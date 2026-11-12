لاہور: شیر کے حملے سے نوجوان کی ہلاکت کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی
لاہور میں شیر کے حملے سے نوجوان طلحہ کی ہلاکت کے واقعے میں ورثا کی جانب سے واقعہ چھپانے اور پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کا انکشاف ہوا ہے، فارم ہاؤس مالک سمیت دو ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔
لاہور میں شیر کے حملے سے نوجوان طلحہ کی ہلاکت کے واقعے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے، جس میں ابتدا میں ورثا کی جانب سے واقعے کو چھپانے اور پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق طلحہ کو زخمی حالت میں اسپتال لایا گیا تھا جہاں اس کی ہلاکت ہو گئی۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے اطلاع دیے جانے کے بعد جب پولیس نے نوجوان کے والد سے رابطہ کیا تو انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ ان کے بیٹے پر کھیتوں میں کتوں نے حملہ کیا تھا۔ اس بیان نے ابتدائی طور پر تفتیش کو ایک مختلف سمت میں موڑ دیا اور پولیس کو اصل حقائق تک پہنچنے میں دشواری پیش آئی۔ ماہرین کے مطابق ایسے واقعات میں اصل وجوہات تک پہنچنے کے لیے فوری اور درست شواہد کا حصول نہایت ضروری ہوتا ہے، مگر اس کیس میں ابتدائی بیان نے حقیقت کو کچھ دیر کے لیے دھندلا دیا۔ پولیس نے معاملے کی تصدیق کے لیے والد کو جائے وقوعہ پر لے جانے کا فیصلہ کیا، جہاں قریبی ایک ملز کے کیمروں کی مدد سے واقعے کی تصدیق کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ریکارڈنگ میں کوئی واضح شہادت نہ مل سکی۔ اس کے بعد تفتیشی ٹیم نے مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کرنا شروع کیں۔ بعدازاں فارم ہاؤس کے مالک فیاض عرف فیضی سے نوجوان کے والد کی گفتگو کی ریکارڈنگ سامنے آئی، جس کے ذریعے شیر کے حملے کا سراغ ملا۔ اس گفتگو سے واضح ہوا کہ واقعے کی اصل نوعیت کتوں کے حملے سے مختلف تھی اور معاملے میں کسی جنگلی جانور کے ملوث ہونے کے امکان کو تقویت ملی۔ جب پولیس فارم ہاؤس پہنچی تو وہاں سے سی سی ٹی وی کیمرے اور ڈی وی آر غائب پائے گئے، جس سے یہ شبہ مزید گہرا ہو گیا کہ ملزمان نے جان بوجھ کر شواہد کو ضائع کرنے کی کوشش کی ہے۔ پولیس نے فارم ہاؤس کے مالک فیاض عرف فیضی کو اسلام پورہ کے علاقے سے فرار کی کوشش کے دوران گرفتار کر لیا، جبکہ دوسرے ملزم ٹک ٹاکر نعمان کو شملہ پہاڑی کے قریب سے حراست میں لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے مبینہ طور پر واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی غائب کر دی تھی تاکہ اصل صورتحال کو چھپایا جا سکے۔ تفتیشی حکام اب ان افراد سے مزید پوچھ گچھ کر رہے ہیں اور اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ فارم ہاؤس پر جنگلی جانور کس طرح اور کن حالات میں رکھے گئے تھے۔ ماہرین اور شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ نجی فارم ہاؤس ز میں خطرناک جانوروں کی موجودگی انسانی جانوں کے لیے سنگین خطرہ ہے، لہٰذا متعلقہ اداروں کو ایسے مقامات کی باقاعدہ نگرانی یقینی بنانی چاہیے۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے اور مقامی افراد حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے اور مستقبل میں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ پولیس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ تفتیش کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور تمام شواہد کی جانچ پڑتال کے بعد حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں گے۔ طلحہ کے اہلخانہ کے غم میں شریک افراد نے بھی انصاف کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اصل حقائق سامنے آنا ضروری ہے تاکہ کسی اور خاندان کو ایسے سانحے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔.
