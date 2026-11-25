لاہور قلندرز نے کامندو مینڈس کو پی ایس ایل 12 کے لیے 63.8 ملین میں سائن کیا
لاہور قلندرز نے سری لنکا کے کرکٹر کامندو مینڈس کو پی ایس ایل 12 کے لیے 63.8 ملین روپے میں سائن کیا ہے۔ وہ ٹیم کے مڈل آرڈر کو مضبوط بنانے کے لیے اہم کھلاڑی ہوں گے۔
لاہور قلندرز نے پی ایس ایل 12 کے لیے سری لنکا کے بین الاقوامی کرکٹر کامندو مینڈس کو 63.8 ملین روپے میں سائن کیا ہے۔ یہ معاہدہ ٹیم کے مڈل آرڈر بیٹنگ اور اسپن بولنگ کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کی غرض سے کیا گیا ہے۔
کامندو مینڈس کا معاہدہ اور ان کی اہمیت
لاہور قلندرز نے براہ راست کامندو مینڈس کو پی ایس ایل 12 کے لیے ٹیم میں شامل کیا ہے۔ یہ سری لنکا کے لیے کھیلنے والے اس باصلاحیت کھلاڑی کے لیے پاکستان سپر لیگ میں پہلا موقع ثابت ہوگا۔ انہوں نے گزشتہ بارہ ماہ کے دوران شاندار کارکردگی دکھائی ہے جس میں ان کا اسٹرائیک ریٹ 153.9 رہا۔Also readFederal cabinet approves sugar sector deregulation policy
مینڈس بنیادی طور پر ایک مڈل آرڈر بلے باز ہیں لیکن ان کے پاس انگلی کے اسپن بولنگ کی منفرد صلاحیت بھی موجود ہے۔ وہ دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں سے اسپن بولنگ کر سکتے ہیں۔ لاہور قلندرز نے ان کی خدمات کو ٹیم کی مڈل آرڈر بیٹنگ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے حاصل کیا ہے۔
کھلاڑی اور انتظامیہ کا ردعمل
کامندو مینڈس نے ٹیم میں شامل ہونے پر اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے اور وہ ٹیم کے ساتھ کام کرنے اور کامیاب سیزن کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے پرجوش ہیں۔ وہ قلندرز فیملی کا حصہ بننے پر خوش ہیں۔
لاہور قلندرز کے مالک اور ڈائریکٹر آف کرکٹ سیمین رانا نے مینڈس کو ٹیم میں شمولیت پر خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ مینڈس ٹیم کے لیے ایک شاندار اضافہ ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ٹیم مینڈس کی شمولیت کے بعد مزید مضبوط اور متوازن ہو جائے گی۔
سیزن کے لیے تیاریاں اور مستقبل کا نظارہ
کامندو مینڈس پورے پی ایس ایل سیزن کے لیے دستیاب رہیں گے۔ یہ ان کا پہلا پے ایس ایل سیزن ہے اور ٹیم انتظامیہ ان کی کارکردگی کا انتظار کر رہی ہے۔ لاہور قلندرز نے اس سیزن کے لیے اپنی ٹیم کو مضبوط بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔
ٹیم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ مینڈس کی کارکردگی کو دیکھنے کے لیے پرجوش ہیں۔ یہ سائننگ ٹیم کے مڈل آرڈر کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ لاہور قلندرز پی ایس ایل 12 کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
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