لاہور میں آلودگی میں 27 فیصد کمی، مریم اورنگزیب نے اعدادوششار کی تصدیق کی
مریم اورنگزیب نے اکتوبر 2026 کے اعدادوششار جاری کیے جن کے مطابق لاہور میں فضائی آلودگی میں 27 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور کبھی بھی ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے تجاوز نہیں کر سکا۔
سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے اکتوبر 2026 کے دوران لاہور میں فضائی آلودگی میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 27 فیصد کمی ریکارڈ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پچھلے پانچ سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا کوئی دن نہیں آیا جب ایئر کوالٹی انڈیکس ( AQI) کی سطح 300 سے تجاوز کی ہو۔
لاہور میں آلودگی میں کمی کی تفصیلات
مریم اورنگزیب کے بیان کے مطابق اکتوبر 2025 میں لاہور میں PM2.5 کی اوسط شرح 136.3 مائیکروگرام تھی جو اکتوبر 2026 میں کم ہو کر 100.1 مائیکروگرام رہ گئی۔ پنجاب کلائمیٹ واچ کے اعدادوششار کے مطابق فضائی آلودگی کے چھ بڑے اشاریوں میں مجموعی طور پر 15 فیصد بہتری آئی ہے۔Also read27 bottled water brands found unsafe for consumption
پاکستان ایئر کوالٹی انیشی ایٹو کے مطابق لاہور کے 26 مانیٹرنگ مقامات پر بھی فضائی آلودگی میں کمی دیکھی گئی۔ صوبائی وزیر نے بتایا کہ اکتوبر 2026 میں لاہور کی آلودگی کی بلند ترین AQI سطح میں بھی 28 فیصد کمی ریکارڈ ہوئی ہے۔
ناسا ڈیٹا اور آگ لگانے کے واقعات کا تجزیہ
مریم اورنگزیب نے وضاحت کی کہ فضائی آلودگی کی شدت کا تعین صرف سیٹلائٹ تصاویر یا آگ لگنے کے واقعات گن کر نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ناسا کا فائر ڈیٹیکشن سسٹم حرارتی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے لیکن ہر نشاندہی کو الگ آگ کا واقعہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔
انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ سرحد کے دونوں اطراف آگ لگنے کے واقعات کی تعداد سے فضائی آلودگی کی شدت کا درست اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ لاہور کی فضائی آلودگی میں ہوا کی سمت، درجہ حرارت اور موسمی حالات بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
ماضی کے اعدادوششار کا موازنہ اور مستقبل
مریم اورنگزیب نے کہا کہ اکتوبر 2025 میں لاہور میں AQI 300 سے زیادہ کے چار خطرناک دن ریکارڈ کیے گئے تھے تاہم اکتوبر 2026 میں ایسا کوئی دن سامنے نہیں آیا۔ اکتوبر 2023 کے بعد رواں سال اکتوبر لاہور کا صاف ترین مہینہ قرار پایا ہے۔
انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ سردیوں میں آلودگی زمین کے قریب جمع ہونے سے اسموگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ مریم اورنگزیب نے واضح کیا کہ موسمی حالات بھی فضائی آلودگی پر اثرانداز ہوتے ہیں اس لیے ہر بہتری کا کریڈٹ صرف حکومتی پالیسیوں کو دینا درست نہیں۔
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