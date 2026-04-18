لاہور قلندرز کا راولپنڈی کے خلاف 211 رنز کا بڑا ہدف، فخر زمان اور محمد فاروق کا شاندار مظاہرہ

پاکستان سپر لیگ (PSL) کے 27ویں میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے راولپنڈی سے کو 211 رنز کا ہدف دے دیا۔ فخر زمان اور محمد فاروق کی نصف سنچریاں ٹیم کی کامیابی کا باعث بنیں۔
پاکستان سپر لیگ (PSL) کے 27ویں میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز نے کراچی کے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں ڈیبیو کرنے والی ٹیم راولپنڈی سے کے خلاف 211 رنز کا بڑا ہدف دے دیا ہے۔ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے والے لاہور قلندرز نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 210 رنز بنائے۔ ابتدائی بلے باز فخر زمان اور محمد فاروق نے نصف سنچریوں کی مدد سے ٹیم کو مضبوط بنیاد فراہم کی。
افتتاحی جوڑی نے اعتماد کے ساتھ کھیل کا آغاز کیا اور پاور پلے کے اندر ہی 50 رنز کی حد عبور کر لی۔ محمد فاروق نے جارحانہ انداز اختیار کیا اور تیزی سے سکور بڑھایا، جبکہ فخر زمان نے دوسری جانب استحکام فراہم کیا۔ ان کی شراکت 100 رنز سے تجاوز کر گئی جس سے راولپنڈی کے باؤلرز دباؤ میں آ گئے۔
یہ شراکت 121 رنز تک پہنچی جب 11ویں اوور میں محمد آصف نے محمد فاروق کو 63 رنز پر آؤٹ کیا، جنہوں نے 41 گیندوں پر پانچ چوکے اور پانچ چھکے لگائے۔ اس وکٹ کے باوجود، لاہور قلندرز کا مومینٹم برقرار رہا اور فخر زمان نے اننگز کو سنبھالے رکھا۔ انہوں نے اپنی 25ویں PSL نصف سنچری مکمل کی اور سکورنگ کی رفتار کو جاری رکھا، جس سے ٹیم 150 رنز سے آگے بڑھ گئی۔
عبداللہ شفیق نے فخر زمان کا ساتھ دیا اور 18 گیندوں پر 26 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی۔ اس جوڑی نے 70 رنز کی شراکت قائم کی جو ایک بڑے مجموعے کی طرف لے گئی۔ تاہم، 18ویں اوور میں رضا اللہ خان نے عبداللہ شفیق کو آؤٹ کیا اور اگلے ہی گیند پر سکندر رضا کو سنہری بطخ کا شکار بنا کر لاہور قلندرز کو 191 پر 3 وکٹوں کے نقصان پر کر دیا۔ فخر زمان کی شاندار اننگز 19ویں اوور میں ختم ہوئی جب محمد آصف نے انہیں 84 رنز پر پویلین لوٹایا۔ فخر زمان نے 54 گیندوں پر 11 چوکے اور ایک چھکا لگایا。
اننگز کے آخری لمحات میں چارتھ اسالنکا اور آصف علی نے خوبصورت ہٹنگ کی بدولت سکور 200 کے پار پہنچایا۔ آصف علی نے آخری اوور میں دو مسلسل چھکے مارے اور 6 گیندوں پر 14 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ اسالنکا 1 رن بنا کر ناقابل شکست رہے اور ٹیم کا مجموعہ 210/4 پر ختم ہوا۔
باؤلنگ کے شعبے میں، محمد آصف اور رضا اللہ خان نے دو دو وکٹیں حاصل کیں، لیکن وہ لاہور قلندرز کی جارحانہ بلے بازی کو روکنے میں ناکام رہے جس نے راولپنڈی کے لیے ایک مشکل ہدف قائم کر دیا۔
راولپنڈی کے کھلاڑیوں میں محمد رضوان (کپتان)، شاہزیب خان، یاسر خان، ڈیرل مچل، سیم بلنگز، ڈیان فورسٹر، سعد مسعود، کول میک کینچی، رضا اللہ خان، آصف آفریدی، محمد آصف شامل تھے۔
لاہور قلندرز کے کھلاڑیوں میں ایم فاروق، فخر زمان، عبداللہ شفیق، چارتھ اسالنکا، حسہ اللہ (وکٹ کیپر)، سکندر رضا، آصف علی، ڈینیئل سیمز، شاہین آفریدی (کپتان)، اسامہ میر، حارث رؤف شامل تھے۔
پاکستان سپر لیگ لاہور قلندرز راولپنڈی کرکٹ فخر زمان
United States Latest News, United States Headlines
