لاہور میں 6 سالہ بچی کی بس کے ٹکر سے موت، ڈرائیور گرفتار
لاہور کے شاہدرہ میں 6 سالہ انابیہ کی بس ٹکر سے ہلاکت، ماں شدید زخمی۔ سی ٹی او نے سخت کارروائی کا حکم دیا اور ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔
لاہور کے شاہدرہ علاقے میں ایک پریشان کن سڑک حادثہ پیش آیا جس میں 6 سالہ بچی انابیہ کی ہلاکت ہوگئی۔ یہ واقعہ کوٹ شہاب الدین کے قریب پیش آیا جہاں ایک بس ڈرائیور گاڑی ریورس کرتے ہوئے غفلت کا شکار ہو گیا۔ حادثے میں زخمی ہونے والی بچی کی ماں بھی شدید زخمی ہوگئیں جنہیں علاج کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا۔
حادثے کی تفصیلات اور ہلاکت
پولیس کی جانب سے دی گئی ابتدائی معلومات کے مطابق، بچی انابیہ اپنی والدہ کے ہمراہ سڑک عبور کر رہی تھی۔ اسی دوران بس ڈرائیور نے گاڑی کو پیچھے کی سمت (ریورس) چلانے کے دوران بچی کو ٹکر مار دی۔ یہ ٹکر انتہائی شدید تھی جس کے فوری اثرات ظاہر ہوئے اور دونوں زخمی ہوگئیں۔Also readIndonesia’s VP Gibran resigns as political rift draws attention
زخمی خاتون اور 6 سالہ بچی کو فوری طور پر شاہدرہ ٹیچنگ اسپتال لے جایا گیا۔ تاہم، ڈاکٹروں کی کوششوں کے باوجود 6 سالہ انابیہ زخموں کی شدت کو برداشت نہ کر سکی اور وہ ہسپتال میں دم توڑ گئی۔ ماں کی حالت اب بھی تشویشناک ہے اور اس کے علاج جاری ہیں۔
پولیس اور سی ٹی او کا سخت موقف
حادثے کے بعد شاہدرہ پولیس نے موقع پر کارروائی کرتے ہوئے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔ ایس پی سٹی ارشد حیات کانجو نے تصدیق کی کہ ڈرائیور کے خلاف قانونی کارروائی شروع کردی گئی ہے اور اس کی گاڑی بھی تحویل میں لی گئی ہے۔ ٹریفک پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ یہ ایک واضح کیس ہے جس میں ڈرائیور کی سنجیدہ غفلت سامنے آئی ہے۔
اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے لاہور کے سی ٹی او سید عبدالرحیم شیرازی نے سخت اقدامات کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ غفلت اور لاپرواہی سے انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سی ٹی او نے متعلقہ اتھارٹیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ بس کمپنی اور ڈرائیور کے خلاف مکمل قانونی کارروائی یقینی بنائیں۔
تحقیقات اور مستقبل کے اقدامات
پولیس کی طرف سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ ملزم کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے سڑکوں پر اضافی نفری تعینات کی جائے گی۔ ڈرائیور کی جانب سے گیئر یا ریورنگ کی غلطی کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔
علاقے کے رہائشیوں نے اس واقعے پر گہرا افسوس کا اظہار کیا ہے اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پیدل چلنے والوں، خاص طور پر بچوں، کے تحفظ کے لیے بہتر انتظامات کریں۔ یہ واقعہ شہر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں اور ڈرائیوز کی لاپرواہی کے خلاف عوامی غم و غصے کی عکاسی کرتا ہے۔
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