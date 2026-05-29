لاہور ہائیکورٹ نے راحت فتح علی خان کی اپیل بحال کی

📆29/05/2026 5:41 pm
📰ExpressNewsPK
لاہور ہائیکورٹ نے راحت فتح علی خان کی اپیل بحال کرکے ایک لاکھ جرمانہ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی نے راحت فتح علی خان کی درخواست پر 8 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا ہے۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ راحت فتح علی خان نے فیصل آباد میں 1 کنال 9 مرلہ ڈبل اسٹوری مکان پر قبضے کی تصدیق کا دعوی سول کورٹ میں دائر کیا تھا۔ سول عدالت نے 14 مئی 2019 کو گلوکار کے خلاف ڈگری جاری کی تھی۔ راحت فتح علی خان نے سول عدالت کے فیصلے کے خلاف ٹرائل کورٹ میں اپیل دائر کی، جس پر ٹرائل کورٹ نے 15 ہزار کورٹ فیس جمع نہ کرانے پر تکنیکی بنیادوں پر اپیل خارج کردی تھی۔ راحت فتح علی خان نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائیکورٹ سے رجوع کیا تھا۔ محض کورٹ فیس جمع نہ کرانے پر اپیل خارج کرنا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ لاہور ہائیکورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ محض فیس کی عدم ادائیگی یا تکنیکی خامی پر اپیل خارج کرنے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ ٹرائل کورٹ نے کورٹ فیس کے لیے درخواست گزار کو صرف 4 دن کا وقت دیا تھا جو کہ ناکافی تھا۔ لاہور ہائیکورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ اپیل کا حق ایک قیمتی قانونی حق ہے، صرف تکنیکی خامی پر ختم نہیں کیا جا سکتا، اپیل وں پر فیصلے پر میرٹ ہونے چاہیے.

