لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں 18 سالہ گھر کے ملازمے کے قتل اور جنسی تشدد کے کیس میں قتل کے الزامات شامل

لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں ایک 18 سالہ گھر کے ملازمے کے جنسی تشدد اور اسقاط حمل کے بعد موت کے معاملے میں پولیس نے قتل کے الزامات شامل کر دیے۔ کیس کی تفصیلات، بدلاؤ یا دباؤ سے متاثر شدہ بیانیہ اور پوسٹ مارٹم کی توقعات کی جانچ۔
لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں ایک 18 سالہ گھر کے ملازمے کی جھگڑے والی کیس نے عوامی توجہ حاصل کی ہے۔ جب اس نے اپنے پراپرٹی مالک کے بیٹے اور ایک ڈرائیور پر متعدد بار جنسی تشدد کا الزام لگایا تو اس کی زندگی ایک المیہ میں بدل گئی۔ عورت نے ابتدائی طور پر تحریری اور ویڈیو بیانات میں واضح کیا کہ وہ پانچ ماہ کے عرصے میں مسلسل اشتہاری حملوں کا شکار رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ نو نومبر 2025 میں اس کی حملہ ہونے کا پتہ چلا اور اس کے والدین کو اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ اس دوران اس کے مدعی افراد نے اسے مزید تشدد کی نگاہ سے دیکھا۔ اس کے بعد اسے رائے ونڈ کے ایک نجی کلینک میں اسقاط حمل کی کارروائی کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس عمل کے بعد اس کی صحت سنگین طور پر خراب ہوئی اور اسے لاہور کے سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں دو دن تک طبی انتظامات کے باوجود اس کی جان نہ بچ سکی۔ بعد ازاں پولیس نے اس کیس کو جماعی عصمت دری کے طور پر درج کیا اور عورت کے مرنے کے بعد اس پر قتل کے الزامات بھی عائد کر دیے۔ متاثرہ کے بیان کے مطابق، اس نے اپنی ہلاکت سے کچھ دن پہلے ہی اپنی شکایت میں تبدیلی کر کے صرف ڈرائیور پر الزام لگایا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلی مالک کے بیٹے اور اس کے والد کی دباؤ کی وجہ سے ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی، پوسٹ مارٹم کے نتائج کے منتظر ہیں جو اس کے موت کے حقیقی اسباب اور مقدمے کے دیگر پہلوؤں کو واضح کرنے میں مدد فراہم کریں گے۔ یہ واقعہ نہ صرف خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کی نشاندہی کرتا ہے، بلکہ معاشرتی اور قانونی نظام میں موجود کمزوریوں کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ عدالت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر مطالبہ ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات اٹھائیں اور متاثرہ افراد کو مناسب تحفظ و معاونت فراہم کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ، عوام کو بھی جنسی تشدد کے خلاف بیداری اور حساسیت بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں اس جیسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے.
لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں ایک 18 سالہ گھر کے ملازمے کی جھگڑے والی کیس نے عوامی توجہ حاصل کی ہے۔ جب اس نے اپنے پراپرٹی مالک کے بیٹے اور ایک ڈرائیور پر متعدد بار جنسی تشدد کا الزام لگایا تو اس کی زندگی ایک المیہ میں بدل گئی۔ عورت نے ابتدائی طور پر تحریری اور ویڈیو بیانات میں واضح کیا کہ وہ پانچ ماہ کے عرصے میں مسلسل اشتہاری حملوں کا شکار رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ نو نومبر 2025 میں اس کی حملہ ہونے کا پتہ چلا اور اس کے والدین کو اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ اس دوران اس کے مدعی افراد نے اسے مزید تشدد کی نگاہ سے دیکھا۔ اس کے بعد اسے رائے ونڈ کے ایک نجی کلینک میں اسقاط حمل کی کارروائی کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس عمل کے بعد اس کی صحت سنگین طور پر خراب ہوئی اور اسے لاہور کے سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں دو دن تک طبی انتظامات کے باوجود اس کی جان نہ بچ سکی۔ بعد ازاں پولیس نے اس کیس کو جماعی عصمت دری کے طور پر درج کیا اور عورت کے مرنے کے بعد اس پر قتل کے الزامات بھی عائد کر دیے۔ متاثرہ کے بیان کے مطابق، اس نے اپنی ہلاکت سے کچھ دن پہلے ہی اپنی شکایت میں تبدیلی کر کے صرف ڈرائیور پر الزام لگایا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلی مالک کے بیٹے اور اس کے والد کی دباؤ کی وجہ سے ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی، پوسٹ مارٹم کے نتائج کے منتظر ہیں جو اس کے موت کے حقیقی اسباب اور مقدمے کے دیگر پہلوؤں کو واضح کرنے میں مدد فراہم کریں گے۔ یہ واقعہ نہ صرف خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کی نشاندہی کرتا ہے، بلکہ معاشرتی اور قانونی نظام میں موجود کمزوریوں کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ عدالت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر مطالبہ ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات اٹھائیں اور متاثرہ افراد کو مناسب تحفظ و معاونت فراہم کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ، عوام کو بھی جنسی تشدد کے خلاف بیداری اور حساسیت بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں اس جیسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے
جنسی تشدد قتل کا الزام لاہور ماڈل ٹاؤن پوسٹ مارٹم
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
IMF Pakistan ko GST 19 percent par badhane ki talab karta haiIMF ne Pakistan ko GST ki dar 18 percent se 19 percent tak badhane ki talab ki hai. Pakistan aur IMF ke beech 2026-27 ke federal budget par negotiations ki last stage par pahunch chuki hai.
Read more »
Malaysia edge Pakistan 3-2 in thrilling U-18 Asia Hockey Cup clashMalaysia defeated Pakistan 3-2 in a thrilling encounter of the Men’s Under-18 Asia Cup 2026 being played in Kakamigahara, Japan, 24NewsHD TV reported on
Read more »
2026-27 کے وفاقی بجٹ پر پاکستان اور آئی ایم ایف کی حتمی مذاکراتحکومت نے اگلے مالی سال کے لیے مجموعی بجٹ کو 15.1 ٹریلین روپے سے بڑھا کر 15.5 ٹریلین روپے کرنے پر غور کیا ہے جبکہ آئی ایم ایف ٹیکس ریونیو کو 15 ٹریلین روپے سے زیادہ کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں جی ایس ٹی کی شرح 18 سے 19 فیصد کرنے اور ٹیکس اصلاحات پر بات چیت جاری ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ مطالبات مالی دباؤ بڑھا سکتے ہیں، لیکن حکومت عوام کو ریلیف بھی فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مذاکرات کے چند دن میں اختتام کی توقع ہے اور حتمی تجاویز بجٹ دستاویزات میں شامل کی جائیں گی۔
Read more »