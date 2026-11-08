لاہور میں دھند کا خطرناک طوفان، ہوا کا معیار 298 ریکارڈ
لاہور میں خطرناک حد تک بڑھی دھند نے ہوا کے معیار کو خراب کر دیا ہے، 24 نیوز ایچ ڈی کے مطابق شہر میں ای کیو آئی 298 ریکارڈ کیا گیا ہے۔
اتوار کی صبح لاہور شہر کو گھنی دھند نے دوبارہ گھیر لیا ہے، جس کے نتیجے میں سڑکوں پر نظریندہ کم ہو گئی ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں آلودگی کا معیار خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ اس صورتحال کی تصدیق 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کی رپورٹ میں کی گئی ہے، جہاں بتایا گیا ہے کہ شہر کی عمومی ہوا کا معیار انڈیکس ( ای کیو آئی) 298 ریکارڈ کیا گیا ہے۔
مختلف علاقوں میں خطرناک ای کیو آئی کی تفصیلات
معیار آلودگی کی پیمائش کے اعداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ شہر کے بیشتر علاقے زہریلی ہوا کے دائرے میں آ چکے ہیں، جو عوامی صحت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق اقبال ٹاؤن میں ای کیو آئی کی سطح سب سے زیادہ یعنی 354 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ چمن پارک میں یہ نمبر 314 درج ہوا ہے۔Also readکورونا کا حملہ جاری مزید 140 افراد جاں بحق 4 ہزار 298 نئے کیسز
دیگر اہم علاقوں میں بھی آلودگی کی سطح انتہائی کم نہیں ہے، جہاں پاراگون میں 306، ماڈل ٹاؤن میں 264، بیڈین میں 259 اور.askari Phase-V میں 251 ای کیو آئی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ تمام اعداد و شمار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہوا کی معیار شہر کے تقریباً تمام حصوں میں خراب ہے اور اس میں تیزی سے بہتری کی امیدیں کمزور ہیں۔
ڈاکٹرز اور انتظامیہ کی جانب سے عوامی ہدایات
اس بحانی صورتحال کے پیشِ نظر معزز طبی ماہرین نے شہریوں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ غیر ضروری صورتِ حال میں اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں تاکہ سانس کے امراض اور دیگر صحت کے مسائل سے بچا جا سکے۔ اگر باہر جانا انتہائی ضروری ہو، تو ڈاکٹرز نے سختی سے کہا ہے کہ ہر شخص کو اپنے چہرے پر فیس ماسک کا استعمال لازمی قرار دینا چاہیے تاکہ زہریلے ذرات کے انسانی جسم میں داخل ہونے کے امکان کو کم سے کم کیا جا سکے۔
اسی دوران، چیف ٹیکنیکل آفیسر عبد الرحیم شہرازی نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ٹریفک پولیس نے دھند اور ہوا کی آلودگی کے خلاف جاری جنگ میں موثر اقدامات اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ٹریفک پولیس اب سختی سے ان گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرے گی جو سڑکوں پر دھواں چھوڑتی ہیں۔
پنجاب حکومت کی جانب سے صنعتی یونٹس پر پابندی
صوبائی حکومت نے صنعتی ذرائع سے نکلنے والی دھواں کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کا اعلان کیا ہے، جس میں کاروباری گاڑیوں کے مالکان کے خلاف قانونی اور مالی کارروائی شامل ہے۔ چیف ٹیکنیکل آفیسر عبد الرحیم شہرازی نے وضاحت کی کہ ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کاروباری مالکان کی روٹ پرمٹس (Route Permits) معطل کیے جا رہے ہیں اور ان پر بھاری مقدار میں جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے۔
پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایات کی روشنی میں محکمہ ماحولیات نے صوبے بھر میں 11 صنعتی یونٹس اور 4 اینٹ بھٹوں کو فوری طور پر سیل کر دیا ہے، کیونکہ یہ مراکز ہوا میں دھواں چھوڑ کر آلودگی میں اضافہ کر رہے تھے۔ یہ اقدامات درحقیقت ماحول کو صاف ستھرا بنانے اور شہریوں کو زہریلی ہوا کے نقصانات سے محفوظ رکھنے کے لیے حکومت کی جانب سے اٹھایا گیا اہم قدم ہے، جس کا مقصد صنعتی دھواں اور فصلوں کی باقیات جلانے کی وجہ سے پیدا ہونے والے سنگین صحت کے مسائل کو ختم کرنا ہے۔
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