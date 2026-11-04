لاہور ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر، اوسط AQI 338 ریکارڈ
لاہور میں فضائی آلودگی خطرناک سطح تک پہنچ گئی ہے، جہاں اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 338 ریکارڈ ہوا۔ ماہرین نے شہریوں کو غیر ضروری بیرونی سرگرمیوں سے گریز اور ماسک پہننے کا مشورہ دیا ہے۔
لاہور ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار پایا ہے۔ 5 نومبر 2026 کو شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق لاہور میں اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس (AQI) 338 تک پہنچ گیا ہے، جو شہر میں سموگ کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔
محکمہ ماحولیات کے مطابق شہر بھر میں فضائی آلودگی کی سطح انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے اور متعدد علاقوں میں خطرناک AQI ریڈنگز درج کی گئی ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر ماہرین نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ غیر ضروری بیرونی سرگرمیوں سے گریز کریں اور گھر سے نکلتے وقت حفاظتی ماسک پہنیں۔Also readLahore tops global air pollution rankings again
لاہور میں فضائی آلودگی کے خطرناک اعداد و شمار
لاہور کے مختلف علاقوں میں فضائی آلودگی کی سطح خطرناک حد تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایف سی کالج کے علاقے میں AQI 508 ریکارڈ ہوا، جبکہ پیراگون سوسائٹی میں یہ ریڈنگ 548 تک پہنچ گئی۔
ماڈل ٹاؤن میں ایئر کوالٹی انڈیکس 414 ریکارڈ کیا گیا، جو شہر کے مختلف حصوں میں آلودگی کی شدت میں فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس ہوا میں موجود آلودہ ذرات کی مقدار ناپنے کا پیمانہ ہے، اور اس کی بلند قدریں ہوا کے زیادہ آلودہ ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں۔
ماہرین کی ہدایات اور احتیاطی تدابیر
ماہرین نے لاہور کے شہریوں کو غیر ضروری بیرونی سرگرمیاں محدود کرنے اور ماسک کے استعمال کی ہدایت کی ہے۔ ان کے مطابق یہ مشورہ خاص طور پر اس وقت اہم ہے جب ہوا میں آلودگی کی سطح خطرناک حدوں کو چھو رہی ہو۔
شہری ضروری کام کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو ماسک پہننا ان کے لیے فوری حفاظتی قدم ہے۔ محکمہ ماحولیات کی رپورٹ کے مطابق یہ صورتحال متعدد علاقوں میں بیک وقت برقرار ہے، اس لیے احتیاط کی ضرورت پورے شہر میں محسوس کی جا رہی ہے۔
محکمہ موسمیات کی پیش گوئی اور آئندہ صورتحال
محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ کم از کم اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی یہ حد شہریوں کے روزمرہ معمولات پر اثر ڈال سکتی ہے۔
درجہ حرارت کی اس پیش گوئی اور فضائی آلودگی کی موجودہ سطح کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو شہریوں کے لیے باہر کی سرگرمیوں کا فیصلہ مزید اہم ہو جاتا ہے۔ محکمہ ماحولیات اور محکمہ موسمیات کی جاری کردہ معلومات ہی اس وقت دستیاب تازہ ترین اعداد و شمار ہیں۔
رپورٹ میں آلودگی کے خاتمے کے لیے کسی مخصوص اگلے اقدام یا مزید کارروائی کی تفصیل شامل نہیں ہے۔ اس لیے فی الحال عوام کے لیے سب سے واضح رہنمائی محکمہ ماحولیات کے اعداد و شمار اور ماہرین کی احتیاطی ہدایات ہی ہیں۔
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