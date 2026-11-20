لاہور: امریکی پلٹ شہری کا قتل، مرکزی ملزم گرفتار
لاہور کے چوہنگ میں امریکی پلٹ شہری سہیل انجم کا قتل، پولیس نے بھائی جمشید انجم ججہ کو گرفتار کرلیا۔ تفصیلات ملاحظہ کریں۔
لاہور کے علاقے چوہنگ میں پیش آنے والے ایک سنگین قتل کیس میں پولیس نے اہم پیشرفت کرتے ہوئے مرکزی ملزم کو گرفتار کرلیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقتول کے بھائی جمشید انجم ججہ کو حراست میں لیا گیا ہے جو اس جرم کا ذمہ دار پایا گیا۔
واقعے کی تفصیلات اور گرفتاری
ایکسپریس نیوز کی رپورٹ کے مطابق چوہنگ پولیس نے مقتول سہیل انجم کے بیٹے کے بیان کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا تھا۔ پولیس کی کارروائی کے تحت مرکزی ملزم جمشید انجم ججہ کو فوری طور پر گرفتار کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں ملزم کے بیٹے اور بیوی کو بھی ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔Also readKing Charles III and Queen Camilla Attend Royal Variety Performance
پولیس کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ امریکی شہری سہیل انجم اپنے بیٹی کی شادی کی تیاریوں کے لیے پاکستان آئے تھے۔ مقتول کو پیسوں کے تنازع پر قتل کیا گیا جبکہ ملزم اور اس کے بیٹے نے مشترکہ طور پر حملہ کیا۔
ملزم اور دیگر ملزمان کے کردار
ایف آئی آر کے مطابق بھائیوں کے درمیان مالی لین دین کے حوالے سے جھگڑا ہوا تھا۔ ملزم جمشید انجم ججہ نے اپنی کارروائی کے دوران اپنے دو بھائیوں سہیل انجم ججہ اور نفیس انجم ججہ کو نشانہ بنایا۔ ملزم نے چھری کے متعدد وار کیے جن سے دونوں بھائی شدید زخمی ہوئے۔
واقعے کی تحقیقات میں یہ بھی واضح ہوا کہ جمشید انجم ججہ نے سہیل انجم اور نفیس انجم پر حملہ کیا تھا۔ چھری کے وار کے نتیجے میں دونوں بھائی ہسپتال منتقل کیے گئے جہاں ان کی حالت تشویشناک رہی۔
قتل کے بعد کی کارروائی اور زخموں کی حالت
پانچیس سالہ امریکی شہری سہیل انجم ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد اپنے زخموں کی تاب نہ لا سکے اور دم توڑ گئے۔ دوسرے زخمی نفیس انجم کو اب بھی ہسپتال میں زیر علاج رکھا گیا ہے۔ پولیس نے واقعے کے بعد فوری کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا۔
چوہنگ پولیس نے ملزم جمشید انجم ججہ کو گرفتار کرنے کے بعد واقعے کی مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ یہ کیس اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں ایک امریکی شہری کا قتل شامل ہے۔
قانونی کارروائی اور اگلا مرحلہ
پولیس نے ایف آئی آر میں ملزم کے بیٹے اور بیوی کو بھی نامزد کیا ہے جو واقعے میں ملوث پائے گئے۔ قانونی کارروائی جاری ہے اور پولیس تمام ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
اس کیس میں پولیس کی تحقیقات جاری ہیں تاکہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا سکے۔ ملزم جمشید انجم ججہ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
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