لاہور میں شدید دھند، اے کیو آئی کی سطح 427 تک پہنچ گئی
پنجاب کے بڑے شہروں میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ لاہور میں اے کیو آئی 427 ریکارڈ کیا گیا جبکہ ٹریفک پولیس نے ہزاروں گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی۔
پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی کی شدت میں کوئی کمی نہ آئی اور لاہور سمیت دیگر علاقوں میں ہوائی معیار انتہائی خطرناک سطح پر پہنچ گیا۔ 24 نیوز ایچ ڈی کے مطابق شہریوں کو سانس لینے میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔
لاہور میں اے کیو آئی ریکارڈ
لاہور میں سافاری پارک میں ایئر کوالٹی انڈیکس (اے کیو آئی) کی مقدار 427 درج کی گئی جو کہ انتہائی سنگین صورتحال کی نشاندہی کرتی ہے۔ شاہدرہ میں یہ مقدار 368، بارکی روڈ پر 278، کھانا نو میں 274، جی ٹی روڈ پر 264 اور ڈی ایچ اے فیز ونسٹھ میں 243 ریکارڈ ہوئی۔Also readGovt's plan successful as 427 Pakistanis reach Sudan port safely
ایگرٹن روڈ پر اے کیو آئی کی سطح 239، پنجاب یونیورسٹی میں 224 اور واہگہ بارڈر پر 213 تک محدود رہی۔ بدقسمتی سے لاہور کے بعد بغداد میں فضائی آلودگی کی مقدار 186 اور کابل میں 186 درج کی گئی جو علاقائی سطح پر ماحولیاتی بحران کی عکاسی کرتی ہے۔
موسمیاتی صورتحال اور اثرات
شہر میں ہوا کی رفتار آٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور ہوا میں نمی کی سطح 81 فیصد ریکارڈ کی گئی۔ اتوار صبح کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس تھا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس رہنے کی پیش گوئی کی گئی تھی۔
موسمیاتی عوامل اور ہوا کی کم رفتار نے آلودگی کو جمع ہونے سے نہ روکا بلکہ اسے مزید بڑھایا۔ شہریوں کی صحت پر اس کے سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں جبکہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے دیکھ بھال کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔
ٹریفک پولیس کی سخت کارروائی
دھند کو کنٹرول کرنے کے لیے لاہور ٹریفک پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ اسٹاف نے شہر کے مختلف علاقوں میں خصوصی چیک پوسٹس لگائی ہیں اور 14,653 ایسی گاڑیوں کے خلاف چالان تیار کیے جو دھواں خارج کر رہی تھیں۔
اس کے علاوہ 10,306 ایسی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی جو ایسی سامان لے جا رہی تھیں جو گرد و غبار کا باعث بنتا ہے۔ سٹی ٹرانسپورٹ آفیسر لاہور نے بتایا کہ 31,618 گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی گئی جو چلنے کے لیے ناقص حالت میں پائی گئیں۔
ابو رو اور دیگر علاقوں کا حال
ابو رو اور اس کے گرد و نواح میں لوگ سانس لینے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں۔ صنعتی یونٹوں کی چمنیوں سے نکلتا دھواں اور جلے ہوئے فصلوں کے باقیات کا دھواں شہریوں کی صبر کی آزمائش بنا ہوا ہے۔
عوام کا کہنا ہے کہ آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف حکومت کی جانب سے کوئی سخت کارروائی نہیں کی جا رہی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کے خلاف فوری اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ شہریوں کی زندگیوں کو مزید خطرے سے بچایا جا سکے۔
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