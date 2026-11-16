لاہور ریلوے اسٹیشن کی بحالی کا آغاز پلیٹ فارم 5 سے 1860 کے اصل ڈیزائن کے ساتھ
لاہور ریلوے اسٹیشن کی تاریخی بحالی کا کام شروع ہو گیا ہے جس میں 1860 کی تعمیر شدہ اصل حالت کو بحال کیا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ 20 جولائی 2026 کو منظور شدہ ہے اور پلیٹ فارم نمبر 5 سے آغاز کر کے جدید سہولیات کے ساتھ تاریخی وقار کو دوبارہ پیش کیا جائے گا۔
پاکستان ریلوے اور پنجاب آرکیالوجی ڈیپارٹمنٹ نے مشترکہ طور پر لاہور ریلوے اسٹیشن کی تاریخی بحالی کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس اہم منصوبے کا آغاز پلیٹ فارم نمبر پانچ سے کیا گیا ہے تاکہ اس عظیم الشان عمارت کی اصل 1860 کی حالت کو بحال کیا جا سکے۔ مسافروں کو اب اس تاریخی مقام کی وہ خوبصورتی دکھائی دے گی جو 1860 کی دہائی سے لے کر 1902 تک قائم رہی تھی۔ یہ بحالی منصوبہ اس بات کی ضمانت ہے کہ برطانوی راج کی اس قد آور عمارت کا وقار برقرار رہے گا اور مسافروں کو ایک نیا اور دلکش منظر پیش کیا جائے گا۔
تاریخی تعمیر اور فن تعمیر کی خصوصیات
لاہور ریلوے اسٹیشن کی تعمیر 1859 سے 1860 کے درمیان مکمل ہوئی تھی اور اس وقت اس کی کل لاگت تقریباً 5 لاکھ روپے آئی تھی۔ اس عمارت کا سنگ بنیاد جان لارنس نے 1859 میں رکھا تھا جبکہ اس کے ڈیزائنر ولیم برنٹن (William Brunton) تھے۔ چیف انجینئر ٹھیکیدار میاں محمد سلطان چغتائی تھے جو مغل دربار کے سابق عہدیدار بھی رہ چکے ہیں۔ پہلی ٹرین اسٹیشن کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد 1860 میں لاہور سے امرتسر کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ اس عمارت کو 1857 کی جنگ آزادی کے فوراً بعد بنایا گیا تھا اس لیے اسے اسٹیشن اور قلعہ دونوں کی خصوصیات حاصل تھیں۔Also readورلڈکپ فائنل میں بھارت اور نیوزی لینڈ آج مد مقابل: ٹکٹ قیمت میں ہوشربا اضافہ
اس عمارت کا فن تعمیر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسے ایک محفوظ قلعے کے طور پر بھی استعمال کیا گیا تھا۔ موٹی سرخ اینٹوں کی دیواریں، گول برج (Bastions)، مینار (Turrets)، اور بندوقوں اور توپوں کے لیے سوراخ (Loopholes) اس کی مضبوطی کی علامت ہیں۔ آرکیٹیکٹ ولیم برنٹن نے خود لکھا تھا کہ یہ اسٹیشن دشمن کے حملے میں قلعے کا کام دے گا۔ اسٹیشن میں بم پروف جڑواں ٹاورز بھی بنائے گئے تھے جو اس کی دفاعی حیثیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ برطانوی راج کی پہلی باقاعدہ سرکاری عمارت تھی جو لاہور کی سب سے پرانی انگریز راج کی عمارتوں میں سے ایک ہے۔
حکام کی پوزیشن اور منصوبے کی تفصیلات
پاکستان ریلویز لاہور کے ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ انعام اللہ اور آرکیالوجی کی چیف آرکیٹیکٹ ثانیہ افضل اس منصوبے کی نگرانی کر رہی ہیں۔ انعام اللہ نے ایکسپریس نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ماسٹر پلان 20 جولائی 2026 کو منظور ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ہدایت کے تحت پلیٹ فارم 2، 4، اور 5 پر اصل 1860 والا ڈیزائن بحال کیا جائے گا۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق لاہور ریلوے اسٹیشن پہلی کیٹیگری میں آتا ہے یعنی یہ سب سے اونچے درجے کی محفوظ عمارت ہے۔
اس کیٹیگری کی وجہ سے آرکیالوجی ڈیپارٹمنٹ کی اجازت کے بغیر اس عمارت میں ایک اینٹ بھی نہیں بدلی جا سکتی۔ اس بحالی کے عمل میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے تاکہ مسافروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پہلی کیٹیگری میں آتا ہے اس لیے اس کی حفاظت اور بحالی انتہائی احتیاط کے ساتھ کی جا رہی ہے تاکہ اس کی تاریخی اہمیت کو نقصان نہ پہنچے۔
تاریخی واقعات اور ثقافتی اثرات
لاہور ریلوے اسٹیشن صرف ایک نقل و حمل کا مرکز نہیں بلکہ تاریخی واقعات کا گواہ بھی رہا ہے۔ 30 اکتوبر 1928 کو سائمن کمیشن کے خلاف لالہ لاجپت رائے کا جلوس یہیں سے نکلا تھا جس پر انگریزوں نے لاٹھی چارج بھی کیا تھا۔ 1947 میں تقسیم کے دوران مہاجر ٹرینوں کا سب سے بڑا مرکز بھی یہی ریلوے اسٹیشن رہا۔ 1956 میں ہالی وڈ فلم بھوانی جنکشن کی شوٹنگ یہیں ہوئی جس میں پاکستان کی معروف اداکارہ نشو نے بھی ایک کردار کیا تھا۔
اس فلم نے پاکستان کے اس تاریخی ریلوے اسٹیشن کو مزید چار چاند لگا دیے اور اس وقت اس فلم نے بہت دھوم مچائی تھی۔ ان تمام تاریخی پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے لاہور ریلوے اسٹیشن کی بحالی کا یہ منصوبہ ایک سنگین تحریک کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسافروں کو ایک نیا دلکش منظر دیکھنے کو ملے گا جہاں تاریخی اہمیت اور جدید سہولیات کا حسین امتزاج نظر آئے گا۔
مسافروں کے لیے اثرات اور آئندہ اقدامات
اس بحالی منصوبے کا تکمیل کے بعد مسافروں کے لیے بہتری کی امید کی جا رہی ہے۔ ریلوے اسٹیشن کا منظر دیکھنے کے لائق ہوگا جہاں مسافروں کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وہیں اس کو تاریخی اعتبار سے بھی مزید پرکشش بنایا جا رہا ہے تاکہ عوام اس عمارت کی خوبصورتی سے مستفید ہو سکیں۔ یہ پراجیکٹ لاہور ریلوے اسٹیشن کی اپنی ایک تاریخی اہمیت کو اجاگر کرنے اور اس کے وقار کو بحال کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔
آرکیالوجی ڈیپارٹمنٹ کی مدد سے اس کی اصلی حالت میں لانے کا کام جاری ہے جس سے نہ صرف مسافروں کو فائدہ ہوگا بلکہ سیاح بھی اس تاریخی فن تعمیر کو دیکھنے کے لیے متوجہ ہوں گے۔ یہ منصوبہ نہ صرف ریلوے انفراسٹرکچر کی بہتری ہے بلکہ پاکستان کی ثقافتی ورثے کی حفاظت کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔
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