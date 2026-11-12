لاہور میں بارش اور دھند کا خاتمہ: صحت عامہ پر مثبت اثرات
لاہور میں ہلکی بارش اور تیز ہوائوں نے دھند اور دھواں کم کرنے میں مدد دی ہے جس سے سانس کی امراض میں کمی متوقع ہے۔
لاہور شہر میں جمعہ کی رات ہونے والی ہلکی بارش اور تیز ہوائوں نے آسمان کی کیفیت میں نمایاں بہتری لائی ہے۔ طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ موسمی تبدیلی شہریوں کو درپیش سانس کے امراض اور سموج کے سنگین اثرات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اس واقعہ نے ان شہریوں کے لیے راحت کا باعث بنایا ہے جو ہفتوں سے غیر معیاری ہوا کے کیفیت سے پریشان تھے۔
بارش کے بعد موسمیات میں تبدیلی
شہر میں جمعہ کی رات کوئی خاص بارش ریکارڈ نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود ماحول میں ٹھنڈک اور ہوا کی کیفیت میں بہتری آئی ہے۔ تیز ہوائوں نے دھند اور دھواں پھیلنے کے عمل کو محدود کیا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ہلکی بارش سانس کی پیچیدگیوں کو کم کرنے کے لیے کافی ثابت ہوگی۔ شہریوں کو سانس کی تکلیف اور الرجی جیسے مسائل سے نجات مل سکتی ہے۔ یہ تبدیلی صحت عامہ کے نقطہ نظر سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔Also readپٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور اتک ریفرنری کا MSCI انڈیکس میں شمولیت
این ڈی ایم اے کے اعلیٰ خطرے کے خطرات
قومی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک کے اعلیٰ حصوں میں بھاری بارشوں، تیز ہوائوں اور برف باری کے انتباہ جاری کیے ہیں۔ این ڈی ایم اے کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، پنجاب اور پوٹھوہار کے علاقوں میں بارش اور طوفانی ہوائیں متوقع ہیں۔ خاص طور پر پوٹھوہار کے کچھ حصوں، مری، اور گلیات میں بھاری بارش کا امکان ہے۔ اس انتباہ میں بجلی کے گرج چمک کے ساتھ ہونے والی بارش کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔
پنجاب کے اضلاع میں دھند اور سموگ
رات کے وقت نارووال، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، لاہور، خانوال، فیصل آباد، ملتان، کوت آڈو، اور بہاولپور کے گرد و نواح میں دھند اور سموگ کا خطرہ ہے۔ این ڈی ایم اے کے اعلانیہ کے مطابق ان اضلاع میں شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دھند کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ شہریوں کو صبح سویرے سفر کرتے وقت احتیاط کی ضرورت ہے۔
خیبر پختونخوا میں موسمیاتی تبدیلی
خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بارش اور طوفانی ہوائیں متوقع ہیں۔ دیر، چترال، سوات، کوہستان، شانگلا، بٹگرام، مانسہرہ، ابٹا آباد، ہری پور، بونیر، مالاکنڈ، بجرور، مہمند، کوہاٹ، پشاور، چارسدا، نوشہرہ، مardan اور سوابی میں موسمی حالات غیر مستحکم رہ سکتے ہیں۔ ان علاقوں میں رہنے والے شہریوں کو تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ موسمیاتی تبدیلی مقامی آبادی کے لیے چیلنج کا باعث بن سکتی ہے۔
صحت عامہ کے ماہرین کا مؤقف
لاہور کے شہریوں کو درپیش سانس کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہلکی بارش کو ایک مثبت قدم قرار دیا گیا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بارش ہوا میں موجود گرد و غبار کو نیچے گرا کر ہوا کی معیار کو بہتر بناتی ہے۔ اس سے شہریوں کو الرجی اور دمہ جیسی بیماریوں سے کم تکلیف ہوگی۔ یہ تبدیلی عارضی ہو سکتی ہے لیکن فوری آرام دہ ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ اس موقع کو استعمال کریں۔
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