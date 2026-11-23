لاہور میں دھند نے عالمی ریٹنگ توڑی، M-3 اور M-4 موٹرویز کھول دیں گئیں
لاہور میں شدید دھند نے ای کیو آئی 318 درج کر لیا جبکہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ آلودہ شہر کی حیثیت برقرار رہی، دہلی میں سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔
پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں گھنی دھند نے شہر کو مفلوج کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ شہر دنیا کے سب سے آلودہ شہروں کی فہرست میں پہلی پوزیشن پر برقرار ہے۔ 23 نومبر 2026 کو ریکارڈ کیے گئے ہوا کے معیار کے اعداد و شمار کے مطابق لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس (AQI) 318 ہے، جو شدید آلودگی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سنگین صورتحال کے درمیان صحت کے ماہرین نے عوام سے فوری احتیاطی اقدامات اپنانے کی درخواست کی ہے اور کہا ہے کہ شہریوں کو غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنا چاہیے۔
لاہور میں آلودگی کی شدت اور مقامی اعداد و شمار
لاہور کے مختلف علاقوں میں آلودگی کی سطح میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے، خاص طور پر علامہ اقبال ٹاؤن میں ای کیو آئی 600 سے بھی تجاوز کر گیا ہے، جو انتہائی خطرناک سطح ہے۔ اس کے علاوہ کھانا علاقے میں بھی مائع ذرات (Particulate Matter) کی سطح 261 ریکارڈ کی گئی ہے، جو شہر کی عمومی آلودگی کے ماحول کو مزید سنگین بنا رہی ہے۔ مقامی انتظامیہ اور صحت کی اداروں کے مطابق یہ اعداد و شمار شہریوں کی صحت کے لیے براہ راست خطرہ پیدا کر رہے ہیں اور اس کی فوری نشاندہی ضروری ہے۔Also read318 Pakistanis return to Islamabad from war-torn Syria
پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی آلودگی کا خدشہ
شدید آلودگی صرف لاہور تک محدود نہیں ہے بلکہ پنجاب کے دیگر بڑے شہری مراکز بھی اس کے چنگول میں جکڑے ہوئے ہیں۔ گوجرانوالہ میں ہوا کے معیار کے اعلیٰ ریڈنگ 389 ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ ملتان میں یہ ریڈنگ 378 تک پہنچ گئی ہے، جو کہ صحت کے لیے انتہائی مضر صحت ہے۔ ان اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ پورے صوبے میں موسمیاتی تبدیلی اور دیگر عوامل کی وجہ سے ہوا کی معیار میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، جس کے اثرات عوام پر مرتب ہو رہے ہیں۔
ماہرین کی جانب سے احتیاطی تدابیر کی سفارشات
ماہرین صحت نے اس سائے دار ماحول میں شہریوں کو طبی مشورے دیتے ہوئے سختی سے کہا ہے کہ باہر نکلنے پر چہرے کے ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں ذرات کے وجود کی وجہ سے سانس کے امراض متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے عوام کو گھروں میں محدود رہنا چاہیے۔ احتیاطی تدابیر کا اطلاق نہ کرنے کی صورت میں ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ ہے، جس سے طبی نظام پر اضافی بوجھ پڑ سکتا ہے۔
M-3 اور M-4 موٹرویز کا بحال ہونا ٹریفک کے لیے ریلیف
دھند کی وجہ سے عوام کو درپیش دیگر بڑی مشکلات میں سفری مشکلات شامل تھیں، لیکن حال ہی میں نظرات میں بہتری آئی ہے جس کے نتیجے میں M-3 اور M-4 موٹرویز کو ٹریفک کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ مسافروں اور سپلائی چین کے لیے ایک بڑا ریلیف ثابت ہوا ہے، کیونکہ گھنی دھند کی وجہ سے ان روٹس پر سفر ناممکن ہو چکا تھا۔ موٹرویز کا کھلنا نہ صرف ٹریفک رکاوٹوں کو ختم کرے گا بلکہ اس سے لوگوں کے روزمرہ کے سفر میں بھی آسانی پیدا ہوگی۔
آئندہ کے اقدامات اور متوقع صورتحال کا جائزہ
ماہرین کا کہنا ہے کہ دھند کی یہ لگاتار لہریں جاری رہنے کا امکان ہے، لہذا عوام کو مسلسل متنبہ رہنا چاہیے اور ہوا کے معیار کے تازہ ترین اعداد و شمار کا جائزہ لینا چاہیے۔ حکومتی اداروں کو فوری اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ آلودگی کی مزید شدت کو روکا جا سکے اور عوام کی صحت کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ مستقبل قریب میں متوقع موسمیاتی تبدیلیاں اور آلودگی کی سطح پر نظر رکھنا انتظامیہ کے لیے چیلنجنگ ہو سکتا ہے، جس کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔
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