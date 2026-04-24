لاہور میں ماں نے اپنے تین بچوں کو ذبح کر دیا: کال ڈیٹا ریکارڈ میں اہم شواہد سامنے آئے

لاہور کے علاقے اچھرہ میں ایک ماں نے اپنے تین کمسن بچوں کو قتل کر دیا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور کال ڈیٹا ریکارڈ سے اہم شواہد ملے ہیں۔ ملزمہ کا جھنگ کے رہائشی ایک نوجوان سے تعلق تھا اور وہ شادی کرنا چاہتے تھے۔
لاہور کے علاقے اچھرہ میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا ہے جس نے پورے ملک کو سوگ میں ڈوبو دیا ہے۔ ردا نامی ایک ماں نے اپنے تین معصوم بچوں کو گھر میں ذبح کر کے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک سانحہ ہے۔ پولیس نے اس اندوہناک واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اب تک کی تحقیقات میں کئی اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق، ملزمہ ردا کا جھنگ کے رہائشی شہر یار نامی ایک نوجوان سے تعلق تھا۔ دونوں کی دوستی ایک موبائل ایپ کے ذریعے ہوئی تھی اور وہ شادی کرنا چاہتے تھے۔ ردا اکثر شہر یار سے پیسے مانگتی تھی اور یہ بات شوہر سے چھپائی گئی تھی۔ ردا اپنے شوہر سے طلاق لے کر شہر یار سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بچے اس میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ یہی وجہ بنی کہ ردا نے اپنے بچوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پولیس نے کال ڈیٹا ریکارڈ کی مدد سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ردا اور شہر یار کے درمیان باقاعدگی سے رابطہ رہتا تھا۔ کال ڈیٹا ریکارڈ سے ملنے والے شواہد کے بعد پولیس نے شہر یار کو گرفتار کرنے کے لیے جھنگ میں ٹیم بھیج دی ہے۔ پولیس نے ملزمہ کے شوہر رمضان کو رہا کر دیا ہے کیونکہ اب تک کی تفتیش میں صرف ماں ہی بچوں کے قتل کی ذمہ دار پائی گئی ہے۔ یہ واقعہ ماں اور بچوں کے درمیان کے تعلق کی ایک تلخ حقیقت کو سامنے لاتا ہے اور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ذہنی اور جذباتی مسائل کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ واقعہ معاشرے میں ذہنی صحت کے مسائل اور خاندانی ناچاقی کے بڑھتے ہوئے خطرات کی جانب توجہ مبذول کراتا ہے۔ بچوں کے تحفظ اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے اس واقعہ پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی گہری تحقیقات کی جائیں اور ملزمہ کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اس سانحے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ معاشرے میں صبر، تحمل اور محبت کی ضرورت ہے تاکہ ایسے واقعات کو روکا جا سکے.
لاہور کے علاقے اچھرہ میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا ہے جس نے پورے ملک کو سوگ میں ڈوبو دیا ہے۔ ردا نامی ایک ماں نے اپنے تین معصوم بچوں کو گھر میں ذبح کر کے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک سانحہ ہے۔ پولیس نے اس اندوہناک واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اب تک کی تحقیقات میں کئی اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق، ملزمہ ردا کا جھنگ کے رہائشی شہر یار نامی ایک نوجوان سے تعلق تھا۔ دونوں کی دوستی ایک موبائل ایپ کے ذریعے ہوئی تھی اور وہ شادی کرنا چاہتے تھے۔ ردا اکثر شہر یار سے پیسے مانگتی تھی اور یہ بات شوہر سے چھپائی گئی تھی۔ ردا اپنے شوہر سے طلاق لے کر شہر یار سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بچے اس میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ یہی وجہ بنی کہ ردا نے اپنے بچوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پولیس نے کال ڈیٹا ریکارڈ کی مدد سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ردا اور شہر یار کے درمیان باقاعدگی سے رابطہ رہتا تھا۔ کال ڈیٹا ریکارڈ سے ملنے والے شواہد کے بعد پولیس نے شہر یار کو گرفتار کرنے کے لیے جھنگ میں ٹیم بھیج دی ہے۔ پولیس نے ملزمہ کے شوہر رمضان کو رہا کر دیا ہے کیونکہ اب تک کی تفتیش میں صرف ماں ہی بچوں کے قتل کی ذمہ دار پائی گئی ہے۔ یہ واقعہ ماں اور بچوں کے درمیان کے تعلق کی ایک تلخ حقیقت کو سامنے لاتا ہے اور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ذہنی اور جذباتی مسائل کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا کے دورہ مظفرآباد کے لیے استعمال کیے گئے ہیلی کاپٹر کے کرائے کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ اعدادوشمار کے مطابق، ہیلی کاپٹر کے کرائے کی رقم بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ، پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی میں مزید ممبران کے ناموں کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے جو خبروں اور حالات حاضرہ کے بارے میں تازہ ترین معلومات فراہم کرتی ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ تمام مواد کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ واقعہ معاشرے میں ذہنی صحت کے مسائل اور خاندانی ناچاقی کے بڑھتے ہوئے خطرات کی جانب توجہ مبذول کراتا ہے۔ بچوں کے تحفظ اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے اس واقعہ پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی گہری تحقیقات کی جائیں اور ملزمہ کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اس سانحے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ معاشرے میں صبر، تحمل اور محبت کی ضرورت ہے تاکہ ایسے واقعات کو روکا جا سکے
