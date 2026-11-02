لاہور میں فضائی آلودگی 500 سے اوپر، عالمی لیڈر بننے کا حیران کن انکشاف
لاہور میں فضائی آلودگی کی سطح خطرناک حد تک پہنچ گئی جہاں AQI 500 عبور کر گیا۔ ماہرین نے احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ دیا ہے۔
پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں فضائی آلودگی کی سطح انتہائی تشویشناک حد تک پہنچ گئی ہے، جس کے نتیجے میں شہر کا فضائی معیار انڈیکس (AQI) 500 سے اوپر چلا گیا ہے۔ میٹيورولوجیکل ڈیپارٹمنٹ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، لاہور اب دنیا کے سب سے زیادہ آلودہ شہروں کی فہرست میں سر فہرست ہے، جس نے مقامی رہائشیوں کو شدید صحت کے خطرات کا سامنا کروا دیا ہے۔
لاہور کے مختلف علاقوں میں آلودگی کی شدت
تازہ ترین رپورٹس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں فضائی آلودگی کی سطح میں نمایاں فرق موجود ہے، لیکن ہر جگہ صورتحال انتہائی نازک ہے۔ علما اقبال ٹاؤن اس آلودگی کا سب سے متاثرہ علاقہ ثابت ہوا جہاں AQI کی سطح ریکارڈ 912 ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ ایک انتہائی خطرناک حد ہے۔Also read28 برس بعد 50 ہزار کلومیٹر پیدل سفر مکمل کرنے والے کارل بشبی اپنے گھر واپس آ گئے
اس کے علاوہ برکی روڈ پر فضائی معیار انڈیکس 698 تک پہنچ گیا، جبکہ گلبرگ میں یہ سطح 619 ریکارڈ کی گئی۔ ڈی ایچ اے فیز 5 میں آلودگی کی پیمائش 569 ہوئی، جبکہ ماڈل ٹاؤن میں یہ قدر 471 تک محدود رہی، جو کہ اس شہر کے وسیع پیمانے پر محیط آلودگی کے منظر نامے کی واضح عکاسی کرتی ہے۔
ماہرین کا مشورہ اور احتیاطی اقدامات
ماہرین صحت اور ماحولیاتی سائنسدانوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں، خاص طور پر ان دنوں کے دوران جب ہوا میں نقصان دہ ذرات کی مقدار غیر معمولی حد تک بڑھ چکی ہے۔ انہوں نے واضح ہدایت کی ہے کہ جب بھی گھر سے باہر نکلنا ضروری ہو، تو شہریوں کو لازمی طور پر محافظ ماسک پہننا چاہیے تاکہ نمونے اور زہریلی گیسوں سے اپنے پھیپھڑوں کی حفاظت کی جا سکے۔
یہ احتیاطی تدابیر، بچوں، بزرگوں اور ان افراد کے لیے خاص طور پر اہمیت اختیار کر لیتی ہیں جو پہلے سے ہی دمہ یا دیگر سانس کے امراض کا شکار ہیں۔ ان مخصوص گروہوں کی صحت پر ہوا میں موجود خطرناک آلودگی کے اثرات دیگر لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ گہرے اور فوری ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مخصوص دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔
صحت کے سنگین خطرات اور عوامی فکر
یہ انتہائی تشویشناک فضائی معیار کی صورتحال نے شہریوں کو سنگین صحت کے خطرات سے دوچار کر دیا ہے، جس نے عوام میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ آلودگی کی سطح صرف عارضی ناراضگی کا باعث نہیں بن رہی بلکہ طویل مدتی صحت کے مسائل، بشمول دل کے امراض اور دائمی سانس کی تکالیف، کو جنم دے سکتی ہے۔
اس صورتحال نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ لاہور کی ہوا کا معیار کس قدر خراب ہو چکا ہے، جو کہ شہر کی تیزی سے ہوتی ہوئی بلڈنگ اور گاڑیوں کی بھاری تعداد کی عکاسی کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل قریب میں اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سے جامع اقدامات اٹھائے جائیں گے تاکہ شہریوں کو اس سے بچاؤ کیا جا سکے۔
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