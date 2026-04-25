لاہور: نشتر کالونی میں کمسن بچی کو غیر قانونی حراست سے بازیاب

لاہور کے نشتر کالونی علاقے میں پولیس نے ایک کمسن بچی کو غیر قانونی حراست سے بحفاظت بازیاب کرالیا۔ بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور اس سے جبری مشقت لی جا رہی تھی۔ ملزم کو گرفتار کرلیا گیا ہے اور اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
لاہور کے نشتر کالونی علاقے میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جہاں ایک کمسن بچی کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا تھا۔ خوش قسمتی سے، اہل محلہ کی فوری کارروائی اور پولیس کی بروقت مداخلت سے بچی کو بحفاظت بازیاب کرالیا گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کے حقوق کی پامالی کے واقعات ابھی بھی موجود ہیں اور ان کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ پولیس کو 15 پر ایک کال موصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ نشتر کالونی کے ایک مکان میں ایک بچی کو بند رکھا گیا ہے اور وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے فوری طور پر ایس ایچ او نشتر کالونی کو کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ پولیس ٹیم موقع پر پہنچی اور بچی کو مکان سے نکالا۔ بچی کی شناخت 10 سالہ عائشہ کے نام سے ہوئی۔ ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا کہ عائشہ کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور اس سے جبری مشقت لی جا رہی تھی۔ اسے کھانے پینے اور اپنے والدین سے رابطے کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے کہ ایک معصوم بچی کو اس طرح کی اذیت سے گزرنا پڑا۔ پولیس نے اس کیس میں ملوث ملزم کاشف اکرم کو گرفتار کرلیا ہے۔ ملزم کے خلاف تھانہ نشتر کالونی میں چائلڈ پروٹیکشن قوانین کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عائشہ کا تعلق اوکاڑہ سے ہے اور اسے دو ماہ قبل گھریلو ملازمت کے لیے لاہور لایا گیا تھا۔ بازیابی کے بعد بچی کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کردیا گیا ہے جہاں اس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے کہا کہ بچوں کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور وہ شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی مشکوک سرگرمی نظر آئے تو وہ فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس ہر ممکن کوشش کرے گی کہ بچوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اس واقعہ نے ایک بار پھر بچوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کے لیے قانون کے سخت نفاذ کی ضرورت کو اجاگر کردیا ہے۔ ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ہمارے بچے محفوظ رہیں اور انہیں ایک بہتر مستقبل کا حق حاصل ہو۔ یہ واقعہ ایک سبق ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے بچوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور ان کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔
بچہ بازیابی تشدد جبری مشقت پولیس کارروائی چائلڈ پروٹیکشن