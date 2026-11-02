لاہور میں سموگ، ہسپتالوں میں 35 ہزار سے زائد مریض رپورٹ
لاہور فضائی آلودگی کا انڈیکس 500 سے تجاوز کر گیا جبکہ گزشتہ سات دنوں میں چھ بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 35 ہزار سے زائد فلو اور کووڈ 19 کے مریض رپورٹ ہوئے۔
لاہور میں فضائی آلودگی خطرناک سطح پر پہنچ گئی ہے اور شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس (AQI) 500 سے بڑھ گیا ہے۔ دنیا نیوز کی رپورٹ کے مطابق محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار میں لاہور دنیا کا سب سے آلودہ شہر قرار پایا ہے۔
یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب گزشتہ سات دنوں کے دوران لاہور کے چھ بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 35 ہزار سے زائد مریض فلو، کووڈ 19 اور فلو جیسی علامات کے ساتھ علاج کے لیے پہنچے۔ بڑھتی ہوئی سموگ اور وائرل انفیکشنز کے پھیلاؤ نے شہریوں میں صحت سے متعلق تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔Also read28 برس بعد 50 ہزار کلومیٹر پیدل سفر مکمل کرنے والے کارل بشبی اپنے گھر واپس آ گئے
لاہور کے مختلف علاقوں میں ایئر کوالٹی کی صورتحال
محکمہ موسمیات کے مطابق فضائی آلودگی سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ اقبال ٹاؤن رہا، جہاں AQI 912 ریکارڈ کیا گیا۔ یہ شہر میں آلودگی کی انتہائی خطرناک سطح ہے۔
برکی روڈ پر یہ انڈیکس 698، گلبرگ میں 619، ڈی ایچ اے فیز 5 میں 569 اور ماڈل ٹاؤن میں 471 ریکارڈ ہوا۔ ان اعداد و شمار نے آلودہ ہوا کے عوامی صحت پر اثرات کے بارے میں خدشات بڑھا دیے ہیں۔
ماہرین کی جانب سے احتیاطی تدابیر کی ہدایت
ماہرین نے شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کرنے اور باہر جاتے وقت حفاظتی ماسک پہننے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطرناک آلودگی میں احتیاط ہی سب سے مؤثر بچاؤ ہے۔
ماہرین نے بچوں، بزرگ شہریوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا افراد پر خاص توجہ دینے کی تاکید کی ہے، کیونکہ یہ گروہ آلودگی کے مضر اثرات کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔
ماہرین کے مطابق آلودہ ہوا اور وائرل انفیکشن کا بیک وقت پھیلاؤ شہریوں کی صحت پر دوہرا دباؤ ڈال رہا ہے، اس لیے احتیاط کو نظرانداز نہیں کیا جانا چاہیے۔
ہسپتالوں میں فلو اور کووڈ 19 کے مریضوں کا رش
ذرائع کے مطابق گزشتہ سات دنوں میں چھ بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 35 ہزار سے زائد مریض رپورٹ ہوئے، جن میں فلو، کووڈ 19 اور فلو جیسی علامات والے مریض شامل تھے۔
شہریوں میں بخار، کھانسی، زکام، گلے کی خراش اور جسم میں درد جیسی علامات میں اضافہ ہو رہا ہے، جنہیں مختلف کووڈ 19 ویرینٹس اور انفلوئنزا وائرسز کے پھیلاؤ سے جوڑا جا رہا ہے۔
میو ہسپتال میں گزشتہ ہفتے 11 ہزار سے زائد مریض آئے، جبکہ سروسز ہسپتال میں 9800 سے زائد اور جناح ہسپتال میں 1000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔
جنرل ہسپتال، سر گنگا رام ہسپتال اور چلڈرن ہسپتال میں بھی اسی عرصے کے دوران فلو جیسی علامات والے ہزاروں مریضوں نے علاج کروایا۔ ذرائع کے مطابق ریپڈ ٹیسٹنگ میں کووڈ 19 کے مثبت کیسز بھی سامنے آئے ہیں۔
سروسز ہسپتال کے ENT شعبے کے سربراہ کے مطابق کووڈ 19 کے مختلف ویرینٹس پہلے کے مقابلے میں کم شدید ہو سکتے ہیں، تاہم ان کی علامات کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے شہریوں کو خود تشخیص اور خود علاج کے بجائے مستند ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔
پروفیسر شہباز غوری کے مطابق کووڈ 19، انفلوئنزا اور سموگ سانس کی بیماریوں سے متعلق ملتی جلتی علامات پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے بروقت طبی معائنہ اہم ہے۔ شہریوں کو ذاتی صفائی پر خاص توجہ دینے اور ماسک پہننے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔
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