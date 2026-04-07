لاہور سیشن کورٹ کا فیصلہ: علی ظفر کیس میں میشا شفیع پر جرمانہ

لاہور سیشن کورٹ نے گلوکار علی ظفر کی جانب سے دائر ہتک عزت کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے میشا شفیع کو جنسی ہراسانی سے متعلق سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے بھی روک دیا۔
لاہور: لاہور سیشن کورٹ نے گلوکار علی ظفر کی جانب سے میشا شفیع کے خلاف دائر ہتک عزت کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ علی ظفر نے میشا شفیع کی جانب سے ان پر جنسی ہراسانی کا الزام لگانے کے بعد 1 کروڑ روپے ہرجانہ طلب کرتے ہوئے مقدمہ دائر کیا تھا۔ عدالت نے میشا شفیع کو جنسی ہراسانی سے متعلق سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ میشا شفیع نے علی ظفر پر جنسی ہراسانی کا الزام عائد کیا تھا۔ 2018 میں علی ظفر نے ان کے
خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ کیس میں مجموعی طور پر 20 گواہوں کے بیانات قلمبند کیے گئے، جس میں 284 سماعتیں ہوئیں۔ اس عرصے کے دوران، نو ججوں کا تبادلہ ہوا۔\اس مقدمے کی سماعت ایک طویل عرصے تک جاری رہی، جس میں دونوں فریقین نے اپنے دلائل پیش کیے۔ علی ظفر نے موقف اختیار کیا کہ میشا شفیع کی جانب سے لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں اور ان کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے عدالت سے اپیل کی کہ میشا شفیع کو ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا جائے اور انہیں سوشل میڈیا پر اس قسم کی باتیں کرنے سے روکا جائے۔ دوسری جانب، میشا شفیع نے اپنے الزامات کا دفاع کیا اور کہا کہ انہوں نے سچائی بیان کی ہے۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ ان پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کیا جائے اور انہیں ہراساں کرنے کے الزام سے بری کیا جائے۔ عدالت نے تمام دلائل سننے اور شواہد کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے قرار دیا کہ میشا شفیع کے الزامات علی ظفر کی شہرت کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے، جس کی وجہ سے انہیں جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔\عدالتی فیصلے کے بعد، علی ظفر نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ سچ کی جیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ انصاف کے لیے لڑتے رہے ہیں اور عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ میشا شفیع نے فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گی۔ انہوں نے اپنے موقف کا اعادہ کیا کہ وہ جنسی ہراسانی کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گی۔ یہ فیصلہ پاکستانی شوبز انڈسٹری میں جنسی ہراسانی کے الزامات اور ہتک عزت کے مقدمات سے متعلق ایک اہم مثال ہے۔ اس کیس نے خواتین کو جنسی ہراسانی کے خلاف آواز اٹھانے کی حوصلہ افزائی کی ہے، جب کہ اس نے ان لوگوں کو بھی خبردار کیا ہے جو دوسروں کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدالتیں ہتک عزت کے مقدمات کو سنجیدگی سے لیتی ہیں اور متاثرین کو انصاف فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ، یہ سوشل میڈیا کے ذمہ دارانہ استعمال کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے، جہاں معلومات کو بغیر کسی تصدیق کے پھیلایا جا سکتا ہے اور دوسروں کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے
علی ظفر میشا شفیع جرمانہ ہتک عزت سیشن کورٹ جنسی ہراسانی عدالت مقدمہ
