لاہور میں ٹرانسپورٹ کرایے 5 فیصد کم، بلال اکبر خان نے ہدایات جاری کردیں
وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی ہدایت پر پنجاب میں کرایے 5 فیصد کم کیے گئے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے مسافروں کو فائدہ ملا ہے۔
پنجاب کے شہر لاہور میں عوام الناس کے لیے ایک اہم اعلان سامنے آیا ہے جہاں صوبہ بھر میں ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب کے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ بلال اکبر خان کی سخت ہدایات کی روشنی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران انتظامیہ نے کئی سخت گیر کارروائیاں انجام دیں۔ ان اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب مختلف گاڑیوں اور بسوں کے کرایوں میں 5 فیصد تک کی کمی واقع ہوئی ہے۔
وزیر ٹرانسپورٹ کی کارروائی کی تفصیلات
بلال اکبر خان نے تصدیق کی ہے کہ یہ فیصلہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ صوبائی حکومت نے عوام پر بوجھ ڈالنے والے فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا ہے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ میدان میں موجود رہیں اور عوام سے موصول ہونے والی شکایات کے خلاف فوری اقدامات اٹھائیں۔ وزیر کی ہدایت کے مطابق اب ہر روز ان کارروائیوں کی رپورٹ تیار کی جائے گی جن میں ٹرانسپورٹر غلطی سے زیادہ کرایہ وصول کرتے ہوئے پائے جائیں گے۔Also readPakistan defeats India by 3 wickets in thrilling Under-19 Asia Cup clash
پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا اثر
ٹرانسپورٹ کرایوں میں اس نئی کمی کا تعلق براہ راست پیٹرولیم مصنوعات کی جاری رہنے والی قیمتوں میں گراوٹ سے ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایندھن کی قیمتوں میں گرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ سفر کرنے والے مسافروں کو مالیاتی طور پر سکون مل سکے۔ صوبائی حکومت کا موقف ہے کہ جب تک ایندھن کی قیمتوں میں مزید کمی آتی رہے گی، کرایوں میں بھی اضافی تخفیف کی جائے گی۔
اپریٹرز کا کردار اور حکومتی شکریہ
وزیر بلال اکبر خان نے ٹرانسپورٹ آپریٹرز اور مالکان کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے ڈیزل کی قیمتوں میں پچھلی بڑی اضافے کے باوجود کرایے نہیں بڑھائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنا وعدہ پورا کر رہی ہے کہ کرایوں کو پچھلے مقررہ سطحوں پر واپس لایا جائے گا۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ عام شہری کو بے تحاشہ کرایوں سے بچانے کے لیے حکومت مسلسل نگرانی کر رہی ہے اور اس سلسلے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی جائے گی۔
شکایتوں پر سخت کارروائی کی وارننگ
وزیر نے واضح الفاظ میں انتباہ کیا ہے کہ جو ٹرانسپورٹر عوام سے غیر معقول اور زیادہ کرایہ وصول کر رہے ہیں، ان کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ فضا میں دھواں چھوڑنے والی پرانی گاڑیوں اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھی فوری ایکشن لیا جائے گا۔ صوبائی حکومت کا یہ پیغام تمام متعلقہ اداروں کو بھیجا گیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو مکمل طور پر نبھائیں اور عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں۔
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