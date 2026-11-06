لاہور میں خطرناک دھند: 456 اے کيو آئی کے ساتھ صحت کا خطرہ
لاہور میں ہوا کا معیار 456 اے کيو آئی تک پہنچ گیا ہے جبکہ ملتان میں 334 ریکارڈ ہوا ہے۔ صحت کے ماہرین نے عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔
لاہور کے آسمان پر پیر کو شدید دھند نے دوبارہ قبضہ جما لیا اور شہر میں ہوا کے معیار کی سطح خطرناک حد تک بڑھ کر 456 اے کيو آئی (AQI) تک پہنچ گئی۔ اس سنگین ماحولیاتی کیفیت نے لاکھوں رہائشیوں، خاص طور پر بچوں اور بزرگ افراد کی صحت کے لیے سنگید خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق، یہ صورتحال شہر میں موجود صحت کے اداروں اور عوامی زندگی کو متاثر کر رہی ہے۔
ہوا کے معیار میں خطرناک اضافہ
ماحولیاتی ماہرین کے مطابق، ہوا میں موجود ذرات کی شدید مقدار کی وجہ سے شہر کی نظر محدود ہو گئی ہے اور سانس لینے میں دشواری محسوس کی جا رہی ہے۔ یہ 456 کا ریکارڈ شدہ عدد ہوا کے معیار کے اشاریے کی انتہائی سنگین قسم کو ظاہر کرتا ہے جس سے فوری اقدامات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ شہر کی فضا میں موجود زہریلی گیسوں اور گرد و غبار کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر صحت کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔Also readKSE-100 index breaches 81,000 benchmark amid echoes of IMF deal
اس شدید آلودگی کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں میں دھند کی تہہ اتنی گہری ہو گئی ہے کہ عمارتوں کی عکاسی مشکل ہو گئی ہے۔ مقامی ٹریفک پولیس اور متعلقہ حکام نے اس بحران کے ردعمل میں فوری اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ شہر میں آمد و رفت کو منظم کرنے کے لیے سخت گیریاں نافذ کی گئی ہیں تاکہ مزید آلودگی میں اضافہ نہ ہو۔
ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ
شہر کے ہسپتالوں اور نجی کلینکوں میں آنے والے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد یہ ثابت کرتی ہے کہ دھند کی وجہ سے صحت کے مسائل میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مریضوں میں آنکھوں کی انفیکشن، گلے کے امراض اور سانس کے مسائل کی شکایات سب سے زیادہ عام ہیں۔ طبی عملہ کی طرف سے جاری کردہ معلومات کے مطابق، یہ علامات عام سردیوں کے موسم سے ہٹ کر ہیں جو شدید آلودگی کی واضح علامت ہیں۔
ماہرین امراضِ سینہ اور آنکھوں کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ 456 اے کيو آئی کی سطح پر لوگوں کو کسی بھی قسم کی باہر سرگرمیوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بچوں، بزرگ افراد اور ان لوگوں کے لیے جو پہلے ہی سانس کے مسائل میں مبتلا ہیں، اس خطرے کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہسپتالوں میں آکسیجن اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔
حکومتی اقدامات اور آئندہ مراحل
ماحولیاتی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی محکمہ نے شہر میں آلودگی کو کم کرنے کے لیے سرگید کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ ٹریفک پولیس نے ایسی گاڑیوں کو لاہور میں داخل ہونے سے روک دیا ہے جو سوک (SOE) خارج کرنے والی ہیں یا جن کی تکنیکی صلاحیتیں ناکافی ہیں۔ یہ قدم ہوا میں مضر گیسوں کی مقدار کو کم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
اس موقع پر طبی ماہرین نے عوام سے خصوصی اپیل کی ہے کہ وہ صبح کے اوائل یا شام کے آخری اوقات میں باہر نکلنے سے گریز کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اوقات میں آلودگی زمین کے قریب تر جمی ہوتی ہے جس سے سانس لینے والی ہوا کا معیار مزید گر جاتا ہے۔ عوام کو گھروں کے اندر رہنے اور ایئر پوریفائرز کا استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
اسی دوران، صوبے کے دیگر شہروں میں بھی ہوا کے معیار کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ملتان میں اے کيو آئی کی سطح 334 ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ لاہور کے مقابلے میں کم لیکن پھر بھی صحت کے لیے تشویشناک ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ مختلف شہروں میں ہوا کی صفائی کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
ماحولیاتی تحفظ محکمے کے ذرائع کے مطابق، آنے والے دنوں میں مزید سخت گیریاں لاگو کی جا سکتی ہیں۔ شہریوں سے گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے جائزے سے گریز کریں اور سڑکوں پر ایندھن جلانے والی سرگرمیوں میں کمی لائیں۔ اگر حالات اب بھی خراب رہے تو مزید پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔
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