لاہور شاہی قلعے کا اکبری دروازہ دسمبر میں عوام کے لیے کھولنے کا اعلان
پنجاب والڈ سٹیز اتھارٹی کی جانب سے شاہی قلعے کے تاریخی اکبری دروازے کی بحالی مکمل ہوئی ہے جسے دسمبر میں سیاحوں اور عوام کے لیے کھولا جائے گا اور اس سے سیاحتی مواقع میں اضافہ متوقع ہے۔
لاہور شاہی قلعے کے انچارج اویس رضا نے اعلاں کیا ہے کہ دو صدیوں سے بند رہنے والے اکبری دروازے کی بحالی کا کام مکمل ہو گیا ہے اور اسے رواں سال دسمبر میں عوام اور سیاحوں کے لیے کھولنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس تاریخی دروازے کے کھلنے سے شہری اس راہ سے قلعے میں داخل ہو سکیں گے جو مغل دور میں اندرون شہر اور شاہی عمارت کو جوڑنے کا اہم ذریعہ تھا۔
تاریخی دروازے کی بحالی اور نئی سہولیات
پنجاب والڈ سٹیز اینڈ ہیریٹیج ایریاز اتھارٹی، فرانسیسی ترقیاتی ایجنسی اور آغا خان کلچرل سروس پاکستان کے اشتراک سے چلے جانے والے اس منصوبے کے تحت قدیم عمارت کو اصل طرز تعمیر کے مطابق بحال کیا گیا ہے۔ قلعے کے مشرقی حصے میں واقع اس دروازے کو برطانوی عہد میں انتظامی پالیسیوں اور طاقت کے اظہار کے لیے بند کیا گیا تھا لیکن 2023 میں شروع ہونے والے بحالی منصوبے نے اس کی تاریخ کو دوبارہ زندہ کیا۔ ڈائریکٹر کنزرویشن وجاہت علی خان کے مطابق یہ دروازہ قلعے کی ابتدائی تعمیرات میں شامل ہے اور بعد میں قلعے کی مشرق سے مغرب کی جانب توسیع کے مختلف ادوار میں دوسرے دروازے تعمیر کیے گئے۔Also readلیٹن میں کیفے ارشد خان چائوالا کی چوتھی شاخ کا افتتاح
آثار قدیمہ کی دریافت اور تعمیراتی کام
بحالی کے دوران سکھ اور برطانوی ادوار میں کی گئی پلستر کی تہیں ہٹانے سے قدیم فریسکو مصوری کی تصدیق ہوئی جس میں ہندو دیوتاؤں کی تصاویر بھی شامل ہیں۔ پراجیکٹ انجینیئر یاسر علی کے مطابق طویل عرصے تک بند رہنے کی وجہ سے لکڑی کا بھاری مرکزی دروازہ جام اور غیر متوازن ہو گیا تھا جس کی مرمت کرکے اسے دوبارہ قابل استعمال بنایا گیا ہے۔ رم مارکیٹ کی جانب سے رسائی بہتر بنانے کے لیے نیا راستہ اور سلوپ تعمیر کیا گیا جبکہ صحن میں کھدائی کے دوران قدیم نکاسی آب کا نظام بھی دریافت ہوا جسے منصوبے میں شامل کیا گیا۔
عوامی رسائی اور سیاحتی اثرات
اکبری دروازے کے کھلنے کے بعد شاہی قلعے میں عوامی سرگرمیوں کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ منصوبے کے تحت عمارت کی زیریں منزل پر ٹکٹ گھر کے لیے کیبن، پہلی منزل پر تاریخی تصاویر اور دستاویزات کی گیلری اور سی سی ٹی وی مانیٹرنگ روم قائم کیا جائے گا۔-wheelchair ریمپ اور پارکنگ کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ اویس رضا کے مطابق تاریخی عمارتوں کو محفوظ بنانے کے ساتھ انہیں گیلریوں، کیفے اور دیگر عوامی سہولتوں کے لیے استعمال کرنے پر کام کیا جا رہا ہے جس سے سیاحت کے فروغ اور مقامی سطح پر معاشی سرگرمیوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔
حکومتی حکمت عملی اور مستقبل کا خاکہ
حکومت کا کہنا ہے کہ اکبری دروازے کی بحالی لاہور قلعے کے تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے کے ساتھ ان حصوں کو دوبارہ عوامی رسائی میں لانے کی کوششوں کا حصہ ہے جو طویل عرصے سے بند یا غیر فعال تھے۔ اس اقدام سے لاہور کے سیاحتی انفراسٹرکچر میں نمایاں بہتری آئے گی اور تاریخی ورثے کے تحفظ کے لیے جدید طریقہ کار اپنایا گیا ہے۔ شہریوں اور سیاحوں کے لیے یہ ایک اہم قدم ہے جو لاہور کی ثقافتی اور تاریخی شناخت کو مزید مضبوط بنائے گا۔
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