہے۔ اس طرح، دو اوپنرز نے مل کر اپنی ٹیم کو ایک مضبوط آغاز فراہم کیا۔
راولپنڈی کے باؤلرز، خاص طور پر محمد عامر اور رضا اللہ، نے وکٹیں حاصل کر کے اپنی ٹیم کو میچ میں واپس لانے کی کوشش کی۔
لیکن ابتدائی وکٹیں نہ گرنے کی وجہ سے لاہور قلندرز نے بڑا مجموعہ اسکور کیا۔
راولپنڈی کے بلے بازوں پر اب بہت زیادہ دباؤ ہوگا کہ وہ 211 رنز کا ہدف حاصل کر سکیں۔
خاص طور پر محمد رضوان کی کارکردگی ان کے لیے بہت اہم ہوگی۔
فخر زمان کی اننگز نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ ٹی20 کرکٹ کے ایک بہترین بلے باز ہیں۔
یہ میچ صرف دو پوائنٹس کے لیے نہیں تھا بلکہ ٹورنامنٹ میں آگے بڑھنے کے لیے دونوں ٹیموں کی ضرورت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔
لاہور قلندرز نے اس اننگز میں اپنی بلے بازی کی گہرائی کو بھی ظاہر کیا، جو انہیں ٹورنامنٹ میں ایک مضبوط دعویدار بناتی ہے۔
آنے والے میچوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ راولپنڈی کس طرح اس ناکامی سے نکلتی ہے۔
اور لاہور قلندرز اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھ پاتی ہے یا نہیں۔
یہ مقابلہ پی ایس ایل 11 کے یادگار میچوں میں شامل ہوگا
پاکستان سپر لیگ، لاہور قلندرز، راولپنڈی، کرکٹ، فخر
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
سعودی عرب کے لئے بڑا اعزازسعودی عرب کے لئے بڑا اعزاز مزید پڑھیں: ARYNewsUrdu
Read more »
برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کیخلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگئی211 ارکان نے ان کے حق میں جبکہ 148 نے ان کی مخالفت میں ووٹ دیا۔
Read more »
برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کیخلاف تحریک عدم اعتماد ناکام - ایکسپریس اردوبورس جانسن کے حق میں 211 ووٹ جبکہ مخالفت میں 148 ووٹ پڑے
Read more »
انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر نئی ریکارڈ سطح پر آگیا - ایکسپریس اردوماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی روپیہ کی قدر کا دارومدار آئی ایم ایف پروگرام کے گرد گھومتا جارہا ہے مزید پڑھئے: ExpressNews
Read more »
Russia says it has driven Ukrainian army from 211 square miles of territory this yearRussia says it has driven Ukrainian army from 211 square miles of territory this year
Read more »
Trump's Republicans hold narrow edge in fight for US House majorityRepublicans secure at least 211 seats, need seven more for House majority
Read more »