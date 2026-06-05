لاہور کی سیشن عدالت نے PML‑N کے ایم پی اے سکب چدار کو مونینا اقبال کے خلاف سائبر حراست کے مقدمے میں عارضی پیشگی حراست سے رہا کیا

لاہور کی سیشن عدالت نے PML‑N کے رکن برائے صوبائی اسمبلی سکب چدار کو مونینا اقبال کے خلاف سائبر حراست اور دھمکی کے الزامات میں عارضی پیشگی حراست سے رہا کرنے کا فیصلہ سنایا، جس میں عدالت نے ۲۴ جون تک گرفتاری پر پابندی عائد کی۔
لاہور کے ایک سیشن عدالت نے جمعے کے روز ایک عارضی پیشگی حراست سے رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت پی ایم ایل این کے رکن برائے صوبائی اسمبلی، سکب چدار کو ۲۴ جون تک گرفتاری سے بچنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مقدمہ، جس میں ماہر اداکارہ مونینا اقبال کے خلاف سائبر حراست اور دھمکیوں کا الزام عائد کیا گیا تھا، کی سماعت میں اضافی سیشن جج عرفان احمد شیخ نے فریقین کے دلائل کو سنا اور عارضی بانڈ منظور کیا۔ سکب چدار کی جانب سے وکیل میاں علی اشفاق نے قانون ی چارہ جوئی کی۔ یہ معاملہ قومی سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی (NCCIA) نے جمعرات کو درج کی گئی شکایت پر دائر کیا تھا، جس میں اقبال نے واضح طور پر بیان کیا کہ انہوں نے اس سے کیا نہیں مانا تو چدار اور اس کے شریک حیات نے مسلسل سائبر حراست ، ملاحقت، دھمکیاں اور بلیک میل کی مہم چلائی۔ اِس ایف آئی آر کے مطابق، جب اقبال نے چدار کی شادی کی پیشکش مسترد کی تو اس کے بعد متعدد بار دھمکیوں کا سلسلہ، نجی ڈیٹا تک رسائی کی کوششیں اور نجی ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل شامل تھی۔ شکایت میں مزمت کی گئی کہ ملزمان نے اداکارہ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ ساکھ کو نقصان پہنچانے، اس کی شادی کے منصوبوں میں مداخلت کرنے اور اس کی فیملی پر بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ مزید یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ملزمان اور ان کے معاونین نے ایک منظم کیمپین چلائی جس میں سائبر حراست ، مجرمانہ ترغیب، غیر قانون ی نگرانی اور بدنامی شامل تھی۔ شکایت میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک واضح ویڈیو بغیر اجازت کے شیئر کی گئی تھی، جسے بعد میں تفتیش کے دوران بازیافت کیا گیا۔ تفتیش کے مرحلے میں، قانون ی حکام نے ڈیجیٹل آلات اور اسٹوریج میڈیا کو ضبط کر کے فورا فینٹینک تجزیے کے لیے لیاب۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شکایت کنندہ کے موبائل فون پر دھمکی آمیز اور توہین آمیز پیغامات ملے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملزمان کے ذریعے حاصل کردہ کال ڈیٹا ریکارڈز (CDRs) کا بھی غیر قانون ی استعمال کیا گیا، جس سے مزید حراست اور دھمکیاں بڑھائی گئیں۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزموں نے ضمنی طور پر ڈیٹا کو حذف کرنے کی کوشش کی، لیکن ضبط شدہ ڈیجیٹل میڈیا سے اہم ثبوت اور پیغامات کی بازیابی ممکن ہوئی۔ نتیجتاً، عدالت نے حلفیہ طور پر ملزمین کو الیکٹرانک جرائم ایکٹ 2016 کی متعدد دفعات اور پاکستان پیینل کوڈ کے تحت سزا کے لئے پیش کیا ہے۔ معاملے کی مزید تحقیق کے دوران دیگر ملزمین کے کردار کا تعین بھی کیا جائے گا.
لاہور کے ایک سیشن عدالت نے جمعے کے روز ایک عارضی پیشگی حراست سے رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت پی ایم ایل این کے رکن برائے صوبائی اسمبلی، سکب چدار کو ۲۴ جون تک گرفتاری سے بچنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مقدمہ، جس میں ماہر اداکارہ مونینا اقبال کے خلاف سائبر حراست اور دھمکیوں کا الزام عائد کیا گیا تھا، کی سماعت میں اضافی سیشن جج عرفان احمد شیخ نے فریقین کے دلائل کو سنا اور عارضی بانڈ منظور کیا۔ سکب چدار کی جانب سے وکیل میاں علی اشفاق نے قانونی چارہ جوئی کی۔ یہ معاملہ قومی سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی (NCCIA) نے جمعرات کو درج کی گئی شکایت پر دائر کیا تھا، جس میں اقبال نے واضح طور پر بیان کیا کہ انہوں نے اس سے کیا نہیں مانا تو چدار اور اس کے شریک حیات نے مسلسل سائبر حراست، ملاحقت، دھمکیاں اور بلیک میل کی مہم چلائی۔ اِس ایف آئی آر کے مطابق، جب اقبال نے چدار کی شادی کی پیشکش مسترد کی تو اس کے بعد متعدد بار دھمکیوں کا سلسلہ، نجی ڈیٹا تک رسائی کی کوششیں اور نجی ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل شامل تھی۔ شکایت میں مزمت کی گئی کہ ملزمان نے اداکارہ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ ساکھ کو نقصان پہنچانے، اس کی شادی کے منصوبوں میں مداخلت کرنے اور اس کی فیملی پر بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ مزید یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ملزمان اور ان کے معاونین نے ایک منظم کیمپین چلائی جس میں سائبر حراست، مجرمانہ ترغیب، غیر قانونی نگرانی اور بدنامی شامل تھی۔ شکایت میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک واضح ویڈیو بغیر اجازت کے شیئر کی گئی تھی، جسے بعد میں تفتیش کے دوران بازیافت کیا گیا۔ تفتیش کے مرحلے میں، قانونی حکام نے ڈیجیٹل آلات اور اسٹوریج میڈیا کو ضبط کر کے فورا فینٹینک تجزیے کے لیے لیاب۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شکایت کنندہ کے موبائل فون پر دھمکی آمیز اور توہین آمیز پیغامات ملے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملزمان کے ذریعے حاصل کردہ کال ڈیٹا ریکارڈز (CDRs) کا بھی غیر قانونی استعمال کیا گیا، جس سے مزید حراست اور دھمکیاں بڑھائی گئیں۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزموں نے ضمنی طور پر ڈیٹا کو حذف کرنے کی کوشش کی، لیکن ضبط شدہ ڈیجیٹل میڈیا سے اہم ثبوت اور پیغامات کی بازیابی ممکن ہوئی۔ نتیجتاً، عدالت نے حلفیہ طور پر ملزمین کو الیکٹرانک جرائم ایکٹ 2016 کی متعدد دفعات اور پاکستان پیینل کوڈ کے تحت سزا کے لئے پیش کیا ہے۔ معاملے کی مزید تحقیق کے دوران دیگر ملزمین کے کردار کا تعین بھی کیا جائے گا
سائبر حراست پریویژن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پری ویژن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 قانونی کارروائی پرووننس
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