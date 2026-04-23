لاہور میں ماں نے اپنے تین بچوں کو قتل کردیا، اعتراف جرم

لاہور میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک ماں نے اپنے تین معصوم بچوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ یہ واقعہ لاہور کے علاقے اچھرا میں پیش آیا اور پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق، ماں نے اپنے بچوں کے گلے کاٹ کر انہیں شہید کر دیا۔ یہ خبر پورے شہر میں صدمے کی لہر دوڑا گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق، مقتول بچوں میں پانچ سالہ مومنہ بتول، چار سالہ مومن رضا اور ڈیڑھ سالہ ام حبیبہ شامل ہیں۔ ان بچوں کی لاشیں ان کے گھر سے برآمد کی گئیں، جس کے بعد ریسکیو ٹیمیں اور پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے۔ تفتیش کے دوران، یہ انکشاف ہوا کہ بچوں کی والدہ نے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل (آپریشنز) لاہور نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بچوں کو ان کی والدہ نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ملزمہ سے مزید تفتیش جاری ہے تاکہ واقعہ کے تمام پہلوؤں کو واضح کیا جا سکے۔ پولیس ذرائع کے مطابق، ملزمہ گھریلو تناؤ کا شکار تھی اور اس کے شوہر کی جانب سے مسلسل طعنے مل رہے تھے۔ الزام عائد کیا گیا ہے کہ شوہر نے بچوں کے حوالے سے اسے بار بار ستایا، جس سے گھر میں کشیدگی بڑھتی گئی۔ تفتیش کے مطابق، ملزمہ نے واقعہ سے تین دن قبل ایک چاقو خریدا تھا، جو مبینہ طور پر قتل میں استعمال کیا گیا تھا۔ مزید انکشافات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزمہ نے حملے سے پہلے خودکشی کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق، اسے خوف تھا کہ اگر وہ مر جائے تو اس کے شوہر بچوں کو گھر سے نکال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ بھی الزامات سامنے آئے ہیں کہ ملزمہ کے شوہر نے اسے دیگر افراد کے ساتھ نامناسب تعلقات میں ڈالنے کے لیے دباؤ ڈالا، تاہم ان دعوؤں کی ابھی تک تفتیش کی جا رہی ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ واقعہ سے ایک رات پہلے ملزمہ اور اس کی ساس کے درمیان شدید جھگڑا ہوا تھا۔ مبینہ طور پر یہ جھگڑا بڑھ گیا اور بچوں کے چچا گھر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے مبینہ طور پر ملزمہ پر زبانی حملہ کیا۔ پنجاب پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ سینئر افسران اور فرانزک ماہرین اب بھی تفتیش میں مصروف ہیں اور مختلف زاویوں سے کیس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ پولیس ٹیمیں بیانات کی تصدیق کرنے اور واقعات کے مکمل تسلسل کو قائم کرنے کے لیے شواہد جمع کر رہی ہیں۔ پنجاب پولیس کے انسپیکٹر جنرل، عبد الکریم نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے حکام کو مکمل اور تیز تفتیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کیس کے پیش آنے کے ساتھ ہی خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ یہ واقعہ معاشرے میں خواتین کے مسائل اور گھریلو تشدد کی سنگینی کو اجاگر کرتا ہے۔ ضروری ہے کہ ایسے واقعات کی گہری تفتیش کی جائے اور ملزمان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی، خواتین کو تحفظ فراہم کرنے اور ان کے حقوق کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ گھریلو تشدد کے شکار افراد کو مدد اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے مددگار تنظیموں اور حکام کو فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ بچوں کے حقوق کا تحفظ بھی انتہائی ضروری ہے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جانے چاہیے۔ یہ واقعہ ایک دردناک یاد دہانی ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین اور بچوں کو درپیش مسائل کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں خواتین کو عزت اور احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے اور بچوں کو محفوظ اور پرسکون ماحول میں پروان چڑھنے کا حق حاصل ہو.
