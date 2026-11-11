لاہور کی فضا میں بڑھتی ہوئی PM2.5 آلودگی سے عوامی صحت پر سنگین خطرہ
لاہور کا ایئر کوالٹی انیشی ایٹو کے مطابق PM2.5 کی اوسط 110 مائیکروگرام فی مکعب میٹر سے زیادہ، عالمی حد سے 22 گنا زائد۔ 3.9 سال کی عمر میں کمی اور مجموعی قومی پیداوار کے 6.5٪ معاشی بوجھ کا سبب۔
لاہور کی فضا نے 2026 کے نومبر میں حکومتی تعریف کے مطابق 530 کے ائیکوٹی کے ساتھ، PM2.5 کی مقدار 343 مائیکروگرام فی مکعب میٹر تک پہنچ کر عالمی آلودگی کے معیار سے تجاوز کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شہری صف میں آلودگی کے اخراج کو روکنا نہ صرف ماحولیات کا معاملہ ہے بلکہ عوامی صحت اور معیشت پر بھی گہرا اثر ڈالتا ہے۔
ایئر کوالٹی انیشی ایٹو کی رپورٹ کا خلاصہ
پاکستان ایئر کوالٹی انیشی ایٹو کے مطابق لاہور میں PM2.5 کی سالانہ اوسط 110 مائیکروگرام فی مکعب میٹر سے زیادہ ہے، جو عالمی حد 15 سے 22 گنا زیادہ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس سال تقریباً 128,000 قبل از وقت اموات اور 3.9 سال کی عمر میں کمی سے متعلق ایک کلیدی مسئلہ ہے۔Also readDollar gains traction as Fed speakers warn of risks from inflation
سردیوں کا موسم اور آلودگی کا رشتہ
سردیوں میں ہوا سست پڑ جاتی ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں اور زمین کے قریب بیار جزب ہو جاتی ہے۔ اس سے دھواں اور آمدی ذرائع میں جمع ہونے والے باریک ذرات زیادہ مستحکم رہتے ہیں۔ لاہور اور انڈو گنگیٹک میدان میں اس صورتحال نے اس موڑ پر آلودگی کو بڑھا دیا ہے۔
کارنوں کا تجزیہ: 3 بنیادی ذرائع
PAQI کی رپورٹ کے مطابق ٹریفک میں رکاوٹ ڈالنے والی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور رکشوں کی طرف سے نکلنے والے نائٹروجن آکسائیڈز اور باریک ذرات آلودگی میں 75٪ سے زائد حصہ ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیل اور فاؤنڈری یونٹس میں کوئلے اور فرنس آئل کا استعمال، جس میں فلٹر کی کمی سے عمارت کے اخراج میں اضافہ ہوتا ہے۔
حل کی سفارشات اور حکومتی عملدرآمد
PAQI نے گیس پر منتقلی، فلٹر کی لازمی تنصیب، اور اخراج کی دائرہ کار میں مسلسل نگرانی کی سفارش کی ہے۔ جبکہ EP اے نے 2025 میں جاری اسٹیل اور فاؤنڈری کی ایس او پیز کے عملدرآمد میں ناکامی کا الزام لگایا ہے۔ Lahore کے شہریوں کے لیے 6 سال کی عمر میں کمیاں بھی رپورٹ ہوئی ہیں، جو ظاہر کرتی ہے کہ عوامی صحت پر اثرات سنگین ہیں۔
ماحولیاتی نگرانی اور مستقبل کا جائزہ
ماحولیاتی نگرانی کی ویب سائٹ HamariHawa نے NASA کے سیٹلائٹ ڈیٹا کا تجزیہ 31 اکتوبر 2026 کو شائع کیا۔ اس کے مطابق یکم سے 29 اکتوبر تک پاکستان کے پنجاب میں فصلی آگ کی نشاندہی بھارتی پنجاب کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہوئی۔ یہ آلودگی کا ایک اہم بدلاؤ ثابت ہو سکتا ہے جو مستقبل میں اسموگ کے دوران بھی اثر انداز ہوسکتا ہے۔
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