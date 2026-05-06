لاہور ہائی کورٹ کا بڑا انتظامی اقدام: پنجاب بھر میں 94 سول ججز کے تبادلے کا حکم جاری

لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد صوبے بھر میں 94 سول ججز کے تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے تاکہ عدالتی نظام کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے۔
لاہور ہائی کورٹ نے ایک انتہائی اہم اور وسیع پیمانے پر انتظامی اقدام کرتے ہوئے پنجاب کے مختلف اضلاع میں تعینات 94 سول ججز کے تبادلے اور تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یہ فیصلہ عدالت کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے عدالتی نظام میں شفافیت، انصاف کی بروقت فراہمی اور انتظامی امور کی بہتری کے لیے کیا گیا ہے۔ اس اہم نوٹیفکیشن کو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے اپنی منظوری دے کر جاری کیا ہے، جس کا بنیادی مقصد صوبے بھر میں عدالتی ڈھانچے کو مزید فعال بنانا اور ججوں کی تعیناتیوں میں توازن پیدا کرنا ہے۔ اس طرح کے بڑے پیمانے پر تبادلے عام طور پر عدالتی نظام میں تازگی لانے اور ججوں کے تجربات کو مختلف علاقوں میں منتقل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ وہ مختلف سماجی اور قانونی ماحول میں کام کر سکیں اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ ہو۔ نوٹیفکیشن کی تفصیلات کے مطابق، تبادلے کیے گئے تمام ججوں کو سخت ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 11 مئی تک اپنی نئی تعیناتیوں پر چارج سنبھال لیں تاکہ عدالتی کارروائیوں میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو اور مقدمات کی سماعت کا سلسلہ جاری رہے۔ ان تبادلوں میں لاہور سے دیگر شہروں کی طرف منتقل ہونے والے ججز کی ایک بڑی فہرست شامل ہے۔ مثال کے طور پر، سول جج مس گلزم اسلم کو لاہور سے ملتان منتقل کیا گیا ہے، جبکہ مس رخسانہ امین کی تعیناتی راولپنڈی میں کی گئی ہے۔ اسی طرح مس کرن نشات اور مس وجیہہ خواجہ کو گوجرانوالہ بھیج دیا گیا ہے، جبکہ سول جج نجم الساقب کو سیالکوٹ اور ندیم احمد کو بہاولپور میں تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مس نوشین زرتاج کو گوجر خان اور علیم ضیا کو راجن پور منتقل کیا گیا ہے۔ دیگر قابل ذکر تبادلوں میں صداقت علی خان کو میلسی، محمد نعیم کو علی پور اور عمران رضا جعفری کو لیاقت پور بھیجا گیا ہے۔ مس مدیحہ ذوالفقار کی تعیناتی بھی راجن پور میں کی گئی ہے، جبکہ محمد اسد ساجد کو یزمان منتقل کیا گیا ہے۔ ظہیر احمد کو جامپور، مس نزہت جبین کو گوجرانوالہ اور احمد ندیم خان کو ڈیرہ غازی خان میں تعینات کیا گیا ہے۔ محمد اشفاق کو فیروزوالہ جبکہ اسد عمران اور محمد سہیل انجم دونوں کو میاں چنوں میں تعینات کیا گیا ہے۔ اس انتظامی تبدیلی کے دوسرے مرحلے میں کئی ججوں کو دیگر اضلاع سے لاہور منتقل کیا گیا ہے تاکہ لاہور کی عدالتوں میں کام کے بوجھ کو کم کیا جا سکے اور تجربہ کار ججوں کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ان میں ملتان سے مس نازیہ علی اور مس عابدہ ظفر، علی پور سے محمد شعیب سرفراز اور لیاقت پور سے محمد عبد السطار شامل ہیں۔ اس کے علاوہ راولپنڈی سے امتیاز حسین اور احسن رضا کو لاہور منتقل کیا گیا ہے۔ میلسی سے مزمل حسین، بہاولپور سے محمد اظہر فرید، گوجر خان سے احسن صفدر، نارووال سے محمد کاشف پاشا، یزمان سے عابد حسین، گوجرانوالہ سے محمد علی امجد، بہاولپور سے مس حمیرہ نواز خان اور فیصل آباد سے سلیم زاہد سلیم کو بھی لاہور کی عدالتوں میں تعینات کیا گیا ہے۔ یہ تبادلے ایک باہمی تبادلے کے عمل کے تحت کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ضلع میں ججوں کی کمی نہ ہو اور عدالتی نظام کا پہیہ رواں دواں رہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ججوں کے اس طرح کے بڑے پیمانے پر تبادلے عدالتی نظام میں شفافیت لانے اور کسی بھی قسم کے مقامی اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ جب ججز کی جگہ تبدیل کی جاتی ہے تو اس سے نہ صرف ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ عام آدمی کا عدالتی نظام پر اعتماد بھی بڑھتا ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نظام میں تبدیلی اور بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کیا گیا یہ اقدام صوبے کے مجموعی گورننس اور عدالتی نظم و نسق کو بہتر بنانے کی ایک کوشش ہے تاکہ مقدمات کے فیصلے جلد از جلد کیے جائیں اور انصاف میں تاخیر کو کم کیا جا سکے۔ یہ تبادلے محض معمول کی انتظامی تبدیلی نہیں بلکہ ایک جامع حکمت عملی کا حصہ ہیں جس کا مقصد پنجاب کے ہر ضلع میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا اور عدالتی عمل کو مزید شفاف بنانا ہے تاکہ شہریوں کو ان کے حقوق کی فوری فراہمی یقینی بنائی جا سکے.
