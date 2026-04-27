لاہور: پی ٹی آئی کی کارکن میٹنگ کی اجازت نہ ملنے پر ہائی کورٹ میں چیلنج

ضلعی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو لاہور میں کارکن میٹنگ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد پارٹی نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔
لاہور میں سیاسی کشیدگی عروج پر پہنچ گئی ہے، جہاں ضلعی انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف ( پی ٹی آئی ) کو شاہدرہ کے رزاق اسٹیڈیم میں کارکنوں کی میٹنگ منعقد کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج دائر کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق، لاہور کے ڈپٹی کمشنر نے انتظامی وجوہات کی بنیاد پر پی ٹی آئی کی جانب سے اسٹیڈیم میں کنونشن منعقد کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ پارٹی نے اس ردِ عمل کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، جہاں یہ معاملہ جسٹس فاروق حیدر کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تاہم، رجسٹرار آفس نے درخواست پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ کیس دائر کرنے سے پہلے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا گیا۔ یہ واقعہ پنجاب میں پی ٹی آئی اور مقامی انتظامیہ کے درمیان سیاسی اجتماع ات کی اجازتوں کے حوالے سے جاری تناؤ کا حصہ ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام سیاسی انتقام کا نتیجہ ہے اور حکومت مخالف پارٹی کی سرگرمیوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ انتظامیہ جان بوجھ کر پی ٹی آئی کے سیاسی پروگراموں میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے، جبکہ دیگر سیاسی جماعتوں کو بلا روک ٹوک اجتماعات کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ پارٹی نے اس معاملے پر شدید ردعمل ظاہر کیا ہے اور کارکنوں کو احتجاج کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے خبردار کیا ہے کہ اگر پارٹی کو قانونی طور پر اپنی میٹنگ منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو وہ پورے صوبے میں احتجاج کریں گے۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ سیاسی انتقام کی پالیسی ترک کرے اور تمام سیاسی جماعتوں کو برابر کے حقوق فراہم کرے۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج ہونے والی سماعت میں پنجاب کے قانون آفیسر محمد فرخ خان لودھی حکومت کی جانب سے موقف پیش کریں گے، جبکہ اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل درخواست کو قانونی بنیادوں پر خارج کرنے کے لیے دلائل دیں گے۔ عدالت کی جانب سے کیس کی سماعت کے دوران انتظامیہ کی جانب سے پیش کردہ وجوہات اور پی ٹی آئی کے قانونی دلائل پر غور کیا جائے گا۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ عدالت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو اجازت دینے سے انکار کرنے کے لیے کوئی قانونی جواز پیش کیا ہے یا نہیں۔ اگر انتظامیہ کی جانب سے کوئی ٹھوس وجہ نہیں دکھائی گئی تو عدالت پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے سکتی ہے۔ اس کیس کا فیصلہ پنجاب میں سیاسی سرگرمیوں اور احتجاجات کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں کی نظریں عدالت کے فیصلے پر مرکوز ہیں اور وہ امید کر رہے ہیں کہ عدالت ان کے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ یہ معاملہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب میں سیاسی حلقوں میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ عوام بھی اس معاملے پر گہری دلچسپی لے رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے تبصرے کر رہے ہیں.
پی ٹی آئی لاہور انتظامیہ عدالت سیاسی اجتماع