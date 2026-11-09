لاہور میں شدید آلودگی، عالمی درجے میں پہلا نمبر
لاہور میں ہوا کا معیار خطرناک حد تک گر گیا، اے آئی کيو اے 590 ریکارڈ ہوا، جو شہر کو عالمی سطح پر انتہائی آلودہ شہر بناتا ہے۔
لاہور میں ہوا کی معیار کی شدت میں غیر معمولی اضافے کے باعث شہر پیر کے روز عالمی سطح پر سب سے زیادہ آلودہ بڑا شہر قرار پایا۔ ڈان نیوز کے مطابق لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس ( اے آئی کيو اے) کی قدر 590 تک پہنچ گئی، جس نے شہر کی آلودگی کی سنگینی کی تصدیق کی۔ آئی کیو اےئر کی تازہ رپورٹ میں لاہور کو عالمی میٹروپولیٹن شہروں میں سب سے پہلی صف میں رکھا گیا ہے۔
عالمی درجہ بندی اور مقامی اعداد و شمار
لاہور کے بعد عالمی درجہ بندی میں اولان باتار 177، دہلی 174، کلکتہ 173 اور سارایوو 170 کے اے آئی کيو اے کے ساتھ آئے۔ لاہور کے داخلی علاقوں میں بھی آلودگی کی سطح انتہائی خطرناک رہی، جس میں علامہ اقبال ٹاؤن میں اے آئی کيو اے 1,033 تک جاکر رکا۔ سی ای آر پی آفس میں یہ قدر 864 اور بورکی روڈ پیراگون میں 748 درج کی گئی۔ یہ اعداد و شمار شہر کے رہائشیوں کے لیے انتہائی پریشان کن ہیں اور انسانی صحت کو شدید خطرہ ہے۔Also readبلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ، 590 امیدوار بلامقابلہ کامیاب
دیوالی اور فصلوں کی جلائی کا کردار
اس خراب ہوتے ماحول کی وجوہات میں ہندوستانی پنجاب سے دیوالی کی آتش بازیوں کا دھواں، فصلوں کے باقیات کی جلانے اور مشرقی ہواؤں کا شامل ہے جو آلودہ ہوا لاہور کی طرف لے آئی۔ تاہم، سیٹلائٹ ڈیٹا نے بھی پاکستانی پنجاب میں زراعتی آتشزدگی کی واضح نشاندہی کی، جس سے مقامی اخراجات کو ایک بڑے مسئلے کے طور پر پیش کیا۔ یہ حقیقت یہ ظاہر کرتی ہے کہ صرف پڑوسی ملکوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ مقامی زراعتی عمل بھی اس آلودگی کا بڑا سبب ہے۔
صوبائی ای پی اے کی کڑی نگرانی
پنجاب ماحولیات کے تحفظ کے ادارے (ای پی اے) نے فصلوں کی باقیات کی جلانے کے خلاف اپنی نگرانی میں اضافہ کر دیا ہے۔ ادارے نے زرعی علاقوں میں ڈرونز، خاص رات کی اسکواڈز اور فائر فائٹنگ ٹیموں کو تعینات کر دیا ہے۔ یہ اقدامات آلودگی کے منبع کو روکنے کے لیے کیے گئے ہیں تاکہ فصلوں کی جلانے سے پیدا ہونے والے دھوئے کو کم کیا جا سکے۔ ای پی اے کا کہنا ہے کہ وہ مسلسل نگرانی کر رہے ہیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔
آئندہ چند دنوں کا منظر نامہ
صوبائی حکومت نے بتایا ہے کہ 9 نومبر اور 10 نومبر تک آلودگی کی سطح بلند رہنے کا امکان ہے۔ تاہم، 11 نومبر سے کچھ بہتری متوقع ہے۔ یہ معلومات عوام کے لیے اہم ہیں تاکہ وہ ان دنوں میں احتیاطی تدابیر اپنا سکیں۔ لاہور میں مسلسل بڑھتی ہوئی آلودگی عوامی صحت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے اور متعلقہ اداروں کو مزید موثر اقدامات کی ضرورت ہے۔
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