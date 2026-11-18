لاہور پولیس: سنگین جرائم میں 45 فیصد کمی کا ریکارڈ
لاہور پولیس نے رواں سال سنگین جرائم میں 45 فیصد کمی کا اعلان کیا ہے۔ ڈکیتی، رابری اور قتل کے واقعات میں نمایاں گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔
پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں رواں سال کے دوران جرائم کی شرح میں تاریخی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور پولیس کے مطابق سنگین جرائم سمیت مختلف نوعیت کی وارداتوں میں 45 فیصد کی نمایاں گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے۔ اس اعداد و شمار میں خواتین سے زیادتی کے بعد قتل کے واقعات میں 80 فیصد، ڈکیتی میں 47 فیصد اور رابری میں 68 فیصد کمی شامل ہے۔
مختلف جرائم میں کمی کے تفصیلی اعداد و شمار
لاہور پولیس ترجمان کے مطابق موٹرسائیکل چوری کے واقعات میں 43 فیصد کمی آئی ہے۔ اس کے علاوہ موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں میں بھی 62 فیصد کی گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ کار چوری کے واقعات میں 68 فیصد اور کار چھیننے میں 67 فیصد کمی دیکھی گئی ہے۔ جھپٹا مارنے کے واقعات میں 45 فیصد اور نقب زنی میں 34 فیصد کمی ہوئی ہے۔Also readپی ایس ایکس ای میں سایبر حملے: چین کے ساتھ نئے منصوبے اور آئی ٹی جدید سازی
سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کا کردار اور حکمت عملی
سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے جرائم میں کمی کو پولیس کی مؤثر حکمت عملی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مربوط پولیسنگ اور ٹیم ورک کی وجہ سے منظم جرائم کی روک تھام میں کامیابی مل رہی ہے۔ بلال صدیق کمیانہ نے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس کی شبانہ روز محنت اور قربانیوں کو بھی سراہا ہے۔
لاہور شہر میں امن و امان کے قیام کی کوششیں
لاہور پولیس کے 343 شہداء نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جرائم پر قابو پانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے واضح کیا کہ شہر کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے پولیس اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پُرامن اور محفوظ لاہور کے قیام کے پیچھے پولیس کی ہمہ وقت دستیابی کارفرما ہے۔
شہریوں کی حفاظت کے لیے پولیس کے اقدامات کا جائزہ
لاہور میں جرائم کی شرح میں ہونے والی اس کمی کو پولیس کی کارکردگی کا عکاس بتایا جا رہا ہے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کے مطابق شہر میں اب بھی جرائم کی روک تھام کے لیے جدید طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے۔ لاہور پولیس کا مقصد شہریوں کو ہر قسم کے دہشت گردی اور ڈکیتی کے واقعات سے محفوظ رکھنا ہے۔
آئندہ اقدامات اور شہریوں کے ساتھ تعاون
لاہور میں جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس کا اصرار ہے کہ شہری بھی پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کا کہنا ہے کہ مشترکہ کوششوں سے ہی شہر کو مکمل طور پر محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ لاہور پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی جرائم کی شرح میں مزید کمی لانے کی کوشش جاری رہے گی۔
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