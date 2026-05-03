لاہور میں غیر قانونی انسانی اعضا کی تجارت کا نیٹ ورک بے نقاب، چھ ملزمان گرفتار

لاہور پولیس نے منگا منڈی میں ایک آپریشن کے دوران غیر قانونی گردے کی تجارت میں ملوث چھ رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان مالی طور پر کمزور افراد کو لالچ دے کر ان کے گردے نکال کر فروخت کرتے تھے۔
لاہور : لاہور پولیس نے منگا منڈی میں ایک ہدف بنائے گئے آپریشن کے دوران غیر قانونی انسانی اعضا کی تجارت کرنے والے مبینہ چھ رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق یہ چھاپہ ملتان روڈ کے قریب وزیر پیلس کے علاقے میں مارا گیا، جہاں مبینہ طور پر غیر قانونی گردے کی پیوندکاری اور اسمگلنگ میں ملوث ہونے کے شبے میں ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ تفتیش کاروں کا الزام ہے کہ یہ گروہ ایک منظم طریقے سے کام کرتا تھا جس میں مالی طور پر کمزور افراد کو پیسے کا لالچ دے کر ان کا استحصال کیا جاتا تھا، ان کے گردے نکال کر غیر قانونی طور پر فروخت کیے جاتے تھے۔ پولیس نے گرفتار ملزمان کی شناخت قاسم، فیاض، مقصود، ریاض، اقبال اور مرید حسن کے نام سے کی ہے۔ آپریشن کے دوران ان کی تحویل سے بڑی رقم بھی برآمد کی گئی۔ اس معاملے میں باضابطہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور تفتیش کار اب اس وسیع نیٹ ورک اور ممکنہ شرکاء کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) سدر عبداللہ عمران چیمہ نے کہا کہ انسانی زندگیوں کا استحصال کرنے والوں کو سخت قانونی نتائج بھگتنے پڑیں گے، اور انہوں نے زور دیا کہ اس نوع کی مجرمانہ سرگرمیوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ لاہور پولیس کی جانب سے یہ کارروائی انسانی سمگلنگ اور اعضا کی غیر قانونی تجارت کے خلاف ایک اہم قدم ہے۔ یہ گروہ خاص طور پر مالی طور پر پریشان حال لوگوں کو نشانہ بناتا تھا، جو پیسے کی شدید ضرورت کے باعث اپنے گردے فروخت کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ملزمان ان افراد کو بھاری رقوم کا جھوٹا وعدہ دیتے تھے اور پھر ان کا استحصال کرتے ہوئے ان کے گردے نکال کر امیر لوگوں کو فروخت کر دیتے تھے۔ یہ عمل نہ صرف انسانی اخلاقیات کی خلاف ورزی ہے بلکہ قانون کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پولیس نے اس گروہ کے ارکان کو گرفتار کر کے ایک بڑا جرم روکا ہے اور ان کے کارناموں کو منظر عام پر لایا ہے۔ گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری ہے اور امید ہے کہ اس سے اس نیٹ ورک میں ملوث دیگر افراد کے بارے میں بھی معلومات مل جائیں گی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں ملوث تمام افراد کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور انہیں سزائیں دلوائیں گے۔ اس واقعے نے انسانی اعضا کی غیر قانونی تجارت کے خطرے اور اس کے متاثرین کی کمزوری کو اجاگر کیا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ حکومت اور متعلقہ ادارے اس مسئلے کے حل کے لیے فعال اقدامات کریں اور ایسے گروہوں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ لوگوں کو اس قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ اس کا شکار نہ ہوں۔ اس کے علاوہ، مالی طور پر کمزور لوگوں کے لیے معاشی مدد فراہم کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ پیسے کی ضرورت کے باعث اپنے اعضا فروخت کرنے پر مجبور نہ ہوں۔ انسانی اعضا کی غیر قانونی تجارت ایک سنگین جرم ہے اور اس کے خلاف پوری قوم کو متحد ہو کر کام کرنا چاہیے۔ لاہور پولیس کی اس کارروائی کو سراہا جانا چاہیے اور امید ہے کہ یہ دیگر اداروں کے لیے بھی ایک مثال بن جائے گی۔ اس معاملے میں شفاف تفتیش اور ملزمان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی اس قسم کا جرم کرنے کی ہمت نہ کرے.
