لاہور میں آلودگی کا خطرناک عالم، IQAir رپورٹ 28 نومبر
لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 402 تک پہنچ گیا ہے جو کہ خطرناک سطح ہے۔ 28 نومبر کی IQAir رپورٹ کے مطابق یہ شہر دنیا میں سب سے آلودہ شہر ہے۔
لاہور میں ہوا کی کیفیت ایک بار پھر انتہائی غیر محفوظ حد کو چھو گیا ہے جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس چار سو دو تک پہنچ گیا ہے۔ 28 نومبر کی صبح آٹھ سے نو بجے کے دوران IQAir کے براہ راست ڈیٹا کے مطابق یہ شہر دنیا کے بڑے شہروں میں سب سے زیادہ آلودہ مقام پر قائم ہے۔ اس شدید آلودگی نے مقامی باشندوں کی صحت کو سنگین خطرے میں ڈال دیا ہے جس کے تحت شہر کے مختلف علاقوں میں صحت کے انتباہی پیغامات جاری کیے گئے ہیں۔
لاہور میں آلودگی کی شدت اور عالمی رینکنگ
لاہور کی آلودگی کی شدت کا جائزہ لینے پر معلوم ہوتا ہے کہ کابل میں ایئر کوالٹی انڈیکس تین سو چار، دہلی میں دو سو ستانوے، دبئی میں ایک سو اٹھاسی، اور کاتھمنڈو میں ایک سو سولو ہے۔ لاہور کی موجودہ سطح چار سو دو ہے جو کہ ان تمام اعداد و شمار سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ یہ اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ صوبائی دارالحکومت میں ہوا کی کیفیت دیگر بڑے علاقائی مراکز سے کہیں زیادہ خراب ہے۔Also readآپ کا آج کا دن (ہفتہ) کیسا رہے گا؟ (28 نومبر 2026)
آلودگی کے اثرات اور صحت پر خطرات
ہوا میں موجود ان چھوٹے ذرات جو گہرائی سے پھیپھڑوں میں داخل ہوتے ہیں، وہ بچوں، بزرگوں اور تنفس کی تکلیف سے جھجھکنے والے افراد کے لیے خاص طور پر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ذرات نظام تنفس کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں جو کہ مستقل بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ صحت کے ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ اس وقت باہر نکلتے وقت ماسک پہننا انتہائی ضروری ہے۔
علاقائی سطح پر آلودگی کی پھیلاؤ کی تفصیلات
علما اقبال ٹاؤن بی میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی سطح سب سے زیادہ چھ سو اسی تک پہنچ گئی ہے جو کہ خطرناک سطح ہے۔ اس کے بعد اے آر ایم میں یہ عدد پانچ سو چوالیس، اور اے آر سی لاہور میں چار سو ستانوے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ان اعداد و شمار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آلودگی صرف مرکزی علاقوں تک محدود نہیں بلکہ اس کا دائرہ کار وسیع ہے۔
دیگر متاثرہ علاقوں اور مقامی حالات
برکی روڈ میں ایئر کوالٹی انڈیکس تین سو چھبیس، برکی میں تین سو چوہتر، اور برکی روڈ پییراگون میں دو سو اٹھائیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ڈی ایف ایچ فیز پانچ کے بی بلاک میں یہ عدد دو سو اسی، اور ايسڪري دس میں دو سو ستانوے کی سطح تک پہنچ گیا ہے۔ یہ تمام اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ صوبائی دارالحکومت کے بڑے حصوں میں خطرناک سطح کی ہوا موجود ہے۔
شہریوں کے لیے فوری احتیاطی تدابیر
مقامی انتظامیہ اور صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت شہریوں کو باہر نکلتے وقت انتہائی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ خاص طور پر حساس گروپس کو گھروں میں رہنے اور ہوا میں موجود آلودگی سے بچاؤ کے لیے مناسب تدابیر اپنانے چاہئیں۔ یہ صورتحال شہر کی صحت کی نظام کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہو رہی ہے جس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
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