لاہور ہائی کورٹ میں جانوروں کے تحفظ پر فوری رپورٹ طلب
جسٹس شہرام سرور چوہدری نے لاہور ہائیکورٹ میں محکمہ لائیو سٹاک سے پرندوں اور جانوروں کے تحفظ پر دو سالہ تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔
لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شہرام سرور چوہدری نے پرندوں اور جانوروں کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے کیے گئے اقدامات کی نگرانی تیز کرتے ہوئے متعلقہ محکمے سے دو سال کی مفصل رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس حکم نامے کے ساتھ ہی سینئر افسر محکمہ لائیو سٹاک کو عدالت میں طلب کیا گیا ہے تاکہ وہ اس حوالے سے واضح کریں کہ ریاستی سطح پر ان حیوانات کی حفاظت کے لیے کتنی مؤثر کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔
عدالتی برہمی اور دو سالہ کارکردگی کا جائزہ
جسٹس شہرام سرور چوہدری نے عدالتی کارروائی کے دوران پرندوں اور جانوروں کی زندگیوں کو محفوظ نہ بنانے پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے محکمہ لائیو سٹاک کی کارکردگی سے واضح عدم اطمینان کا اعلان کرتے ہوئے استفسار کیا کہ ان جانوروں کی حفاظت کے لیے کیا مخصوص اقدامات سامنے لائے گئے ہیں۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں یاد دہانی کرائی کہ دو سال پہلے لاہور شہر میں چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں عام سنائی دیتी تھیں، لیکن اب یہ صورتحال مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔Also readنیوویڈیا کے سی ای او جنسن ہوانگ استعفیٰ، آئی اے تنازعہ میں شرکت
شہر میں پرندوں کی آوازوں کا خاتمہ اور حقائق
عدالت نے حوالہ دیتے ہوئے یاد دہانی کرائی کہ صبح کے وقت پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں اور کبھی کسی نے ان پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں نہیں سنی ہیں۔ یہ منظر نامہ اس بات کی واضح گواہی ہے کہ شہر کے ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے میں محکمہ لائیو سٹاک کی کارکردگی ناکام رہی ہے۔ جسٹس شہرام سرور چوہدری نے اس بات پر زور دیا کہ پرندوں کا تحفظ صرف ایک سماجی نفع کا معاملہ نہیں بلکہ یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے جس کی خلاف ورزی کوئی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
ریاستی ذمہ داری اور قانونی فریم ورک
عدالت نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ پرندوں اور جانوروں کی حفاظت کا نظام ریاستی اداروں کی ذمہ داری کا حصہ ہے اور اسے نظر انداز کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ محکمہ لائیو سٹاک کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دو سال میں کیے گئے تمام اقدامات، ناکامیوں کی وجوہات، اور مستقبل کے پلانز کی ایک جامع رپورٹ پیش کرے۔ اس رپورٹ میں وہ تمام تفصیلات شامل ہونی چاہئیں جو یہ بتاتی ہوں کہ شہر میں پرندوں کی آبادی کیوں کم ہوئی اور اس کے سدباب کے لیے کون سے طویل مدتی اقدامات منصوبہ بند ہیں۔
اگلی کارروائی اور متوقع نتائج
عدالتی حکم کے مطابق محکمہ لائیو سٹاک کے سینئر افسران کو اگلے سماعت پر حاضر ہونا ہو گا اور انہیں اپنی رپورٹ کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات کی تفصیل بھی پیش کرنی ہو گی۔ اگر محکمہ مناسب کارروائی ثابت کرنے میں ناکام رہا تو عدالت مزید سخت اقدامات اٹھا سکتی ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف لاہور ہائیکورٹ کے لیے ایک اہم سنگِ میل ہے بلکہ یہ ملک بھر میں ماحولیاتی تحفظ کے قوانین کے نفاذ کے لیے ایک نیا معیار بھی قائم کر رہا ہے۔
اس عمل کے تحت متعلقہ افسران کو فوری طور پر اپنا جائزہ تیار کرنا ہو گا اور وہاں تک کے تمام مراحل کو دستاویزی شکل دینی ہو گی جہاں پرندوں اور جانوروں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے کوئی مؤثر قدم اٹھایا گیا ہے۔ عدالت کا یہ موقف واضح کرتا ہے کہ شہری ماحول اور حیوانی دنیا کی حفاظت ایک ایسا ادارہ جاتی فریضہ ہے جسے صرف انتظامی کارروائی سے نہیں بلکہ سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ نبھانا لازمی ہے۔
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