لاہور میں شیر کے حملے سے نوجوان طلحہ کی ہلاکت کے واقعے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے، جس میں ابتدا میں ورثا کی جانب سے واقعے کو چھپانے اور پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق طلحہ کو زخمی حالت میں اسپتال لایا گیا تھا جہاں اس کی ہلاکت ہو گئی۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے اطلاع دیے جانے کے بعد جب پولیس نے نوجوان کے والد سے رابطہ کیا تو انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ ان کے بیٹے پر کھیتوں میں کتوں نے حملہ کیا تھا۔ اس بیان نے ابتدائی طور پر تفتیش کو ایک مختلف سمت میں موڑ دیا اور پولیس کو اصل حقائق تک پہنچنے میں دشواری پیش آئی۔ ماہرین کے مطابق ایسے واقعات میں اصل وجوہات تک پہنچنے کے لیے فوری اور درست شواہد کا حصول نہایت ضروری ہوتا ہے، مگر اس کیس میں ابتدائی بیان نے حقیقت کو کچھ دیر کے لیے دھندلا دیا۔ پولیس نے معاملے کی تصدیق کے لیے والد کو جائے وقوعہ پر لے جانے کا فیصلہ کیا، جہاں قریبی ایک ملز کے کیمروں کی مدد سے واقعے کی تصدیق کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ریکارڈنگ میں کوئی واضح شہادت نہ مل سکی۔ اس کے بعد تفتیشی ٹیم نے مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کرنا شروع کیں۔ بعدازاں فارم ہاؤس کے مالک فیاض عرف فیضی سے نوجوان کے والد کی گفتگو کی ریکارڈنگ سامنے آئی، جس کے ذریعے شیر کے حملے کا سراغ ملا۔ اس گفتگو سے واضح ہوا کہ واقعے کی اصل نوعیت کتوں کے حملے سے مختلف تھی اور معاملے میں کسی جنگلی جانور کے ملوث ہونے کے امکان کو تقویت ملی۔ جب پولیس فارم ہاؤس پہنچی تو وہاں سے سی سی ٹی وی کیمرے اور ڈی وی آر غائب پائے گئے، جس سے یہ شبہ مزید گہرا ہو گیا کہ ملزمان نے جان بوجھ کر شواہد کو ضائع کرنے کی کوشش کی ہے۔ پولیس نے فارم ہاؤس کے مالک فیاض عرف فیضی کو اسلام پورہ کے علاقے سے فرار کی کوشش کے دوران گرفتار کر لیا، جبکہ دوسرے ملزم ٹک ٹاکر نعمان کو شملہ پہاڑی کے قریب سے حراست میں لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے مبینہ طور پر واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی غائب کر دی تھی تاکہ اصل صورتحال کو چھپایا جا سکے۔ تفتیشی حکام اب ان افراد سے مزید پوچھ گچھ کر رہے ہیں اور اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ فارم ہاؤس پر جنگلی جانور کس طرح اور کن حالات میں رکھے گئے تھے۔ ماہرین اور شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ نجی فارم ہاؤسز میں خطرناک جانوروں کی موجودگی انسانی جانوں کے لیے سنگین خطرہ ہے، لہٰذا متعلقہ اداروں کو ایسے مقامات کی باقاعدہ نگرانی یقینی بنانی چاہیے۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے اور مقامی افراد حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے اور مستقبل میں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ پولیس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ تفتیش کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور تمام شواہد کی جانچ پڑتال کے بعد حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں گے۔ طلحہ کے اہلخانہ کے غم میں شریک افراد نے بھی انصاف کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اصل حقائق سامنے آنا ضروری ہے تاکہ کسی اور خاندان کو ایسے سانحے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
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