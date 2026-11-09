لاہور میں فضائی آلودگی کم ہوئی مگر خطرناک سطح برقرار
لاہور میں 9 نومبر کو ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی ریکارڈ ہوئی ہے تاہم شہر کی فضا اب بھی صحت کے لیے خطرناک ہے اور آلودگی کی سطح عالمی ہدایات سے کہیں زیادہ ہے۔
لاہور میں پیر 9 نومبر کو آلودگی کی سطح میں نمایاں کمی آنے کے باوجود شہر کی فضا اب بھی صحت کے لیے انتہائی خطرناک قرار دی جا رہی ہے۔ محکمہ تحفظ ماحول پنجاب کے مطابق صبح 9 بجے لاہور کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس (اے کیو آئی) 489 تھا جو سہ پہر 3 بجے کم ہو کر 232 رہ گیا۔ پنجاب کی سینیئر وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق چھ گھنٹوں میں اے کیو آئی میں 257 پوائنٹس کی یعنی تقریبا پانچ فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
لاہور میں آلودگی میں کمی اور اینٹی اسموگ آپریشن
شہر کے تمام بارہ مانیٹرنگ اسٹیشنز پر آلودگی کی سطح میں کمی دیکھی گئی جہاں انتظامیہ نے اینٹی اسموگ گنز کے ذریعے مِسٹ اسپرے کیا۔ تقریبا چھ سو چالیس کلومیٹر طویل روٹس پر اسپرے کیا گیا تاکہ فضائی آلودگی میں کمی لائی جا سکے۔ ایجرٹن روڈ پر اے کیو آئی پانچ سو سے کم ہو کر 167 رہ گیا جہاں تین سو تہتر پوائنٹس کی کمی ریکارڈ ہوئی۔ جی ٹی روڈ پر تین سو اٹھائیس ڈی ایچ اے فیز 6 میں تین سو ایکہتر شاہدرہ میں تین سو ستر برکی روڈ پر تین سو بارہ اور پنجاب یونیورسٹی کے علاقے میں تین سو پانچ پوائنٹس کی کمی ہوئی۔Also readمصنوعی ذہانت سے تیار کردہ پرندوں کے انفلونزا کا ویکسین کامیاب
پی ایم 2.5 کی شدت اور عالمی معیار کی خلاف ورزی
پاکستان ایئر کوالٹی انیشی ایٹو کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق دو سے آٹھ نومبر کے دوران لاہور میں باریک آلودہ ذرات پی ایم 2.5 کی اوسط مقدار ایک سو چودہ مائیکروگرام فی مکعب میٹر رہی۔ یہ مقدار عالمی ادارہ صحت کی مقررہ گائیڈ لائن سے چودہ بارہ گنا زیادہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے زیر جائزہ شہروں میں ملتان فضائی آلودگی کے لحاظ سے سب سے زیادہ متاثر رہا جہاں پی ایم 2.5 کی اوسط مقدار چار سو ایک مائیکروگرام فی مکعب میٹر ریکارڈ ہوئی۔ لاہور دوسرے نمبر پر رہا جبکہ کراچی میں پی ایم 2.5 کی اوسط مقدار چالیس نौ اور اسلام آباد میں چھتالیس مائیکروگرام فی مکعب میٹر رہی۔
حکام کا موقف اور آلودگی کے بنیادی اسباب
حکام کے مطابق صبح کے وقت آلودگی میں اضافے کی وجہ دیوالی کے موقع پر آتش بازی علاقائی فضائی آلودگی اور سرحد پار سے آنے والی آلودہ ہوائیں ہیں۔ محکمہ ماحولیاتی تحفظ کے ممبر آپریشنز ساجد بشیر کا کہنا ہے کہ آلودگی کے زیادہ دباؤ والے علاقوں میں اینٹی اسموگ گنز کے ذریعے مِسٹ اسپرے اور مانیٹرنگ کا عمل جاری ہے۔ پنجاب کلائمیٹ واچ کے ڈیٹا کی مدد سے آلودگی سے متاثرہ علاقوں کی نشاندہی کرکے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔
لاہور چڑیا گھر اور جنگلی حیات پر آلودگی کے اثرات
لاہور کی فضائی آلودگی صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنگلی حیات کے لیے بھی خطرہ بن رہی ہے۔ لاہور چڑیا گھر کے سینیئر ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر محمد اظہر کا کہنا ہے کہ پی ایم 2.5 کے ذرات پھیپھڑوں میں داخل ہوکر سانس کی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ اوزون اور دیگر زہریلی گیسیں سانس کی نالیوں میں سوزش پیدا کرتی ہیں۔ اسموگ کے باعث حد نگاہ میں کمی بھی پرندوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے جس سے جانوروں کا نظام تنفس خراب ہوتا ہے۔
پرندوں کی تعداد میں کمی اور مستقبل کی پیش گوئیاں
لاہور سٹی بائیو ڈائیورسٹی ایکشن پلان کے مطابق 1992 میں شہر میں پرندوں کی ایک سو ایک اقسام ریکارڈ تھیں جبکہ 2025 کے سروے میں یہ تعداد کم ہو کر 69 رہ گئی۔ تیس چار سال میں ریکارڈ ہونے والی اقسام میں 32 کی کمی سامنے آئی ہے۔ پی اے کیو آئی نے 11 نومبر تک کی پیش گوئی میں لاہور میں پی ایم 2.5 کی سطح ایک سو 79 ملتان میں 123 کراچی میں 65 اور اسلام آباد میں 71 مائیکروگرام فی مکعب میٹر رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔
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